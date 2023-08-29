Düşük kodlu artımlı geliştirme

Low-code artımlı geliştirme, yinelemeli ve artımlı iyileştirmeleri desteklerken gereken elle kodlama miktarını en aza indirerek yazılım uygulamalarının oluşturulmasını, değiştirilmesini ve bakımını basitleştiren ve hızlandıran bir uygulama geliştirme yaklaşımını ifade eder. Bu yöntem, geliştiricilerin uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına olanak tanır, yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırır ve görsel araçlardan, standartlaştırılmış şablonlardan ve modülerleştirilmiş bileşenlerden yararlanarak geliştirme maliyetlerini azaltır. Low-code artımlı geliştirme, dijital hizmetlere olan talebin artması, yetenekli geliştiricilerin azlığı ve çeşitli endüstrilerde çevik, sağlam ve ölçeklenebilir uygulamalara duyulan ihtiyaç nedeniyle son yıllarda önem kazanmıştır.

low-code artımlı geliştirme, özünde, kodlamanın temelindeki karmaşıklığı gizleyerek ve grafik modeller, akış şemaları ve drag-and-drop arayüzleri aracılığıyla uygulama mantığının oluşturulmasını kolaylaştırarak soyutlama ilkesine dayanır. Bu yaklaşım, hem profesyonel geliştiricilerin hem de vatandaş geliştiricilerin (yani teknik olmayan kullanıcıların) etkili bir şekilde işbirliği yapmasına ve iş gereksinimlerini minimum çabayla işlevsel yazılım uygulamalarına dönüştürmesine olanak tanır. Ayrıca, low-code platformlar, uygulama planlarındaki değişikliklerin otomatik olarak tüm uygulama katmanlarına yayıldığı, tutarlılık sağlayan, hata olasılığını azaltan ve geliştirme sürecindeki teknik borcu ortadan kaldıran model odaklı bir mimari sağlar.

Önde gelen no-code bir platform olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kapsamlı bir araç paketi sağlayarak low-code artımlı geliştirmenin gücünü örneklendirir. AppMaster, web ve mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri tasarlamak ve bileşen mantığını tanımlamak için veri modelleri, iş süreçleri, RESTful API'ler ve arka uç uygulamaları için WebSocket endpoints noktalarının yanı sıra drag-and-drop arayüzleri oluşturmaya yönelik sezgisel görsel tasarımcılar sunar. Müşteri uygulama planlarını değiştirdiğinde ve 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster kaynak kodunu oluşturur, derler, test eder, paketler ve güncellenen uygulamayı 30 saniyeden daha kısa bir sürede buluta dağıtır; böylece akıcı, çevik ve verimli bir geliştirme yaşam döngüsü sağlar .

low-code artımlı geliştirmenin önemli avantajlarından biri, hızlı prototip oluşturmayı ve yinelemeli iyileştirmeleri destekleme yeteneğidir. Geliştiriciler, değişen iş gereksinimlerine, müşteri geri bildirimlerine ve pazar dinamiklerine yanıt olarak yeni uygulama özellikleri veya işlevleri oluşturup test edebilir ve ardından bu iyileştirmeleri, mevcut özellikleri bozmadan veya kullanıcı deneyimini aksatmadan mevcut uygulamaya sorunsuz bir şekilde entegre edebilir. Buna ek olarak, low-code platformlar sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) işlem hatlarını kolaylaştırarak kuruluşların pazara çıkış süresini hızlandırmasına, test ve dağıtım süreçlerini otomatikleştirmesine ve insan hatasından kaynaklanan üretim sorunları riskini en aza indirmesine olanak tanır.

Ayrıca, low-code artımlı geliştirme, paylaşılan ve standartlaştırılmış bir görsel dil kullanarak, iletişim boşluklarını azaltarak ve iş hedeflerini teknik uygulamayla uyumlu hale getirerek iş paydaşları, geliştiriciler ve BT operasyon ekipleri arasında kusursuz işbirliğini teşvik eder. Sonuç olarak, low-code platformlar kuruluşların DevOps kültürünü benimsemesine, işlevler arası işbirliğini teşvik etmesine ve fikir aşamasından üretime kadar tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü optimize etmesine olanak tanır.

Üstelik AppMaster gibi low-code artımlı geliştirme platformları, Go, Vue.js, Kotlin ve SwiftUI gibi modern, derlenmiş dilleri kullanarak uygulamalar oluşturarak ölçeklenebilirlik ve performans avantajları sağlar. Bu, low-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarını yönetebilmesini sağlarken, popüler teknolojiler, çerçeveler ve PostgreSQL gibi veritabanlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlayarak satıcıya bağlılığı azaltır ve genişletilebilirliği artırır.

Low-code artımlı geliştirme aynı zamanda otomatik belge oluşturma, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve sürüm oluşturma ve geri alma desteği sağlayarak uygulamanın sürdürülebilirliğini ve uyarlanabilirliğini de destekler. Sonuç olarak, low-code uygulamaların yönetimi, bakımı ve güncellenmesi genellikle daha kolaydır, bu da toplam sahip olma maliyetini (TCO) azaltır ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlar.

Sonuç olarak, low-code artımlı geliştirme, yazılım uygulamalarını çevik, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmak ve sürdürmek için güçlü bir paradigma olarak ortaya çıktı. AppMaster gibi low-code platformlar, görsel araçlardan yararlanarak, kodlama karmaşıklıklarını soyutlayarak ve temel geliştirme süreçlerini otomatikleştirerek hem profesyonel hem de vatandaş geliştiricilerin, minimum teknik borçla gelişen iş ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak, low-code artımlı geliştirme, sektörler ve alanlar genelinde yazılım geliştirmenin geleceğinin ayrılmaz bir parçası olacak şekilde iyi bir konuma sahiptir.