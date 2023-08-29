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Непрерывная интеграция с низким кодом (CI)

29, авг. 2023

Непрерывная интеграция Low-code (CI) — это процесс использования платформы разработки low-code, такой как AppMaster, для автоматизации создания, тестирования и развертывания приложений, поскольку разработчики постоянно интегрируют изменения кода в общий репозиторий. Процесс CI помогает сократить время вывода продукта на рынок, повысить общее качество приложения, свести к минимуму ошибки и ускорить цикл обратной связи для разработчиков.

В контексте разработки low-code CI особенно важен, поскольку он позволяет разработчикам более эффективно сотрудничать и быстро выполнять требования приложений, не беспокоясь о ручном развертывании или управлении сложными, специально созданными сценариями автоматизации. Платформа low-code обеспечивает быструю разработку приложений с помощью интуитивно понятного визуального интерфейса, сохраняя при этом преимущества традиционной непрерывной интеграции.

Одной из ключевых характеристик CI с low-code является возможность визуального проектирования и моделирования различных компонентов приложения, таких как схема базы данных, бизнес-логика и API-интерфейсы RESTful, с использованием интерфейса drag-and-drop предоставляемого платформой. Это уменьшает количество времени, затрачиваемого на кодирование, а, следовательно, и количество потенциальных ошибок, внесенных в систему во время разработки. Кроме того, возможность визуального моделирования также упрощает процесс понимания архитектуры и функциональности системы, упрощая совместную работу всей команды и проверку реализации.

AppMaster, как платформа разработки low-code, легко интегрируется с процессом CI, обеспечивая надежный, эффективный и автоматизированный рабочий процесс на протяжении всего жизненного цикла приложения. Платформа автоматически генерирует исходный код для серверной части (Go), веб-приложений (Vue3) и мобильных приложений (Kotlin и Swift) на основе визуального дизайна и бизнес-процессов, созданных разработчиками. Эти созданные приложения можно напрямую развернуть в облаке, упаковать в контейнеры Docker (для серверных приложений) или запустить локально с использованием соответствующей подписки.

Непрерывная интеграция в среде low-code не только упрощает процесс развертывания, но и повышает общую эффективность разработки приложений. Это улучшает сотрудничество между членами команды и позволяет выполнять дополнительные обновления и модификации приложения без значительных простоев. AppMaster, в частности, предлагает нулевую гарантию технического долга, восстанавливая все приложение с нуля каждый раз, когда происходит изменение требований. Это гарантирует, что полученное программное обеспечение всегда оптимизировано и не содержит каких-либо накопившихся технических проблем.

Возможности AppMaster выходят за рамки простого создания и развертывания кода, поскольку он также предоставляет важные компоненты CI, такие как автоматическое тестирование, сценарии миграции схемы базы данных и документацию API (Swagger/OpenAPI). Кроме того, AppMaster поддерживает масштабируемость и сценарии использования с высокой нагрузкой благодаря своим серверным приложениям без сохранения состояния, созданным с помощью Go, что делает его готовым к использованию на предприятии.

Low-code CI также помогает поддерживать более короткий цикл обратной связи между разработчиками, тестировщиками и конечными пользователями, обеспечивая быструю итерацию и непрерывную доставку новых функций и улучшений. Это приводит к повышению качества приложений и сокращению времени окупаемости, поскольку программное обеспечение постоянно обновляется с учетом отзывов пользователей и меняющихся требований.

Когда дело доходит до безопасности и соответствия требованиям, CI low-code гарантирует, что каждая сборка поддается аудиту и отслеживанию благодаря комплексному управлению версиями визуального дизайна, бизнес-процессов и других компонентов приложения. Интеграция с популярными системами контроля версий и инструментами CI/CD может еще больше повысить надежность и безопасность процесса развертывания, что делает его пригодным даже для самых требовательных корпоративных сред.

Благодаря комплексному и универсальному набору инструментов low-code AppMaster дает организациям возможность достичь преимуществ непрерывной интеграции без сложностей, обычно связанных с традиционными процессами разработки. Используя подход CI low-code, компании могут предоставлять высококачественные, масштабируемые и удобные в обслуживании приложения быстрее и с меньшими затратами, эффективно защищая свои инвестиции в программное обеспечение в будущем.

Изучите больше терминов:
Документация с низким кодом Истории пользователей с низким кодом Контейнеризация с низким уровнем кода Круглые столы с низким кодом Минимальный дизайн Наследие Low-code Низкая производительность кода Опросы удовлетворенности с помощью Low-code Отладка с низким уровнем кода Пользовательский интерфейс с низким кодом (UX) Преимущества минимального кода Примечания к выпуску с низким кодом Простота обслуживания Репозиторий с низким кодом Роли и обязанности с низким кодом Стартапы с низким кодом

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