L'intégration continue (CI) Low-code est le processus d'utilisation d'une plate-forme de développement low-code, comme AppMaster, pour automatiser la création, les tests et le déploiement d'applications à mesure que les développeurs intègrent en permanence les modifications de code dans un référentiel partagé. Le processus CI contribue à réduire les délais de mise sur le marché, à améliorer la qualité globale des applications, à minimiser les erreurs et à accélérer la boucle de rétroaction pour les développeurs.

Dans le contexte du développement low-code, la CI est particulièrement importante car elle permet aux développeurs de collaborer plus efficacement et d'itérer plus rapidement sur les exigences des applications sans se soucier des déploiements manuels ou de la gestion de scripts d'automatisation complexes et personnalisés. La plateforme low-code permet un développement rapide d'applications via une interface visuelle intuitive, tout en conservant les avantages de l'intégration continue traditionnelle.

L'une des principales caractéristiques de l'IC low-code est la capacité de concevoir et de modéliser visuellement divers composants d'application, tels que le schéma de base de données, la logique métier et les API RESTful, à l'aide d'une interface drag-and-drop fournie par la plateforme. Cela réduit le temps consacré au codage et, par conséquent, le nombre de bugs potentiels introduits dans le système pendant le développement. De plus, la capacité de modélisation visuelle simplifie également le processus de compréhension de l'architecture et des fonctionnalités du système, facilitant ainsi la collaboration et l'examen de la mise en œuvre par toute l'équipe.

AppMaster, en tant que plate-forme de développement low-code, s'intègre parfaitement au processus CI, garantissant un flux de travail fiable, efficace et automatisé tout au long du cycle de vie de l'application. La plate-forme génère automatiquement le code source pour les applications backend (Go), Web (Vue3) et mobiles (Kotlin et Swift) en fonction des conceptions visuelles et des processus métier créés par les développeurs. Ces applications générées peuvent être directement déployées sur le cloud, regroupées dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) ou exécutées sur site à l'aide de l'abonnement approprié.

L'intégration continue dans un environnement low-code simplifie non seulement le processus de déploiement, mais augmente également l'efficacité globale du développement d'applications. Il améliore la collaboration entre les membres de l'équipe et permet des mises à jour et des modifications incrémentielles de l'application sans temps d'arrêt important. AppMaster, en particulier, offre une garantie de dette technique nulle en régénérant l'intégralité de l'application à partir de zéro à chaque fois qu'il y a un changement dans les exigences. Cela garantit que le logiciel résultant est toujours optimisé et exempt de tout problème technique accumulé.

Les capacités d' AppMaster s'étendent au-delà de la simple génération et déploiement de code, car il fournit également des composants CI cruciaux tels que des tests automatisés, des scripts de migration de schéma de base de données et une documentation API (Swagger/OpenAPI). De plus, AppMaster prend en charge l'évolutivité et les cas d'utilisation à forte charge avec ses applications backend sans état générées avec Go, ce qui le rend prêt pour l'entreprise.

La CI Low-code contribue également à maintenir une boucle de rétroaction plus courte entre les développeurs, les testeurs et les utilisateurs finaux en permettant une itération rapide et la livraison continue de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela se traduit par une meilleure qualité des applications et un délai de rentabilisation plus rapide, car le logiciel est constamment mis à jour en fonction des commentaires des utilisateurs et de l'évolution des exigences.

En matière de sécurité et de conformité, la CI low-code garantit que chaque build est auditable et traçable, grâce à la gestion complète des versions des conceptions visuelles, des processus métier et d'autres composants d'application. Les intégrations avec les systèmes de contrôle de version et les outils CI/CD populaires peuvent améliorer encore la fiabilité et la sécurité du processus de déploiement, le rendant ainsi adapté aux environnements d'entreprise les plus exigeants.

Grâce à son ensemble d'outils low-code complet et polyvalent, AppMaster permet aux organisations de bénéficier des avantages de l'intégration continue sans les complexités généralement associées aux processus de développement traditionnels. En tirant parti de l’approche CI low-code, les entreprises peuvent fournir des applications de haute qualité, évolutives et maintenables plus rapidement et à moindre coût, pérennisant ainsi efficacement leurs investissements logiciels.