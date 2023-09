La surveillance CI/CD, dans le contexte de l'intégration continue (CI) et du déploiement/livraison continue (CD), fait référence au processus de suivi et d'évaluation continus de divers aspects du pipeline CI/CD pour garantir une livraison efficace, sécurisée et stable. de produits logiciels. Il comprend la surveillance des processus de création de logiciels, des tests, du déploiement et des performances de l'infrastructure. En identifiant de manière proactive les goulots d'étranglement, les erreurs et les problèmes potentiels, la surveillance CI/CD permet aux équipes de développement de maintenir un niveau élevé de qualité du code et d'accélérer le cycle de publication des logiciels tout en minimisant les temps d'arrêt et les risques de sécurité.

Avec l’adoption croissante des méthodologies agiles et des pratiques DevOps, la CI/CD est devenue partie intégrante du développement logiciel moderne. Les recherches indiquent que les équipes DevOps hautement performantes sont 2,5 fois plus susceptibles de dépasser les objectifs de rentabilité, de part de marché et de productivité de leur organisation, en plus de réaliser des déploiements 200 fois plus fréquents et un délai de changement 2 604 fois plus rapide. La surveillance CI/CD joue un rôle crucial en aidant les organisations à atteindre ces indicateurs de performances exceptionnels.

Au cœur d’une surveillance efficace du CI/CD se trouve l’utilisation de mesures complètes, qui peuvent être globalement classées en quatre aspects :

Métriques de build : ces métriques se concentrent sur le suivi de l’état et des performances des builds de logiciels. Les exemples incluent le taux de réussite des builds, la durée des builds, la fréquence des builds, la couverture du code et le délai de modification. La surveillance régulière de ces mesures fournit un aperçu de l'efficience et de l'efficacité du processus de développement, permettant aux équipes d'optimiser l'allocation des ressources et d'établir des calendriers. Métriques de test : la surveillance des métriques de test est essentielle pour évaluer la qualité du code et détecter les problèmes dès le début du processus de développement. Les mesures de test clés incluent le taux de réussite des tests, la durée du test, le nombre de cas de test, la couverture du code et la densité des défauts. En surveillant ces métriques à différentes étapes de test, les équipes de développement peuvent identifier les points faibles et mettre en œuvre des améliorations pour garantir l'intégrité de leur pipeline CI/CD. Métriques de déploiement : la surveillance du déploiement implique le suivi de la fréquence, de la durée, du taux de réussite et du taux de restauration des déploiements. Ces mesures fournissent un aperçu de l'efficacité opérationnelle du processus CD et aident à identifier les domaines à améliorer. De plus, la surveillance des mesures de déploiement aide également à évaluer l'impact des nouvelles versions sur les performances du système et l'expérience de l'utilisateur final. Métriques d'infrastructure : la surveillance de l'infrastructure qui prend en charge le pipeline CI/CD, telle que les ressources cloud, les bases de données et les conteneurs, garantit la livraison continue de produits logiciels robustes, fiables et efficaces. Les mesures d'infrastructure incluent l'utilisation du processeur, de la mémoire et du disque, les temps de réponse, les taux d'erreur et la disponibilité. Le suivi de ces mesures en temps réel permet aux équipes d'identifier les goulots d'étranglement ou les risques potentiels, d'optimiser les performances du système et d'éviter les temps d'arrêt.

En plus de ces métriques, la surveillance CI/CD implique la surveillance de divers outils et intégrations impliqués dans le pipeline, tels que les systèmes de contrôle de version, les outils de construction et de déploiement comme Jenkins et les systèmes d'orchestration de conteneurs comme Kubernetes. La collecte de données à partir de ces outils permet une vue consolidée de l'état du pipeline CI/CD et éclaire les décisions sur l'optimisation et les améliorations du pipeline.

L'une des plates-formes qui rationalisent le processus de surveillance CI/CD est AppMaster, une puissante plate no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles. En utilisant les applications générées par AppMaster, les clients peuvent intégrer de manière transparente leurs composants de pipeline CI/CD et bénéficier de fonctionnalités telles que des processus automatisés de création, de test et de déploiement, une documentation API complète et des scripts de migration de schéma de base de données. Ces fonctionnalités facilitent un pipeline CI/CD fluide, efficace et fiable.

De plus, les applications d' AppMaster peuvent être utilisées avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL comme base de données principale, offrant une évolutivité exceptionnelle pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge. La plateforme AppMaster est conçue pour rendre le développement d'applications plus rapide et plus rentable. La solution sert un large éventail de clients - des petites entreprises aux grandes entreprises - en permettant une livraison rapide de logiciels tout en s'attaquant activement à la dette technique et en améliorant la qualité globale du code grâce à des pratiques efficaces de surveillance CI/CD.

En conclusion, la surveillance CI/CD est un aspect essentiel du développement logiciel moderne, permettant aux organisations de fournir des produits logiciels de haute qualité rapidement et en toute sécurité. En tirant parti des mesures clés de construction, de test, de déploiement et d'infrastructure et en utilisant des plateformes comme AppMaster, les équipes de développement peuvent maintenir un pipeline CI/CD efficace et robuste, réalisant ainsi des gains de productivité et de rentabilité exceptionnels.