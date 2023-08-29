Az kodlu şampiyonlar programı

Low-code şampiyonlar programı, low-code platformlar kullanarak uygulama geliştirme süreçlerinin çevikliğini, verimliliğini ve ölçeklenebilirliğini artırmak için yazılım geliştirme ve dijital dönüşüm uzmanları tarafından oluşturulan stratejik bir girişimdir. Program, küçük işletmeler ve büyük çokuluslu şirketler için uygulama geliştirmeyi dönüştürmek amacıyla low-code platformların kullanımını savunan ve teşvik eden profesyonellerden, işletmelerden, sektör liderlerinden ve akademisyenlerden oluşan güçlü bir ekosistem geliştirmek üzere tasarlanmıştır.

Low-code şampiyonları programının temel ilkelerinden biri, minimum düzeyde manuel kodlamayla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik güçlü no-code bir araç olarak ortaya çıkan AppMaster gibi low-code platformların faydaları hakkında bilgi ve farkındalığı yaymaktır. ve yüksek ölçeklenebilirlik. Forrester'a göre, low-code geliştirme platformları pazarının 2017'den 2022'ye kadar yıllık %28,6 bileşik büyüme oranıyla büyüyerek 21,2 milyar dolar büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Low-code şampiyonları programının temel hedeflerinden biri, kuruluşları low-code platformlarının geleneksel yazılım geliştirme yaklaşımlarına kıyasla sunduğu önemli avantajlar konusunda eğitmektir. low-code geliştirmeyi yıkıcı kılan temel unsurlardan bazıları arasında daha kısa geliştirme döngüleri, daha düşük maliyet, daha yüksek kalite, kaynakların optimum kullanımı, daha iyi esneklik ve farklı paydaşlar arasında gelişmiş işbirliği yer alır.

Low-code şampiyonlar programının kritik bir bileşeni, AppMaster gibi low-code platformlarda uzmanlaşmak için gerekli becerilerin ve bilgilerin aktarılmasını içerir. low-code becerileri eksikliğinin bu programın yaygın olarak benimsenmesinin önünde büyük bir engel olduğunun bilincinde olan program, katılımcıların low-code platformlar kullanarak görsel olarak çekici, son derece işlevsel ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı bir eğitim müfredatına odaklanıyor. Beceri geliştirme girişimleri, kişinin kendi hızına göre öğrenme modülleri, çevrimiçi kurslar, çalıştaylar, seminerler ve eğitim programlarından eğitim kurumlarıyla işbirliği içinde yürütülen sertifikalara ve derece programlarına kadar uzanır.

Low-code şampiyonları programının bir diğer önemli yönü, çeşitli zorlukların üstesinden gelmek ve low-code ekosisteminin geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışan low-code uygulayıcılarından, meraklılarından, uzmanlarından ve düşünce liderlerinden oluşan canlı bir topluluk oluşturmaktır. Bu topluluk, kuruluşların en iyi uygulamaları paylaşmasına, yeni trendleri tartışmasına ve sektör çapındaki girişimler üzerinde işbirliği yapmasına olanak tanır; ayrıca yönlendirme fırsatlarından ve AppMaster gibi low-code platformların sürekli iyileştirilmesinden faydalanır.

Ayrıca, Low-code şampiyonları programı, kuruluşları low-code platformlarının verimliliğini, ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini artırmak için araştırma ve geliştirme yapmaya teşvik ederek her zaman teknolojinin en ileri noktasında olmalarını sağlar. Program aynı zamanda farklı low-code çözümleri değerlendirmek ve karşılaştırmak için standartlar ve kıyaslamalar geliştirmek amacıyla sektör uzmanları ve diğer low-code platformlarla işbirliğini de teşvik ediyor.

Low-code şampiyonlar programı aynı zamanda low-code platformları benimsemek isteyen kuruluşlar ile AppMaster gibi platform sağlayıcıları arasında anlamlı konuşmaların ve müzakerelerin kolaylaştırılmasında hayati bir rol oynar. Program, bir kuruluşun low-code bir platform seçmeden önce dikkate alması gereken çeşitli özelliklere, fiyatlandırma modellerine, abonelik planlarına ve performans faktörlerine ışık tutarak daha bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olur.

Ayrıca, Low-code şampiyonları programı, kuruluşların teknolojiye yaptıkları yatırımları en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmak için low-code platformların mevcut yazılım çözümleri, veri kaynakları ve kurumsal sistemlerle kusursuz entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, iş açısından kritik bilgilerin ve low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamaların güvenliğini sağlamak için sağlam siber güvenlik önlemlerine ve veri koruma uygulamalarına duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Sonuç olarak, Low-code şampiyonları programı, uygulama geliştirmede devrim yaratmak için AppMaster gibi low-code platformların yaygın şekilde benimsenmesini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımdır. Yetenekli profesyonellerden, yenilikçi çözümlerden, proaktif araştırmalardan ve etkili işbirliklerinden oluşan gelişen bir ekosistemi teşvik eden Low-code şampiyonları programı, yazılım geliştirmenin geleceğini dönüştürmeye ve yeni nesil dijital dönüşüm girişimlerinin temelini oluşturmaya hazırlanıyor.