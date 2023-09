Ciągła integracja z niskim kodem (CI)

Ciągła integracja Low-code (CI) to proces korzystania z platformy programistycznej low-code, takiej jak AppMaster, w celu automatyzacji tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji w miarę ciągłego integrowania przez programistów zmian w kodzie we wspólnym repozytorium. Proces CI pomaga skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek, poprawić ogólną jakość aplikacji, zminimalizować błędy i przyspieszyć pętlę informacji zwrotnej dla programistów.

W kontekście tworzenia low-code CI jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala programistom efektywniej współpracować i szybciej dostosowywać się do wymagań aplikacji, nie martwiąc się o ręczne wdrożenia lub zarządzanie złożonymi, niestandardowymi skryptami automatyzacji. Platforma low-code umożliwia szybkie tworzenie aplikacji poprzez intuicyjny interfejs wizualny, zachowując jednocześnie zalety tradycyjnej Ciągłej Integracji.

Jedną z kluczowych cech CI low-code jest możliwość wizualnego projektowania i modelowania różnych komponentów aplikacji, takich jak schemat bazy danych, logika biznesowa i interfejsy API RESTful, przy użyciu interfejsu drag-and-drop dostępnego na platformie. Zmniejsza to ilość czasu poświęconego na kodowanie, a co za tym idzie, liczbę potencjalnych błędów wprowadzanych do systemu w trakcie programowania. Co więcej, możliwość modelowania wizualnego upraszcza proces zrozumienia architektury i funkcjonalności systemu, ułatwiając całemu zespołowi współpracę i ocenę wdrożenia.

AppMaster, jako platforma programistyczna low-code, płynnie integruje się z procesem CI, zapewniając niezawodny, wydajny i zautomatyzowany przepływ pracy w całym cyklu życia aplikacji. Platforma automatycznie generuje kod źródłowy aplikacji backendowych (Go), webowych (Vue3) i mobilnych (Kotlin i Swift) automatycznie w oparciu o projekty wizualne i procesy biznesowe stworzone przez programistów. Wygenerowane aplikacje można wdrożyć bezpośrednio w chmurze, spakować do kontenerów Docker (dla aplikacji backendowych) lub uruchomić lokalnie przy użyciu odpowiedniej subskrypcji.

Ciągła integracja w środowisku low-code nie tylko upraszcza proces wdrażania, ale także zwiększa ogólną efektywność tworzenia aplikacji. Poprawia współpracę pomiędzy członkami zespołu i pozwala na przyrostowe aktualizacje i modyfikacje aplikacji bez znaczących przestojów. W szczególności AppMaster oferuje gwarancję zerowego zadłużenia technicznego poprzez regenerację całej aplikacji od zera za każdym razem, gdy nastąpi zmiana wymagań. Dzięki temu powstałe oprogramowanie jest zawsze zoptymalizowane i wolne od wszelkich nagromadzonych problemów technicznych.

Możliwości AppMaster wykraczają poza generowanie i wdrażanie kodu, ponieważ zapewnia również kluczowe komponenty CI, takie jak automatyczne testowanie, skrypty migracji schematu bazy danych i dokumentacja API (Swagger/OpenAPI). Ponadto AppMaster obsługuje skalowalność i przypadki użycia o dużym obciążeniu dzięki bezstanowym aplikacjom zaplecza generowanym za pomocą Go, dzięki czemu jest gotowy do zastosowania w przedsiębiorstwach.

CI Low-code pomaga również w utrzymaniu krótszej pętli informacji zwrotnych między programistami, testerami i użytkownikami końcowymi, umożliwiając szybką iterację i ciągłe dostarczanie nowych funkcji i ulepszeń. Skutkuje to lepszą jakością aplikacji i szybszym uzyskiwaniem korzyści, ponieważ oprogramowanie jest stale aktualizowane w oparciu o opinie użytkowników i zmieniające się wymagania.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zgodność, CI low-code zapewnia możliwość audytu i identyfikowalności każdej kompilacji dzięki kompleksowemu wersjonowaniu projektów wizualnych, procesów biznesowych i innych komponentów aplikacji. Integracje z popularnymi systemami kontroli wersji i narzędziami CI/CD mogą jeszcze bardziej zwiększyć niezawodność i bezpieczeństwo procesu wdrażania, dzięki czemu będzie on pasował nawet do najbardziej wymagających środowisk korporacyjnych.

Dzięki wszechstronnemu i wszechstronnemu zestawowi narzędzi low-code AppMaster umożliwia organizacjom osiągnięcie korzyści płynących z ciągłej integracji bez złożoności typowo kojarzonych z tradycyjnymi procesami programistycznymi. Wykorzystując podejście CI low-code, firmy mogą dostarczać wysokiej jakości, skalowalne i łatwe w utrzymaniu aplikacje szybciej i po niższych kosztach, skutecznie zabezpieczając przyszłe inwestycje w oprogramowanie.