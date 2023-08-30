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Время простоя CI/CD

30, авг. 2023

Время простоя CI/CD — это период времени, когда конвейеры непрерывной интеграции и непрерывного развертывания (CI/CD) в процессе разработки программного обеспечения становятся недоступными, нефункциональными или возникают задержки, которые препятствуют плавному переходу изменений приложения от разработки к производству. Конвейеры CI/CD служат основной цели автоматизации создания, тестирования и развертывания изменений программного обеспечения, обеспечивая тем самым более быстрый, эффективный и высоконадежный процесс доставки программного обеспечения. Когда происходит простой CI/CD, это может серьезно повлиять на жизненный цикл разработки программного обеспечения, сроки поставки и производительность команды разработчиков.

Исследования показывают, что организации испытывают в среднем 5 часов простоя конвейера CI/CD в месяц, что приводит к ошеломляющему снижению общей эффективности и более высокой совокупной стоимости владения программными проектами. Выявление коренных причин простоев CI/CD имеет важное значение для смягчения их последствий и минимизации их возникновения. Некоторые из распространенных факторов, которые способствуют простою CI/CD, включают в себя:

  • Проблемы с инфраструктурой. Сбои оборудования или сети, сбои в работе облачных служб или ограничения ресурсов могут привести к простою конвейеров CI/CD. Эти проблемы могут возникнуть из-за плохого обслуживания или устаревших компонентов инфраструктуры, перегрузки или неправильной конфигурации.
  • Инструменты и интеграция. Проблемы со сторонними инструментами, плагинами или промежуточным программным обеспечением, используемым в конвейере CI/CD, могут привести к простоям. Это может быть результатом несовместимости, ошибок программного обеспечения или устаревших версий используемых инструментов.
  • Неправильная обработка ошибок и исключений. Во время разработки программного обеспечения могут возникать непредвиденные ошибки и исключения, негативно влияющие на конвейер CI/CD. Внимательное решение этих проблем путем реализации правильных процедур обработки исключений и стратегий устранения ошибок может помочь сократить время простоя.
  • Человеческая ошибка: неправильные конфигурации, ошибки кода или процедурные ошибки могут привести к сбоям конвейера. Четкое общение, тщательные проверки и надлежащее обучение могут помочь уменьшить количество человеческих ошибок.

Чтобы свести к минимуму влияние простоев CI/CD, крайне важно использовать стратегии, повышающие устойчивость конвейера доставки программного обеспечения. Некоторые лучшие практики для достижения этой цели включают в себя:

  • Внедрение систем мониторинга и оповещения. Мониторинг конвейеров CI/CD в режиме реального времени помогает обнаружить любые проблемы на раннем этапе. Комплексные механизмы оповещения могут информировать соответствующие заинтересованные стороны, позволяя принимать упреждающие меры по устранению простоев.
  • Создание стратегий резервирования и резервного копирования. Внедрение конвейеров резервного копирования, резервной инфраструктуры и механизмов аварийного переключения может значительно сократить время простоя и обеспечить непрерывность доставки программного обеспечения даже в случае сбоя основного конвейера.
  • Ведение полной документации. Адекватная документация по конфигурации конвейера, зависимостям и руководства по устранению неполадок могут ускорить диагностику и решение проблем.
  • Проведение периодического обслуживания конвейера. Регулярное обновление инфраструктуры конвейера, инструментов и зависимостей может снизить вероятность простоев, вызванных устаревшими компонентами или уязвимостями безопасности.

AppMaster, платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует несколько механизмов для минимизации времени простоя CI/CD. Позволяя клиентам визуально создавать модели данных, бизнес-процессы, API REST и endpoints WebSocket, AppMaster упрощает процесс CI/CD и снижает риск человеческой ошибки. Способность платформы создавать приложения с нуля менее чем за 30 секунд позволяет выполнять быстрые итерации без технической задолженности, тем самым устраняя существенный источник простоев CI/CD.

Поддержка AppMaster серверных приложений, созданных на Go (golang), обеспечивает потрясающую масштабируемость для корпоративных и высоконагруженных сценариев использования, обеспечивая устойчивость процесса CI/CD. Кроме того, автоматически создавая документацию Swagger (OpenAPI) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, AppMaster внедряет передовые методы обслуживания конвейера и документирования. Это еще больше снижает вероятность простоя CI/CD из-за неправильной обработки ошибок и исключений или устаревшей конфигурации.

В заключение, простой CI/CD представляет собой серьезную проблему в современных процессах разработки программного обеспечения, поскольку он может напрямую повлиять на эффективность и экономичность доставки программного обеспечения. Организации должны осознавать причины простоев CI/CD и реализовывать стратегии, позволяющие минимизировать их возникновение и влияние. Платформа AppMaster представляет собой отличный пример отказоустойчивого конвейера CI/CD, который включает в себя лучшие практики и инновации для достижения минимального времени простоя и обеспечения более эффективного жизненного цикла разработки программного обеспечения.

Изучите больше терминов:
CI/CD A/B-тестирование CI/CD-сервер CI/CD-тестирование Архитектура микросервисов CI/CD Инструменты CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Миграция базы данных CI/CD Мониторинг CI/CD-инфраструктуры Оркестрация CI/CD Покрытие кода CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Рабочий процесс CI/CD Тестирование API CI/CD Управление конфигурацией CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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