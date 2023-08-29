Düşük kodlu birlikte çalışabilirlik

Low-code birlikte çalışabilirlik low-code bir yaklaşım kullanılarak geliştirilen yazılım uygulamalarının ve sistemlerinin çok çeşitli diğer yazılım uygulamaları, teknolojiler, veri formatları, programlama dilleri ve platformlarla kusursuz entegrasyonu ve etkileşimidir. low-code birlikte çalışabilirlik, özünde, farklı teknolojilerle oluşturulmuş veya farklı spesifikasyonlara ve standartlara bağlı kalsalar bile, farklı yazılım bileşenlerinin birlikte etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakla ilgilidir.

AppMaster gibi Low-code platformlar, geliştiricilerin web, mobil ve arka uç uygulamalarını minimum düzeyde elle kodlamayla tasarlamasına, oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanıyan bir soyutlama katmanı sağlar. Bu soyutlama, yerleşik bileşenleri, drag-and-drop tasarım yeteneklerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve güçlü uygulama oluşturma motorlarını içeren görsel bir geliştirme ortamı aracılığıyla elde edilir. Low-code platformlar genellikle diğer teknolojiler ve yazılım sistemleriyle arayüz oluşturmanın karmaşıklıklarını otomatik olarak ele alan yerleşik birlikte çalışabilirlik özelliklerine sahiptir.

Giderek heterojenleşen teknoloji ekosistemlerinin olduğu bir dünyada, kuruluşların, temeldeki teknoloji yığını, belirli veri formatları veya ilgili programlama dilleri ne olursa olsun, uygulamalarının birbirleriyle iletişim kurabildiğinden, veri alışverişinde bulunabildiğinden ve kaynaklara erişebildiğinden emin olması gerekir. Farklı yazılım sistemleri arasındaki sorunsuz entegrasyon ve etkileşime yönelik bu ihtiyaç, modern yazılım geliştirmenin arkasında temel bir yol gösterici ilke olarak low-code birlikte çalışabilirliğin giderek daha fazla vurgulanmasına yol açmıştır.

Yazılım geliştirmede low-code birlikte çalışabilirliğin artan önemine çeşitli faktörler katkıda bulunmaktadır. Aralarında:

Çeşitli şirket içi ve bulut tabanlı altyapı bileşenlerine yayılan çoklu bulut ve hibrit BT ortamlarının yükselişi, platformlar arası kusursuz iletişim ve veri alışverişini zorunlu kılıyor.

Hızlı entegrasyon gerektiren üçüncü taraf API'lerin ve mikro hizmet mimarilerinin giderek yaygınlaşması ve kapsamlı yeniden çalışma veya özelleştirme gerekmeden yeni hizmetleri ve bileşenleri takıp çalıştırma yeteneği.

Kuruluşların işbirliği yaptığı ve paket yazılım hizmetlerinden yararlanarak yeni teklifler oluşturduğu dijital ekosistemlerin ve pazar yerlerinin evrimi, birbirlerinin sistemleri arasında entegrasyon kolaylığı gerektirir.

Kuruluşların pazar değişikliklerine veya müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesini sağlayan hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma talebi, mevcut teknolojiler ve sistemlerle kolay entegrasyonu kolaylaştıran low-code platformları gerektirir.

Low-code birlikte çalışabilirlik, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli yollarla sağlanabilir:

low-code uygulamalar ve diğer sistemler arasında kesintisiz iletişimi ve veri alışverişini kolaylaştırmak için REST ve GraphQL gibi endüstri standardı protokollerin ve JSON ve XML gibi veri formatlarının kullanılması.

uygulamalar ve diğer sistemler arasında kesintisiz iletişimi ve veri alışverişini kolaylaştırmak için REST ve GraphQL gibi endüstri standardı protokollerin ve JSON ve XML gibi veri formatlarının kullanılması. low-code uygulamalar ile diğer birbirine bağlı yazılım sistemleri arasında iletişimi güvence altına almak ve güveni sağlamak için OAuth2, OpenID Connect ve SAML gibi yaygın olarak benimsenen kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarına bağlılık.

uygulamalar ile diğer birbirine bağlı yazılım sistemleri arasında iletişimi güvence altına almak ve güveni sağlamak için OAuth2, OpenID Connect ve SAML gibi yaygın olarak benimsenen kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarına bağlılık. Entegrasyon çalışmalarını hızlandırmak ve özel kodlamayı en aza indirmek amacıyla ortak veritabanı sistemleri, bulut platformları ve üçüncü taraf API'ler için yerleşik bağlayıcıların uygulanması.

Kullanıcı tanımlı kod parçacıkları desteği, özel mantık ve benzersiz iş gereksinimlerini ve eski bileşenleri karşılamak için üçüncü taraf kitaplıklar ve yazılım geliştirme kitleri (SDK'ler) ile entegrasyon yoluyla genişletilebilirlik ve özelleştirme olanağı.

Örnek olarak, önde gelen no-code platformlardan biri olan AppMaster, kesintisiz low-code birlikte çalışabilirliği sağlamak için çeşitli mekanizmalar kullanır:

OpenAPI (Swagger) spesifikasyonuna uygun RESTful API'lerin ve WebSocket endpoints otomatik olarak oluşturulması, diğer uygulamalarla ve API tabanlı hizmetlerle kolay entegrasyonu kolaylaştırır.

otomatik olarak oluşturulması, diğer uygulamalarla ve API tabanlı hizmetlerle kolay entegrasyonu kolaylaştırır. Birincil veri deposu olarak PostgreSQL uyumlu veritabanları desteği, çok çeşitli üçüncü taraf veritabanı sistemleri ve araçlarıyla uyumluluk sağlar.

Mevcut sistemlerle daha kolay entegrasyona veya gerektiğinde özelleştirmeye olanak tanıyan Go, Vue.js ve Kotlin gibi yaygın olarak benimsenen teknolojileri kullanarak uygulamaların oluşturulması ve dağıtılması.

Mobil uygulamalar için sunucu odaklı bir yaklaşımın uygulanması, müşterilerin App Store ve Play Market'e yeni sürümler göndermeden mobil uygulamalarının kullanıcı arayüzünü, mantığını ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır, böylece yeni işlevleri entegre etme ve güncelleme yapma sıkıntısını azaltır.

Sonuç olarak, low-code birlikte çalışabilirlik, kuruluşların uygulamaları minimum sorun ve maksimum verimlilikle oluşturmasına, entegre etmesine ve dağıtmasına olanak tanıdığı için modern yazılım geliştirmenin önemli bir yönüdür. İşletmeler, AppMaster gibi sağlam low-code platformlardan yararlanarak dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırabilir, dinamik pazar koşullarına uyum sağlayabilir ve teknoloji ortakları ve hizmetlerinden oluşan ekosistemleriyle kusursuz etkileşim sağlarken rekabette önde kalabilir. low-code birlikte çalışabilirliğe artan ilgi, yalnızca geliştirme sürecini basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kuruluşların, modern iş dünyasının sürekli gelişen ihtiyaçlarını destekleyebilecek uyarlanabilir ve birbirine bağlı sistemler oluşturmasına da güç veriyor.