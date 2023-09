Low-code Continuous Integration (CI) versteht man den Prozess, bei dem eine low-code Entwicklungsplattform wie AppMaster verwendet wird, um die Erstellung, das Testen und die Bereitstellung von Anwendungen zu automatisieren, während Entwickler kontinuierlich Codeänderungen in ein gemeinsames Repository integrieren. Der CI-Prozess trägt dazu bei, die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Gesamtqualität der Anwendung zu verbessern, Fehler zu minimieren und die Feedbackschleife für Entwickler zu beschleunigen.

Im Kontext der low-code -Entwicklung ist CI besonders wichtig, da es Entwicklern ermöglicht, effektiver zusammenzuarbeiten und Anwendungsanforderungen schneller zu iterieren, ohne sich um manuelle Bereitstellungen oder die Verwaltung komplexer, benutzerdefinierter Automatisierungsskripte kümmern zu müssen. Die low-code Plattform ermöglicht eine schnelle Anwendungsentwicklung über eine intuitive visuelle Benutzeroberfläche und behält gleichzeitig die Vorteile der traditionellen kontinuierlichen Integration bei.

Eines der Hauptmerkmale von low-code CI ist die Fähigkeit, verschiedene Anwendungskomponenten, wie Datenbankschemata, Geschäftslogik und RESTful-APIs, mithilfe einer von der Plattform bereitgestellten drag-and-drop Schnittstelle visuell zu entwerfen und zu modellieren. Dies reduziert den Zeitaufwand für die Codierung und damit auch die Anzahl potenzieller Fehler, die während der Entwicklung in das System gelangen. Darüber hinaus vereinfacht die visuelle Modellierungsfunktion auch das Verständnis der Systemarchitektur und -funktionalität, sodass das gesamte Team leichter zusammenarbeiten und die Implementierung überprüfen kann.

AppMaster lässt sich als low-code Entwicklungsplattform nahtlos in den CI-Prozess integrieren und sorgt so für einen zuverlässigen, effizienten und automatisierten Workflow während des gesamten Anwendungslebenszyklus. Die Plattform generiert automatisch Quellcode für Backend- (Go), Web- (Vue3) und mobile Anwendungen (Kotlin und Swift) auf der Grundlage der von Entwicklern erstellten visuellen Designs und Geschäftsprozesse. Diese generierten Anwendungen können direkt in der Cloud bereitgestellt, in Docker-Container gepackt (für Backend-Anwendungen) oder mit dem entsprechenden Abonnement vor Ort ausgeführt werden.

Die kontinuierliche Integration in einer low-code Umgebung vereinfacht nicht nur den Bereitstellungsprozess, sondern erhöht auch die Gesamteffizienz der Anwendungsentwicklung. Es verbessert die Zusammenarbeit zwischen Teammitgliedern und ermöglicht inkrementelle Aktualisierungen und Änderungen an der Anwendung ohne nennenswerte Ausfallzeiten. Insbesondere AppMaster bietet eine Garantie von null technischen Schulden, indem die gesamte Anwendung bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert wird. Dadurch wird sichergestellt, dass die resultierende Software stets optimiert und frei von angehäuften technischen Problemen ist.

Die Fähigkeiten von AppMaster gehen über die reine Codegenerierung und -bereitstellung hinaus, da es auch wichtige CI-Komponenten wie automatisierte Tests, Datenbankschema-Migrationsskripts und API-Dokumentation (Swagger/OpenAPI) bereitstellt. Darüber hinaus unterstützt AppMaster mit seinen mit Go generierten zustandslosen Backend-Anwendungen Skalierbarkeit und Anwendungsfälle mit hoher Auslastung, wodurch es für Unternehmen geeignet ist.

Low-code CI hilft auch dabei, eine kürzere Feedbackschleife zwischen Entwicklern, Testern und Endbenutzern aufrechtzuerhalten, indem es eine schnelle Iteration und kontinuierliche Bereitstellung neuer Funktionen und Verbesserungen ermöglicht. Dies führt zu einer verbesserten Anwendungsqualität und einer schnelleren Wertschöpfung, da die Software basierend auf Benutzerfeedback und sich ändernden Anforderungen ständig aktualisiert wird.

Wenn es um Sicherheit und Compliance geht, sorgt low-code CI dank der umfassenden Versionierung von visuellen Designs, Geschäftsprozessen und anderen Anwendungskomponenten dafür, dass jeder Build überprüfbar und nachvollziehbar ist. Integrationen mit gängigen Versionskontrollsystemen und CI/CD-Tools können die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Bereitstellungsprozesses weiter verbessern und ihn selbst für die anspruchsvollsten Unternehmensumgebungen geeignet machen.

Durch sein umfassendes und vielseitiges low-code -Toolset ermöglicht AppMaster Unternehmen, die Vorteile der kontinuierlichen Integration zu nutzen, ohne die Komplexität, die normalerweise mit traditionellen Entwicklungsprozessen verbunden ist. Durch die Nutzung des low-code CI-Ansatzes können Unternehmen hochwertige, skalierbare und wartbare Anwendungen schneller und zu geringeren Kosten bereitstellen und so ihre Softwareinvestitionen effektiv zukunftssicher machen.