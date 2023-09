Cálculo de ROI de baixo código

O cálculo do ROI (Retorno sobre o Investimento) Low-code é um método de quantificar o valor monetário e o impacto nos negócios alcançado pela adoção de plataformas low-code, como AppMaster, no lugar de abordagens tradicionais baseadas em programação para desenvolvimento de aplicativos de software. O cálculo do ROI, no contexto do desenvolvimento low-code, é uma métrica crucial na qual as organizações confiam para justificar o seu investimento em tais plataformas e para medir o sucesso da solução. Ao calcular o ROI do low-code, as empresas podem avaliar tanto os ganhos a curto prazo como o valor a longo prazo da opção por uma metodologia low-code, que inclui tempo de desenvolvimento e poupança de custos, bem como uma geração de receitas mais rápida e um melhor desempenho geral do negócio. .

Há vários fatores distintos que devem ser considerados ao calcular o ROI do low-code, incluindo a economia de custos diretos resultante da redução dos esforços de desenvolvimento e manutenção, economia de tempo na entrega de aplicativos, maior escalabilidade e aumento geral na capacidade de resposta às necessidades de negócios. O cálculo do ROI também considera benefícios indiretos como maior agilidade, plataformas simplificadas, integração simplificada e maior adoção pelos usuários, que contribuem para melhores resultados de negócios.

Para calcular o ROI do low-code, as empresas podem seguir um processo passo a passo, que começa com a identificação do custo total do desenvolvimento de aplicativos usando uma abordagem tradicional. Isso inclui o custo de desenvolvedores, analistas de negócios, infraestrutura, licenciamento, treinamento, suporte de TI e esforços de integração. Em seguida, as organizações devem determinar o custo total da utilização de uma plataforma low-code para desenvolver aplicações. Os custos associados a uma plataforma low-code como AppMaster normalmente incluem taxas de assinatura, custos de hospedagem e armazenamento, treinamento e suporte, e integração pré-construída ocasional ou custo adicional.

Uma vez calculados os custos totais de ambas as abordagens, as organizações devem estabelecer uma linha de base para medir o desempenho de cada método. Por exemplo, o tempo de desenvolvimento, o custo de desenvolvimento e o esforço de implementação necessários para um projeto específico devem ser medidos e comparados, levando em consideração componentes pré-construídos, soluções prontas para uso e artefatos de software reutilizáveis ​​para abordagens de desenvolvimento tradicionais. Fatores como o número de aplicativos desenvolvidos, o total de linhas de código escritas ou as horas de trabalho necessárias para concluir um projeto podem ser usados ​​como indicadores de desempenho.

Agora, as organizações devem estimar a melhoria de desempenho esperada alcançada com a adoção de uma plataforma low-code como AppMaster. Isso pode ser feito analisando casos de uso específicos, realizando uma comparação de benchmark com outras empresas que empregam soluções semelhantes ou consultando pesquisas e estimativas do setor sobre os benefícios do desenvolvimento low-code. Como especialista na área de desenvolvimento de software, AppMaster garante que sua plataforma ofereça um processo de desenvolvimento 10x mais rápido e uma solução 3x mais econômica, ao mesmo tempo que elimina dívidas técnicas, aumenta a escalabilidade e adaptabilidade e simplifica a manutenção de aplicativos.

Com os custos totais e possíveis melhorias de desempenho em mãos, o ROI do low-code é calculado dividindo a diferença entre o ganho monetário obtido com o uso da plataforma low-code em vez da abordagem de programação tradicional e o custo total de investimento na plataforma low-code plataforma pelo custo total do método tradicional de desenvolvimento baseado em programação. O resultado é então multiplicado por 100, para expressar o ROI como uma porcentagem.

Por exemplo, se uma empresa obtiver uma economia de custos de desenvolvimento de US$ 500.000 ao adotar uma plataforma low-code como AppMaster, e o custo total de empregar a plataforma low-code for de US$ 150.000, enquanto o custo total do desenvolvimento tradicional baseado em programação for de US$ 300.000, o O ROI low-code seria ((US$ 500.000 - US$ 150.000) / US$ 300.000) x 100 = 116,67%, demonstrando um retorno substancial sobre o investimento.

O cálculo do ROI low-code permite que as organizações tomem decisões informadas sobre a adoção de plataformas low-code como AppMaster e ajuda na identificação de áreas que exigem maior otimização. Ao compreender o impacto positivo que pode proporcionar, as empresas podem priorizar a adoção de tais ferramentas de desenvolvimento, simplificar o ciclo de vida das suas aplicações e colher os benefícios da criação de aplicações mais rápida e económica, mantendo ao mesmo tempo a escalabilidade, a segurança e a adaptabilidade. para atender ao cenário tecnológico em constante evolução.