Il calcolo del ROI (Return on Investment) Low-code è un metodo per quantificare il valore monetario e l'impatto aziendale ottenuti adottando piattaforme low-code, come AppMaster, al posto dei tradizionali approcci basati sulla programmazione per lo sviluppo di applicazioni software. Il calcolo del ROI, nel contesto dello sviluppo low-code, è un parametro cruciale su cui le organizzazioni fanno affidamento per giustificare i propri investimenti in tali piattaforme e per misurare il successo della soluzione. Calcolando il ROI low-code, le aziende possono valutare sia i guadagni a breve termine che il valore a lungo termine derivanti dalla scelta di una metodologia low-code, che include risparmi sui tempi e sui costi di sviluppo, nonché una generazione di entrate più rapida e una migliore performance aziendale complessiva .

Esistono diversi fattori distinti da considerare nel calcolo del ROI low-code, tra cui il risparmio diretto sui costi derivante dalla riduzione degli sforzi di sviluppo e manutenzione, il tempo risparmiato nella distribuzione delle applicazioni, una maggiore scalabilità e un aumento complessivo della reattività alle esigenze aziendali. Il calcolo del ROI considera anche i vantaggi indiretti come maggiore agilità, piattaforme semplificate, integrazione semplificata e maggiore adozione da parte degli utenti, che contribuiscono a migliorare i risultati aziendali.

Per calcolare il ROI low-code, le aziende possono seguire un processo passo passo, che inizia con l'identificazione del costo totale dello sviluppo dell'applicazione utilizzando un approccio tradizionale. Ciò include il costo di sviluppatori, analisti aziendali, infrastruttura, licenze, formazione, supporto IT e sforzi di integrazione. Successivamente, le organizzazioni devono determinare il costo totale dell’utilizzo di una piattaforma low-code per sviluppare applicazioni. I costi associati a una piattaforma low-code come AppMaster includono in genere canoni di abbonamento, costi di hosting e archiviazione, formazione e supporto e occasionali integrazioni predefinite o costi aggiuntivi.

Una volta calcolati i costi totali per entrambi gli approcci, le organizzazioni dovrebbero stabilire una base di riferimento per misurare le prestazioni di ciascun metodo. Ad esempio, il tempo di sviluppo, i costi di sviluppo e lo sforzo di implementazione richiesti per un progetto specifico dovrebbero essere misurati e confrontati, tenendo conto sia dei componenti predefiniti, delle soluzioni standardizzate e degli artefatti software riutilizzabili per gli approcci di sviluppo tradizionali. Fattori come il numero di applicazioni sviluppate, il numero totale di righe di codice scritte o le ore di lavoro necessarie per completare un progetto possono essere utilizzati come indicatori di prestazione.

Ora, le organizzazioni devono stimare il miglioramento delle prestazioni atteso ottenuto adottando una piattaforma low-code come AppMaster. Ciò può essere fatto analizzando casi d'uso specifici, eseguendo un confronto benchmark con altre aziende che utilizzano soluzioni simili o facendo riferimento a ricerche di settore e stime sui vantaggi dello sviluppo low-code. In qualità di esperto nel campo dello sviluppo software, AppMaster garantisce che la sua piattaforma offra un processo di sviluppo 10 volte più veloce e una soluzione 3 volte più conveniente, eliminando al contempo il debito tecnico, migliorando la scalabilità e l'adattabilità e semplificando la manutenzione delle applicazioni.

Tenendo a portata di mano i costi totali e i potenziali miglioramenti delle prestazioni, il ROI low-code viene calcolato dividendo la differenza tra il guadagno monetario ottenuto utilizzando la piattaforma low-code rispetto all'approccio di programmazione tradizionale e il costo totale dell'investimento nella low-code piattaforma dal costo totale del tradizionale metodo di sviluppo basato sulla programmazione. Il risultato viene quindi moltiplicato per 100, per esprimere il ROI in percentuale.

Ad esempio, se un'azienda riscontra un risparmio sui costi di sviluppo di 500.000 dollari adottando una piattaforma low-code come AppMaster e il costo totale dell'utilizzo della piattaforma low-code è pari a 150.000 $, mentre il costo totale dello sviluppo tradizionale basato sulla programmazione è pari a 300.000 $, Il ROI low-code sarebbe (($ 500.000 - $ 150.000) / $ 300.000) x 100 = 116,67%, a dimostrazione di un sostanziale ritorno sull'investimento.

Il calcolo del ROI low-code consente alle organizzazioni di prendere decisioni informate sull'adozione di piattaforme low-code come AppMaster e aiuta a identificare le aree che richiedono ulteriore ottimizzazione. Comprendendo l'impatto positivo che può fornire, le aziende possono dare priorità all'adozione di tali strumenti di sviluppo, semplificare il ciclo di vita delle proprie applicazioni e raccogliere i vantaggi di una creazione di applicazioni più rapida ed economica, il tutto mantenendo scalabilità, sicurezza e adattabilità. per soddisfare il panorama tecnologico in continua evoluzione.