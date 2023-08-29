Düşük kodlu endüstri standartları

Low-code endüstri standartları, low-code ve no-code platformların, araçların ve uygulamaların geliştirilmesini, işlevselliğini, kullanılabilirliğini ve performansını yöneten en iyi uygulamalar, yönergeler ve sözleşmeler kümesini ifade eder. Bu standartlar low-code ekosistemde kalite, güvenlik ve güvenilirlik için çıtayı belirleyerek verimli ve etkili yazılım geliştirmeyi mümkün kılar ve ortaya çıkan uygulamaların hem son kullanıcıların hem de daha geniş yazılım geliştirme topluluğunun beklentilerini karşılamasını sağlar.

Son yıllarda low-code endüstri önemli bir büyüme yaşadı; Gartner, 2024 yılına kadar low-code uygulama geliştirmenin uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden fazlasından sorumlu olacağını öngörüyor. Bu artan popülerlik, kullanıcıların görsel olarak ve minimum kodlama çabasıyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir platform olan AppMaster dahil olmak üzere çok sayıda low-code platform ve aracın ortaya çıkmasına yol açtı. Bu platformların sürekli olarak yüksek kaliteli bir deneyim sunmasını ve güvenilir uygulamalar üretmesini sağlamak için, birkaç temel alanda gruplandırılabilecek yerleşik low-code endüstri standartlarına uymak önemlidir:

1. İşlevsellik ve Genişletilebilirlik: Low-code platformlar, çok çeşitli uygulama gereksinimlerini karşılayan ve aynı zamanda özelleştirme ve genişletilebilirlik için gerekli araçları sağlayan bir dizi önceden oluşturulmuş bileşen, şablon ve modülle donatılmalıdır. Bu, geliştiricilerin yalnızca fikirleri hızlı bir şekilde prototiplemelerine ve test etmelerine değil, aynı zamanda uygulamalarının işlevselliğini belirli iş ihtiyaçlarına göre genişletmelerine ve uyarlamalarına da olanak tanır. Bu tür uzantılara örnek olarak üçüncü taraf API'ler, eklentiler veya kitaplıklarla entegrasyon ve gerektiğinde özel kod oluşturma yeteneği verilebilir.

2. Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik: Low-code platformlar, uzmanlıkları ve rolleri ne olursa olsun kullanıcıların uygulamaları oluşturmak ve yönetmek için platformda kolayca gezinebilmesini ve platformu kullanabilmesini sağlamak için kullanılabilirlik ve erişilebilirliğe öncelik vermelidir. Bu, kullanıcı dostu, drag-and-drop arayüzünün, kapsamlı dokümantasyonun, öğreticilerin ve bağlamsal yardım özelliklerinin uygulanmasını, öğrenme eğrisinin en aza indirilmesini ve platformun vatandaş geliştiriciler ve sivil geliştirici olmayanlar da dahil olmak üzere daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir hale getirilmesini içerebilir. teknik paydaşlar.

3. Performans ve Ölçeklenebilirlik: low-code platformlar kullanılarak geliştirilen uygulamalar, beklenen kullanıcı yüklerini ve iş yüklerini optimum performans seviyelerinde yönetebilmelidir. Bu standardı karşılamak için, low-code platformların verimli kod üretimi sağlamasının yanı sıra, ortaya çıkan uygulamaların talepleri sorunsuz bir şekilde karşılayacak şekilde ölçeklenebilmesini sağlamak için mimari en iyi uygulamaları ve optimizasyon tekniklerini içermesi gerekir. Örneğin AppMaster platformu, arka uç uygulamaları için Go (Golang) programlama diline, web uygulamaları için Vue3'e ve mobil uygulamalar için Kotlin ve Jetpack Compose güvenerek oluşturulan uygulamaların optimum performansını ve ölçeklenebilirliğini sağlar.

4. Güvenlik ve Uyumluluk: Low-code platformlar ve bunlar üzerinde geliştirilen uygulamalar, sıkı güvenlik ve uyumluluk standartlarına uygun olmalıdır. Bu, veri koruma ve gizlilik, güvenli kodlama ve iletişim, erişim kontrolü ve kullanıcı kimlik doğrulaması ve ilgili sektör düzenlemeleri ve standartlarına uyumluluk gibi birçok hususu kapsar. low-code platformun ve buna bağlı olarak ürettiği uygulamaların çekirdeğine etkili güvenlik önlemleri yerleştirilmelidir.

5. İşbirliği ve Sürüm Kontrolü: Uygulama geliştirmede yer alan çeşitli paydaşlar arasında ekip çalışmasını ve koordinasyonu kolaylaştırmak için, low-code platformların erişim kontrolü, iletişim araçları ve geliştirme süreci sırasında yapılan değişiklikleri yönetme ve izleme yeteneği gibi işbirliği özelliklerini desteklemesi gerekir. . Sürüm kontrol sistemlerinin ve denetim izlerinin uygulanması, önceki sürümlere geri dönmeyi, bireysel katkıları izlemeyi ve genel proje tutarlılığı ve bütünlüğünü sağlayarak uygulama geliştirme sürecinin korunmasına yardımcı olabilir.

6. Sürekli Entegrasyon ve Sürekli Dağıtım (CI/CD): Low-code platformlar, insan müdahalesini azaltmak ve yüksek kaliteli uygulamaların hızlı teslimini sağlamak için uygulamaların oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılması sürecini kolaylaştırmalı ve otomatikleştirmelidir. Örneğin AppMaster, kaynak kodunu kullanarak, uygulamaları derleyerek, testler çalıştırarak ve arka uç uygulamalarını daha sonra buluta dağıtılabilen Docker konteynerlerinde paketleyerek otomatik olarak uygulamalar oluşturur. Otomatik CI/CD işlem hatları, uygulama geliştirme yaşam döngüsünü hızlandırmak ve hızlı geri bildirim döngüleri sağlamak, sonuçta kaliteyi ve çevikliği artırmak için çok önemlidir.

Sonuç olarak, low-code endüstri standartları, bu tür araçlar kullanılarak geliştirilen low-code platformların ve uygulamaların kalitesini, performansını ve güvenilirliğini korumak için hayati öneme sahiptir. AppMaster gibi platformlar, bu standartlara bağlı kalarak kullanıcıların yenilikçi ve kapsamlı yazılım çözümlerini hızlı, verimli bir şekilde ve geleneksel, kod ağırlıklı geliştirme yaklaşımlarının maliyetinin çok altında bir maliyetle geliştirmelerine ve dağıtmalarına olanak tanır, böylece low-code platformları giderek daha popüler ve vazgeçilmez hale getirir günümüzün hızlı tempolu, teknoloji odaklı dünyasında.