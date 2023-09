Continue integratie met lage code (CI)

Low-code continue integratie (CI) is het proces waarbij een low-code ontwikkelplatform, zoals AppMaster, wordt gebruikt om het bouwen, testen en implementeren van applicaties te automatiseren, terwijl ontwikkelaars voortdurend codewijzigingen integreren in een gedeelde repository. Het CI-proces helpt bij het verkorten van de time-to-market, het verbeteren van de algehele applicatiekwaliteit, het minimaliseren van fouten en het versnellen van de feedbackloop voor ontwikkelaars.

In de context van low-code -ontwikkeling is CI vooral belangrijk omdat het ontwikkelaars in staat stelt effectiever samen te werken en sneller aan applicatievereisten te voldoen, zonder zich zorgen te hoeven maken over handmatige implementaties of het beheren van complexe, op maat gemaakte automatiseringsscripts. Het low-code platform maakt snelle applicatieontwikkeling mogelijk via een intuïtieve visuele interface, terwijl de voordelen van traditionele continue integratie behouden blijven.

Een van de belangrijkste kenmerken van low-code CI is de mogelijkheid om verschillende applicatiecomponenten, zoals databaseschema, bedrijfslogica en RESTful API's, visueel te ontwerpen en te modelleren, met behulp van een drag-and-drop interface die door het platform wordt geleverd. Dit vermindert de hoeveelheid tijd die aan codering wordt besteed, en bijgevolg ook het aantal potentiële bugs dat tijdens de ontwikkeling in het systeem wordt geïntroduceerd. Bovendien vereenvoudigt de visuele modelleringsmogelijkheid ook het proces van het begrijpen van de systeemarchitectuur en -functionaliteit, waardoor het voor het hele team gemakkelijker wordt om samen te werken en de implementatie te beoordelen.

AppMaster integreert als low-code ontwikkelplatform naadloos met het CI-proces, waardoor een betrouwbare, efficiënte en geautomatiseerde workflow gedurende de gehele levenscyclus van applicaties wordt gegarandeerd. Het platform genereert automatisch broncode voor backend (Go), web (Vue3) en mobiele applicaties (Kotlin en Swift) op basis van de visuele ontwerpen en bedrijfsprocessen die door ontwikkelaars zijn gemaakt. Deze gegenereerde applicaties kunnen rechtstreeks in de cloud worden geïmplementeerd, in Docker-containers worden verpakt (voor backend-applicaties) of op locatie worden uitgevoerd met het juiste abonnement.

Continue integratie in een low-code -omgeving vereenvoudigt niet alleen het implementatieproces, maar verhoogt ook de algehele efficiëntie van applicatieontwikkeling. Het verbetert de samenwerking tussen teamleden en maakt incrementele updates en aanpassingen aan de applicatie mogelijk zonder noemenswaardige downtime. Met name AppMaster biedt een garantie van nul technische schulden door de hele applicatie opnieuw te genereren telkens wanneer er een verandering in de vereisten plaatsvindt. Dit zorgt ervoor dat de resulterende software altijd geoptimaliseerd is en vrij is van eventuele technische problemen.

De mogelijkheden van AppMaster reiken verder dan alleen het genereren en implementeren van code, omdat het ook cruciale CI-componenten biedt, zoals geautomatiseerd testen, migratiescripts voor databaseschema's en API-documentatie (Swagger/OpenAPI). Bovendien ondersteunt AppMaster schaalbaarheid en gebruiksscenario's met hoge belasting met de staatloze backend-applicaties die zijn gegenereerd met Go, waardoor het bedrijfsklaar is.

Low-code CI helpt ook bij het onderhouden van een kortere feedbacklus tussen ontwikkelaars, testers en eindgebruikers door snelle iteratie en continue levering van nieuwe functies en verbeteringen mogelijk te maken. Dit resulteert in een verbeterde applicatiekwaliteit en een snellere time-to-value, omdat de software voortdurend wordt bijgewerkt op basis van gebruikersfeedback en veranderende vereisten.

Als het om beveiliging en compliance gaat, zorgt low-code CI ervoor dat elke build controleerbaar en traceerbaar is, dankzij het uitgebreide versiebeheer van visuele ontwerpen, bedrijfsprocessen en andere applicatiecomponenten. Integraties met populaire versiebeheersystemen en CI/CD-tools kunnen de betrouwbaarheid en veiligheid van het implementatieproces verder verbeteren, waardoor het geschikt wordt voor zelfs de meest veeleisende bedrijfsomgevingen.

Via de uitgebreide en veelzijdige low-code toolset stelt AppMaster organisaties in staat de voordelen van continue integratie te realiseren zonder de complexiteit die doorgaans gepaard gaat met traditionele ontwikkelingsprocessen. Door gebruik te maken van de low-code CI-aanpak kunnen bedrijven sneller en tegen lagere kosten hoogwaardige, schaalbare en onderhoudbare applicaties leveren, waardoor hun software-investeringen effectief toekomstbestendig zijn.