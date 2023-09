Calcul du retour sur investissement low-code

Le calcul du retour sur investissement (retour sur investissement) Low-code est une méthode de quantification de la valeur monétaire et de l'impact commercial obtenu en adoptant des plates-formes low-code, comme AppMaster, à la place des approches traditionnelles basées sur la programmation pour le développement d'applications logicielles. Le calcul du retour sur investissement, dans le contexte du développement low-code, est une mesure cruciale sur laquelle les organisations s'appuient pour justifier leur investissement dans de telles plateformes et mesurer le succès de la solution. En calculant le retour sur investissement du low-code, les entreprises peuvent évaluer à la fois les gains à court terme et la valeur à long terme d'opter pour une méthodologie low-code, qui inclut des économies de temps et de coûts de développement, ainsi qu'une génération de revenus plus rapide et des performances commerciales globales améliorées. .

Plusieurs facteurs distincts doivent être pris en compte lors du calcul du retour sur investissement du low-code, notamment les économies directes résultant de la réduction des efforts de développement et de maintenance, le gain de temps dans la livraison des applications, une évolutivité plus élevée et une réactivité globale accrue aux besoins de l'entreprise. Le calcul du retour sur investissement prend également en compte les avantages indirects tels qu'une plus grande agilité, des plateformes rationalisées, une intégration simplifiée et une adoption améliorée par les utilisateurs, qui contribuent à de meilleurs résultats commerciaux.

Pour calculer le retour sur investissement low-code, les entreprises peuvent suivre un processus étape par étape, qui commence par l'identification du coût total de développement d'applications en utilisant une approche traditionnelle. Cela comprend le coût des développeurs, des analystes commerciaux, de l'infrastructure, des licences, de la formation, du support informatique et des efforts d'intégration. Ensuite, les organisations doivent déterminer le coût total de l’utilisation d’une plateforme low-code pour développer des applications. Les coûts associés à une plate-forme low-code comme AppMaster comprennent généralement les frais d'abonnement, les coûts d'hébergement et de stockage, la formation et l'assistance, ainsi que les coûts occasionnels d'intégration ou de module complémentaire prédéfinis.

Une fois les coûts totaux des deux approches calculés, les organisations doivent établir une référence pour mesurer les performances de chaque méthode. Par exemple, le temps de développement, le coût de développement et les efforts de mise en œuvre requis pour un projet spécifique doivent être mesurés et comparés, en tenant compte à la fois des composants prédéfinis, des solutions prêtes à l'emploi et des artefacts logiciels réutilisables pour les approches de développement traditionnelles. Des facteurs tels que le nombre d'applications développées, le nombre total de lignes de code écrites ou les heures de travail nécessaires pour mener à bien un projet peuvent être utilisés comme indicateurs de performance.

Désormais, les organisations doivent estimer l'amélioration des performances attendue en adoptant une plateforme low-code comme AppMaster. Cela peut être fait en analysant des cas d'utilisation spécifiques, en effectuant une comparaison avec d'autres entreprises employant des solutions similaires, ou en se référant aux recherches et estimations du secteur sur les avantages du développement low-code. En tant qu'expert dans le domaine du développement logiciel, AppMaster garantit que sa plateforme offre un processus de développement 10 fois plus rapide et une solution 3 fois plus rentable, tout en éliminant la dette technique, en améliorant l'évolutivité et l'adaptabilité et en simplifiant la maintenance des applications.

Avec les coûts totaux et les améliorations potentielles des performances en main, le retour sur investissement du low-code est calculé en divisant la différence entre le gain monétaire obtenu en utilisant la plateforme low-code par rapport à l'approche de programmation traditionnelle et le coût total de l'investissement dans le low-code plate-forme par le coût total de la méthode de développement traditionnelle basée sur la programmation. Le résultat est ensuite multiplié par 100, pour exprimer le ROI en pourcentage.

Par exemple, si une entreprise réalise des économies de coûts de développement de 500 000 $ en adoptant une plate-forme low-code comme AppMaster et que le coût total de l'utilisation de la plate-forme low-code était de 150 000 $, alors que le coût total du développement traditionnel basé sur la programmation était de 300 000 $, le Le retour sur investissement low-code serait de ((500 000 $ - 150 000 $) / 300 000 $) x 100 = 116,67 %, démontrant un retour sur investissement substantiel.

Le calcul du retour sur investissement du low-code permet aux organisations de prendre des décisions éclairées concernant l'adoption de plateformes low-code comme AppMaster et aide à identifier les domaines qui nécessitent une optimisation plus poussée. En comprenant l'impact positif qu'ils peuvent avoir, les entreprises peuvent donner la priorité à l'adoption de tels outils de développement, rationaliser le cycle de vie de leurs applications et profiter des avantages d'une création d'applications plus rapide et plus rentable, tout en maintenant l'évolutivité, la sécurité et l'adaptabilité. pour répondre au paysage technologique en constante évolution.