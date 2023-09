L'integrazione continua (CI) Low-code è il processo di utilizzo di una piattaforma di sviluppo low-code, come AppMaster, per automatizzare la creazione, il test e la distribuzione delle applicazioni mentre gli sviluppatori integrano continuamente le modifiche al codice in un repository condiviso. Il processo CI aiuta a ridurre il time-to-market, a migliorare la qualità complessiva dell'applicazione, a ridurre al minimo gli errori e ad accelerare il ciclo di feedback per gli sviluppatori.

Nel contesto dello sviluppo low-code, la CI è particolarmente importante perché consente agli sviluppatori di collaborare in modo più efficace e di iterare rapidamente sui requisiti delle applicazioni senza preoccuparsi delle distribuzioni manuali o della gestione di script di automazione complessi e personalizzati. La piattaforma low-code consente un rapido sviluppo delle applicazioni attraverso un'interfaccia visiva intuitiva, pur mantenendo i vantaggi della tradizionale integrazione continua.

Una delle caratteristiche chiave dell'IC low-code è la capacità di progettare e modellare visivamente vari componenti dell'applicazione, come lo schema del database, la logica aziendale e le API RESTful, utilizzando un'interfaccia drag-and-drop fornita dalla piattaforma. Ciò riduce la quantità di tempo spesa per la codifica e, di conseguenza, il numero di potenziali bug introdotti nel sistema durante lo sviluppo. Inoltre, la capacità di modellazione visiva semplifica anche il processo di comprensione dell'architettura e delle funzionalità del sistema, rendendo più semplice per l'intero team collaborare e rivedere l'implementazione.

AppMaster, in quanto piattaforma di sviluppo low-code, si integra perfettamente con il processo CI, garantendo un flusso di lavoro affidabile, efficiente e automatizzato durante l'intero ciclo di vita dell'applicazione. La piattaforma genera automaticamente codice sorgente per applicazioni backend (Go), web (Vue3) e mobili (Kotlin e Swift) in base ai progetti visivi e ai processi aziendali creati dagli sviluppatori. Queste applicazioni generate possono essere distribuite direttamente nel cloud, inserite in contenitori Docker (per applicazioni backend) o eseguite in locale utilizzando l'abbonamento appropriato.

L'integrazione continua in un ambiente low-code non solo semplifica il processo di distribuzione ma aumenta anche l'efficienza complessiva dello sviluppo delle applicazioni. Migliora la collaborazione tra i membri del team e consente aggiornamenti e modifiche incrementali all'applicazione senza tempi di inattività significativi. AppMaster, in particolare, offre una garanzia di debito tecnico pari a zero rigenerando da zero l'intera applicazione ogni volta che si verifica un cambiamento dei requisiti. Ciò garantisce che il software risultante sia sempre ottimizzato e privo di problemi tecnici accumulati.

Le funzionalità di AppMaster vanno oltre la semplice generazione e distribuzione del codice, poiché fornisce anche componenti CI cruciali come test automatizzati, script di migrazione dello schema di database e documentazione API (Swagger/OpenAPI). Inoltre, AppMaster supporta scalabilità e casi d'uso ad alto carico con le sue applicazioni backend stateless generate con Go, rendendolo pronto per l'azienda.

La CI Low-code aiuta inoltre a mantenere un ciclo di feedback più breve tra sviluppatori, tester e utenti finali consentendo un'iterazione rapida e la distribuzione continua di nuove funzionalità e miglioramenti. Ciò si traduce in una migliore qualità delle applicazioni e in un time-to-value più rapido, poiché il software viene costantemente aggiornato in base al feedback degli utenti e ai requisiti in evoluzione.

Quando si tratta di sicurezza e conformità, la CI low-code garantisce che ogni build sia verificabile e tracciabile, grazie al controllo delle versioni completo di progetti visivi, processi aziendali e altri componenti applicativi. Le integrazioni con i più diffusi sistemi di controllo delle versioni e strumenti CI/CD possono migliorare ulteriormente l'affidabilità e la sicurezza del processo di distribuzione, rendendolo adatto anche agli ambienti aziendali più esigenti.

Attraverso il suo set di strumenti low-code completo e versatile, AppMaster consente alle organizzazioni di ottenere i vantaggi dell'integrazione continua senza le complessità tipicamente associate ai processi di sviluppo tradizionali. Sfruttando l'approccio CI low-code, le aziende possono fornire applicazioni di alta qualità, scalabili e manutenibili più velocemente e a un costo inferiore, proteggendo efficacemente i propri investimenti software a prova di futuro.