低代码持续集成（CI）

Low-code持续集成 (CI) 是使用low-code开发平台（如AppMaster ）在开发人员不断将代码更改集成到共享存储库时自动构建、测试和部署应用程序的过程。 CI 流程有助于缩短上市时间、提高整体应用程序质量、最大限度地减少错误并加速开发人员的反馈循环。

在low-code开发的背景下，CI 尤为重要，因为它允许开发人员更有效地协作并快速迭代应用程序需求，而无需担心手动部署或管理复杂的自定义自动化脚本。 low-code平台可以通过直观的可视化界面实现快速应用程序开发，同时保持传统持续集成的优势。

low-code CI 的关键特征之一是能够使用平台提供的drag-and-drop界面对各种应用程序组件进行可视化设计和建模，例如数据库架构、业务逻辑和 RESTful API。这减少了编码所花费的时间，从而减少了开发过程中引入系统的潜在错误的数量。此外，可视化建模功能还简化了理解系统架构和功能的过程，使整个团队更容易协作和审查实施情况。

AppMaster作为low-code开发平台，与CI流程无缝集成，确保整个应用程序生命周期的可靠、高效、自动化的工作流程。该平台根据开发人员创建的视觉设计和业务流程自动生成后端（Go）、Web（Vue3）和移动应用程序（Kotlin 和 Swift）的源代码。这些生成的应用程序可以直接部署到云中、打包到 Docker 容器中（用于后端应用程序），或者使用适当的订阅在本地运行。

low-code环境中的持续集成不仅简化了部署过程，还提高了应用程序开发的整体效率。它改善了团队成员之间的协作，并允许对应用程序进行增量更新和修改，而无需大量停机。尤其是AppMaster ，每次需求发生变化时，都会从头开始重新生成整个应用程序，从而提供零技术债务保证。这确保了最终的软件始终得到优化并且不存在任何累积的技术问题。

AppMaster的功能不仅仅限于代码生成和部署，因为它还提供了关键的 CI 组件，例如自动化测试、数据库架构迁移脚本和 API 文档 (Swagger/OpenAPI)。此外， AppMaster通过 Go 生成的无状态后端应用程序支持可扩展性和高负载用例，使其适合企业使用。

Low-code CI 还可以通过实现新功能和增强功能的快速迭代和持续交付来帮助维持开发人员、测试人员和最终用户之间更短的反馈循环。由于软件根据用户反馈和不断变化的需求不断更新，因此可以提高应用程序质量并缩短实现价值的时间。

在安全性和合规性方面， low-code CI 确保每个构建都是可审计和可追踪的，这要归功于视觉设计、业务流程和其他应用程序组件的全面版本控制。与流行的版本控制系统和 CI/CD 工具的集成可以进一步增强部署过程的可靠性和安全性，使其适合最苛刻的企业环境。

通过其全面且多功能的low-code工具集， AppMaster使组织能够实现持续集成的优势，而无需传统开发流程通常带来的复杂性。通过利用low-code CI 方法，企业可以更快、更低成本地交付高质量、可扩展且可维护的应用程序，从而有效地保证其软件投资的未来发展。