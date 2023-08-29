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Düşük kodlu sürekli entegrasyon (CI)

Ağu 29, 2023

Low-code sürekli entegrasyon (CI), geliştiricilerin kod değişikliklerini paylaşılan bir depoya sürekli olarak entegre etmesiyle uygulamaların oluşturulmasını, test edilmesini ve dağıtılmasını otomatikleştirmek için AppMaster gibi low-code bir geliştirme platformu kullanma sürecidir. CI süreci, pazara sunma süresini kısaltmaya, genel uygulama kalitesini artırmaya, hataları en aza indirmeye ve geliştiriciler için geri bildirim döngüsünü hızlandırmaya yardımcı olur.

low-code geliştirme bağlamında CI özellikle önemlidir çünkü geliştiricilerin, manuel dağıtımlar veya karmaşık, özel olarak oluşturulmuş otomasyon komut dosyalarını yönetme konusunda endişelenmeden uygulama gereksinimlerini daha etkili ve hızlı bir şekilde yinelemelerine olanak tanır. low-code platform, geleneksel Sürekli Entegrasyonun avantajlarını korurken sezgisel bir görsel arayüz aracılığıyla hızlı uygulama geliştirme olanağı sağlar.

low-code CI'nın temel özelliklerinden biri, platform tarafından sağlanan bir drag-and-drop arayüzünü kullanarak veritabanı şeması, iş mantığı ve RESTful API'ler gibi çeşitli uygulama bileşenlerini görsel olarak tasarlama ve modelleme yeteneğidir. Bu, kodlama için harcanan süreyi ve dolayısıyla geliştirme sırasında sisteme eklenen potansiyel hataların sayısını azaltır. Ayrıca görsel modelleme yeteneği, sistem mimarisini ve işlevselliğini anlama sürecini de basitleştirerek tüm ekibin işbirliği yapmasını ve uygulamayı gözden geçirmesini kolaylaştırır.

low-code bir geliştirme platformu olan AppMaster, CI süreciyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek uygulama yaşam döngüsü boyunca güvenilir, verimli ve otomatikleştirilmiş bir iş akışı sağlar. Platform, geliştiricilerin oluşturduğu görsel tasarımlar ve iş süreçlerine göre backend (Go), web (Vue3) ve mobil uygulamalar (Kotlin ve Swift) için kaynak kodunu otomatik olarak üretiyor. Oluşturulan bu uygulamalar doğrudan buluta dağıtılabilir, Docker kapsayıcılarına paketlenebilir (arka uç uygulamaları için) veya uygun abonelik kullanılarak şirket içinde çalıştırılabilir.

low-code bir ortamda sürekli entegrasyon, yalnızca dağıtım sürecini basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda uygulama geliştirmenin genel verimliliğini de artırır. Ekip üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirir ve önemli bir kesinti olmadan uygulamada artan güncellemeler ve değişiklikler yapılmasına olanak tanır. Özellikle AppMaster, gereksinimlerde her değişiklik olduğunda uygulamanın tamamını sıfırdan yeniden oluşturarak sıfır teknik borç garantisi sunuyor. Bu, ortaya çıkan yazılımın her zaman optimize edilmesini ve birikmiş teknik sorunlardan arınmış olmasını sağlar.

AppMaster yetenekleri yalnızca kod oluşturma ve dağıtımın ötesine geçer; aynı zamanda otomatik testler, veritabanı şeması geçiş komut dosyaları ve API belgeleri (Swagger/OpenAPI) gibi önemli CI bileşenlerini de sağlar. Ek olarak AppMaster, Go ile oluşturulan durum bilgisiz arka uç uygulamalarıyla ölçeklenebilirliği ve yüksek yüklü kullanım durumlarını destekleyerek kurumsal kullanıma hazır hale getirir.

Low-code CI ayrıca yeni özelliklerin ve geliştirmelerin hızlı yinelenmesini ve sürekli olarak sunulmasını sağlayarak geliştiriciler, test uzmanları ve son kullanıcılar arasında daha kısa bir geri bildirim döngüsünün korunmasına yardımcı olur. Bu, yazılım kullanıcı geri bildirimleri ve gelişen gereksinimlere göre sürekli olarak güncellendiğinden, uygulama kalitesinin iyileştirilmesine ve değer elde etme süresinin daha hızlı olmasına neden olur.

Güvenlik ve uyumluluk söz konusu olduğunda low-code CI, görsel tasarımların, iş süreçlerinin ve diğer uygulama bileşenlerinin kapsamlı sürümlendirmesi sayesinde her yapının denetlenebilir ve izlenebilir olmasını sağlar. Popüler sürüm kontrol sistemleri ve CI/CD araçlarıyla entegrasyonlar, dağıtım sürecinin güvenilirliğini ve güvenliğini daha da geliştirerek, onu en zorlu kurumsal ortamlara bile uygun hale getirebilir.

Kapsamlı ve çok yönlü low-code araç seti sayesinde AppMaster, kuruluşlara geleneksel geliştirme süreçleriyle ilişkilendirilen karmaşıklıklar olmadan sürekli entegrasyonun faydalarını elde etme gücü verir. İşletmeler, low-code CI yaklaşımından yararlanarak yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamaları daha hızlı ve daha düşük maliyetle sunarak yazılım yatırımlarını etkili bir şekilde geleceğe hazırlayabilir.

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