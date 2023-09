Obliczanie zwrotu z inwestycji w niskim kodzie

Obliczanie zwrotu z inwestycji Low-code to metoda ilościowego określania wartości pieniężnej i wpływu biznesowego osiągniętego dzięki przyjęciu platform low-code, takich jak AppMaster, w miejsce tradycyjnego podejścia do tworzenia aplikacji opartego na programowaniu. Obliczanie ROI w kontekście rozwoju low-code jest kluczowym miernikiem, na którym opierają się organizacje, aby uzasadnić swoje inwestycje w takie platformy i zmierzyć sukces rozwiązania. Obliczając zwrot z inwestycji low-code, firmy mogą ocenić zarówno krótkoterminowe zyski, jak i długoterminową wartość wyboru metodologii opartej na low-code, co obejmuje oszczędność czasu i kosztów programowania, a także szybsze generowanie przychodów i lepszą ogólną wydajność biznesową .

Obliczając zwrot z inwestycji low-code, należy wziąć pod uwagę kilka różnych czynników, w tym bezpośrednie oszczędności wynikające ze zmniejszonych wysiłków w zakresie programowania i konserwacji, oszczędność czasu na dostarczaniu aplikacji, wyższą skalowalność i ogólny wzrost szybkości reagowania na potrzeby biznesowe. Obliczenie ROI uwzględnia również korzyści pośrednie, takie jak większa elastyczność, usprawnione platformy, uproszczona integracja i lepsze przyjęcie przez użytkowników, które przyczyniają się do lepszych wyników biznesowych.

Aby obliczyć zwrot z inwestycji low-code, firmy mogą wykonać krok po kroku proces, który rozpoczyna się od określenia całkowitego kosztu rozwoju aplikacji przy użyciu tradycyjnego podejścia. Obejmuje to koszty programistów, analityków biznesowych, infrastruktury, licencji, szkoleń, wsparcia IT i wysiłków integracyjnych. Następnie organizacje muszą określić całkowity koszt wykorzystania platformy low-code do tworzenia aplikacji. Koszty związane z platformą low-code, taką jak AppMaster, zazwyczaj obejmują opłaty subskrypcyjne, koszty hostingu i przechowywania, szkolenia i wsparcie, a także okazjonalne koszty wstępnie skompilowanej integracji lub dodatków.

Po obliczeniu całkowitych kosztów obu podejść organizacje powinny ustalić punkt odniesienia do pomiaru wydajności każdej metody. Na przykład należy zmierzyć i porównać czas rozwoju, koszt rozwoju i wysiłek wdrożeniowy wymagany w przypadku konkretnego projektu, biorąc pod uwagę zarówno gotowe komponenty, gotowe rozwiązania, jak i artefakty oprogramowania nadające się do ponownego wykorzystania w przypadku tradycyjnych podejść programistycznych. Czynniki takie jak liczba opracowanych aplikacji, całkowita liczba napisanych linii kodu lub roboczogodziny potrzebne do ukończenia projektu mogą zostać wykorzystane jako wskaźniki wydajności.

Teraz organizacje muszą oszacować oczekiwaną poprawę wydajności osiągniętą dzięki przyjęciu platformy low-code takiej jak AppMaster. Można tego dokonać analizując konkretne przypadki użycia, przeprowadzając porównanie porównawcze z innymi firmami stosującymi podobne rozwiązania lub odwołując się do badań branżowych i szacunków dotyczących korzyści związanych z rozwojem low-code. Jako ekspert w dziedzinie tworzenia oprogramowania, AppMaster zapewnia, że ​​jego platforma oferuje 10 razy szybszy proces rozwoju i 3 razy bardziej opłacalne rozwiązanie, eliminując jednocześnie dług techniczny, zwiększając skalowalność i możliwości adaptacji oraz ułatwiając utrzymanie aplikacji.

Biorąc pod uwagę całkowite koszty i potencjalną poprawę wydajności, ROI low-code oblicza się, dzieląc różnicę między zyskiem pieniężnym osiągniętym dzięki zastosowaniu platformy low-code w porównaniu z tradycyjnym podejściem programistycznym i całkowitym kosztem inwestycji w technologię low-code platformę przez całkowity koszt tradycyjnej metody programowania opartej na programowaniu. Wynik jest następnie mnożony przez 100, aby wyrazić ROI w procentach.

Na przykład, jeśli firma odnotuje oszczędności w kosztach rozwoju w wysokości 500 000 USD dzięki przyjęciu platformy low-code, takiej jak AppMaster, a całkowity koszt wykorzystania platformy low-code wyniósł 150 000 USD, podczas gdy całkowity koszt tradycyjnego programowania opartego na programowaniu wyniósł 300 000 USD, ROI low-code wyniósłby ((500 000–150 000 USD) / 300 000 USD) x 100 = 116,67%, co oznacza znaczny zwrot z inwestycji.

Obliczanie ROI low-code umożliwia organizacjom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyjęcia platform low-code takich jak AppMaster, i pomaga w identyfikacji obszarów wymagających dalszej optymalizacji. Rozumiejąc pozytywny wpływ, jaki może to zapewnić, firmy mogą nadać priorytet przyjęciu takich narzędzi programistycznych, usprawnić cykl życia swoich aplikacji i czerpać korzyści z szybszego, opłacalnego tworzenia aplikacji, a wszystko to przy zachowaniu skalowalności, bezpieczeństwa i możliwości adaptacji aby sprostać stale zmieniającemu się krajobrazowi technologicznemu.