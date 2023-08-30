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Мониторинг CI/CD

30, авг. 2023

Мониторинг CI/CD в контексте непрерывной интеграции (CI) и непрерывного развертывания/доставки (CD) относится к процессу постоянного отслеживания и оценки различных аспектов конвейера CI/CD для обеспечения эффективной, безопасной и стабильной доставки. программных продуктов. Он включает в себя мониторинг процессов сборки программного обеспечения, тестирования, развертывания и производительности инфраструктуры. За счет упреждающего выявления узких мест, ошибок и потенциальных проблем мониторинг CI/CD позволяет командам разработчиков поддерживать высокий уровень качества кода и ускорять цикл выпуска программного обеспечения, сводя при этом к минимуму время простоя и риски безопасности.

С растущим внедрением гибких методологий и практик DevOps CI/CD стала неотъемлемой частью современной разработки программного обеспечения. Исследования показывают, что высокопроизводительные команды DevOps в 2,5 раза чаще превышают целевые показатели рентабельности, доли рынка и производительности своей организации, а также достигают в 200 раз более частых развертываний и в 2604 раза более быстрого времени выполнения изменений. Мониторинг CI/CD играет решающую роль, помогая организациям достичь этих звездных показателей производительности.

В основе эффективного мониторинга CI/CD лежит использование комплексных показателей, которые можно условно разделить на четыре аспекта:

  1. Метрики сборки. Эти метрики предназначены для отслеживания состояния и производительности сборок программного обеспечения. Примеры включают показатель успешности сборки, продолжительность сборки, частоту сборок, покрытие кода и время внесения изменений. Регулярный мониторинг этих показателей дает представление об эффективности и результативности процесса разработки, позволяя командам оптимизировать распределение ресурсов и строить графики.
  2. Метрики тестирования. Мониторинг метрик тестирования необходим для оценки качества кода и обнаружения проблем на ранних этапах процесса разработки. Ключевые показатели тестирования включают скорость прохождения теста, продолжительность теста, количество тестовых случаев, покрытие кода и плотность дефектов. Отслеживая эти показатели на различных этапах тестирования, команды разработчиков могут выявлять болевые точки и внедрять улучшения, чтобы обеспечить целостность своего конвейера CI/CD.
  3. Метрики развертывания. Мониторинг развертывания включает в себя отслеживание частоты, продолжительности, успешности и скорости отката развертываний. Эти показатели дают представление об операционной эффективности процесса CD и помогают определить области для улучшения. Более того, мониторинг показателей развертывания также помогает оценить влияние новых выпусков на производительность системы и удобство работы конечных пользователей.
  4. Метрики инфраструктуры. Мониторинг инфраструктуры, поддерживающей конвейер CI/CD, такой как облачные ресурсы, базы данных и контейнеры, обеспечивает непрерывную доставку устойчивых, надежных и эффективных программных продуктов. Метрики инфраструктуры включают использование ЦП, памяти и диска, время отклика, частоту ошибок и доступность. Отслеживание этих показателей в режиме реального времени позволяет командам выявлять узкие места или потенциальные риски, оптимизировать производительность системы и предотвращать простои.

В дополнение к этим метрикам мониторинг CI/CD включает в себя мониторинг различных инструментов и интеграций, задействованных в конвейере, таких как системы контроля версий, инструменты сборки и развертывания, такие как Jenkins, и системы оркестровки контейнеров, такие как Kubernetes. Сбор данных с помощью этих инструментов позволяет получить консолидированное представление о состоянии конвейера CI/CD и принять решения об оптимизации и усовершенствованиях конвейера.

Одной из платформ, упрощающих процесс мониторинга CI/CD, является AppMaster, мощная платформа no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений. Используя приложения, созданные AppMaster, клиенты могут легко интегрировать свои компоненты конвейера CI/CD и воспользоваться такими функциями, как автоматизированные процессы сборки, тестирования и развертывания, полная документация по API и сценарии миграции схемы базы данных. Эти функции обеспечивают бесперебойную, эффективную и надежную работу конвейера CI/CD.

Более того, приложения AppMaster можно использовать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, обеспечивая исключительную масштабируемость для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой. Платформа AppMaster создана для того, чтобы сделать разработку приложений более быстрой и экономичной. Он обслуживает широкий круг клиентов — от малого бизнеса до предприятий — обеспечивая быструю доставку программного обеспечения, одновременно активно устраняя техническую задолженность и улучшая общее качество кода с помощью эффективных методов мониторинга CI/CD.

В заключение, мониторинг CI/CD является важным аспектом современной разработки программного обеспечения, позволяющим организациям быстро и безопасно поставлять высококачественные программные продукты. Используя ключевые показатели сборки, тестирования, развертывания и инфраструктуры, а также такие платформы, как AppMaster, команды разработчиков могут поддерживать эффективный и надежный конвейер CI/CD, достигая при этом выдающегося роста производительности и прибыльности.

Изучите больше терминов:
CI/CD A/B-тестирование Canary Releases Архитектура микросервисов CI/CD Безопасность CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Интеграция CI/CD DevSecOps Интеграция облака CI/CD Конвейер CI/CD Контейнеризация CI/CD Обзор кода CI/CD Оркестрация CI/CD Покрытие кода CI/CD Совместная работа CI/CD Тестирование API CI/CD Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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