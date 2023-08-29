التكامل المستمر ذو الكود المنخفض (CI)

التكامل المستمر Low-code (CI) هو عملية استخدام نظام أساسي للتطوير low-code ، مثل AppMaster ، لأتمتة إنشاء التطبيقات واختبارها ونشرها حيث يقوم المطورون بدمج تغييرات التعليمات البرمجية بشكل مستمر في مستودع مشترك. تساعد عملية CI في تقليل الوقت اللازم للتسويق، وتحسين جودة التطبيق بشكل عام، وتقليل الأخطاء، وتسريع حلقة التعليقات للمطورين.

في سياق تطوير low-code ، يعد CI مهمًا بشكل خاص لأنه يسمح للمطورين بالتعاون بشكل أكثر فعالية وتكرار متطلبات التطبيق بسرعة دون القلق بشأن عمليات النشر اليدوية أو إدارة البرامج النصية المعقدة والمصممة خصيصًا للأتمتة. يتيح النظام الأساسي low-code التطوير السريع للتطبيقات من خلال واجهة مرئية بديهية، مع الحفاظ على فوائد التكامل المستمر التقليدي.

إحدى الخصائص الرئيسية لـ CI low-code هي القدرة على تصميم ونمذجة مكونات التطبيق المختلفة بشكل مرئي، مثل مخطط قاعدة البيانات ومنطق الأعمال وواجهات برمجة تطبيقات RESTful، باستخدام واجهة drag-and-drop التي يوفرها النظام الأساسي. وهذا يقلل من مقدار الوقت المستغرق في البرمجة، وبالتالي عدد الأخطاء المحتملة التي يتم إدخالها إلى النظام أثناء التطوير. علاوة على ذلك، تعمل إمكانية النمذجة المرئية أيضًا على تبسيط عملية فهم بنية النظام ووظائفه، مما يسهل على الفريق بأكمله التعاون ومراجعة التنفيذ.

يتكامل AppMaster ، باعتباره نظامًا أساسيًا للتطوير low-code ، بسلاسة مع عملية CI، مما يضمن سير عمل موثوقًا وفعالًا وآليًا طوال دورة حياة التطبيق. يقوم النظام الأساسي بإنشاء كود المصدر للواجهة الخلفية (Go)، والويب (Vue3)، وتطبيقات الهاتف المحمول (Kotlin وSwift) تلقائيًا بناءً على التصميمات المرئية والعمليات التجارية التي أنشأها المطورون. يمكن نشر هذه التطبيقات التي تم إنشاؤها مباشرة على السحابة، أو تجميعها في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، أو تشغيلها محليًا باستخدام الاشتراك المناسب.

لا يؤدي التكامل المستمر في بيئة low-code إلى تبسيط عملية النشر فحسب، بل يزيد أيضًا من الكفاءة الإجمالية لتطوير التطبيقات. فهو يعمل على تحسين التعاون بين أعضاء الفريق ويسمح بإجراء تحديثات وتعديلات تدريجية على التطبيق دون توقف كبير. يقدم AppMaster ، على وجه الخصوص، ضمانًا فنيًا صفريًا للديون عن طريق إعادة إنشاء التطبيق بالكامل من الصفر في كل مرة يحدث فيها تغيير في المتطلبات. وهذا يضمن أن البرنامج الناتج يتم تحسينه دائمًا وخالي من أي مشكلات فنية متراكمة.

تمتد إمكانات AppMaster إلى ما هو أبعد من مجرد إنشاء التعليمات البرمجية ونشرها، حيث توفر أيضًا مكونات CI المهمة مثل الاختبار الآلي والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات ووثائق واجهة برمجة التطبيقات (Swagger/OpenAPI). بالإضافة إلى ذلك، يدعم AppMaster قابلية التوسع وحالات الاستخدام عالية التحميل من خلال تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، مما يجعله جاهزًا للمؤسسات.

يساعد CI Low-code أيضًا في الحفاظ على حلقة ملاحظات أقصر بين المطورين والمختبرين والمستخدمين النهائيين من خلال تمكين التكرار السريع والتسليم المستمر للميزات والتحسينات الجديدة. ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة التطبيق ووقت أسرع للتقييم، حيث يتم تحديث البرنامج باستمرار بناءً على تعليقات المستخدمين والمتطلبات المتطورة.

عندما يتعلق الأمر بالأمان والامتثال، يضمن CI low-code أن كل إصدار قابل للتدقيق والتتبع، وذلك بفضل الإصدار الشامل للتصميمات المرئية وعمليات الأعمال ومكونات التطبيق الأخرى. يمكن أن تؤدي عمليات التكامل مع أنظمة التحكم في الإصدارات الشائعة وأدوات CI/CD إلى تعزيز موثوقية وأمان عملية النشر، مما يجعلها مناسبة حتى لبيئات المؤسسات الأكثر تطلبًا.

من خلال مجموعة الأدوات الشاملة والمتعددة الاستخدامات low-code ، يعمل AppMaster على تمكين المؤسسات من تحقيق فوائد التكامل المستمر دون التعقيدات المرتبطة عادةً بعمليات التطوير التقليدية. من خلال الاستفادة من نهج CI low-code التعليمات البرمجية، يمكن للشركات تقديم تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير وقابلة للصيانة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، مما يضمن بشكل فعال استثماراتها في البرامج في المستقبل.