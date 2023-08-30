CI/CD 监控，在持续集成（CI）和持续部署/交付（CD）的背景下，是指持续跟踪和评估 CI/CD 管道各个方面的过程，以确保高效、安全、稳定的交付的软件产品。它包括监控软件构建过程、测试、部署和基础设施性能。通过主动识别瓶颈、错误和潜在问题，CI/CD 监控使开发团队能够保持高水平的代码质量并加快软件发布周期，同时最大限度地减少停机时间和安全风险。

随着敏捷方法论和 DevOps 实践的日益普及，CI/CD 已成为现代软件开发不可或缺的一部分。研究表明，高绩效的 DevOps 团队超越其组织的盈利能力、市场份额和生产力目标的可能性高出 2.5 倍，此外，部署频率提高了 200 倍，变更交付时间加快了 2,604 倍。 CI/CD 监控在帮助组织实现这些出色的绩效指标方面发挥着至关重要的作用。

有效的 CI/CD 监控的核心是使用综合指标，大致可分为四个方面：

构建指标：这些指标侧重于跟踪软件构建的状态和性能。示例包括构建成功率、构建持续时间、构建频率、代码覆盖率和变更交付时间。定期监控这些指标可以深入了解开发过程的效率和有效性，从而使团队能够优化资源分配和制定时间表。 测试指标：监控测试指标对于评估代码质量和在开发过程的早期检测问题至关重要。关键测试指标包括测试通过率、测试持续时间、测试用例数量、代码覆盖率和缺陷密度。通过在测试的各个阶段监控这些指标，开发团队可以识别痛点并实施改进，以确保 CI/CD 管道的完整性。 部署指标：部署监控涉及跟踪部署的频率、持续时间、成功率和回滚率。这些指标可以深入了解 CD 流程的运营效率，并帮助确定需要改进的领域。此外，监控部署指标还有助于评估新版本对系统性能和最终用户体验的影响。 基础设施指标：监控支持 CI/CD 管道的基础设施（例如云资源、数据库和容器），确保持续交付强大、可靠且高效的软件产品。基础设施指标包括 CPU、内存和磁盘使用情况、响应时间、错误率和可用性。实时跟踪这些指标使团队能够查明瓶颈或潜在风险，优化系统性能并防止停机。

除了这些指标之外，CI/CD 监控还涉及监控管道中涉及的各种工具和集成，例如版本控制系统、Jenkins 等构建和部署工具以及 Kubernetes 等容器编排系统。从这些工具收集数据可以实现 CI/CD 管道运行状况的综合视图，并为有关管道优化和增强的决策提供信息。

AppMaster是简化 CI/CD 监控流程的平台之一，它是一个强大的no-code平台，用于创建后端、Web 和移动应用程序。通过利用AppMaster生成的应用程序，客户可以无缝集成其 CI/CD 管道组件，并受益于自动构建、测试和部署流程、全面的 API 文档和数据库架构迁移脚本等功能。这些功能有助于实现平稳、高效且可靠的 CI/CD 管道。

此外， AppMaster的应用程序可以与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为主数据库一起使用，为企业和高负载用例提供卓越的可扩展性。 AppMaster平台旨在使应用程序开发更快、更具成本效益。它为从小企业到大型企业等广泛的客户提供服务，支持快速软件交付，同时通过有效的 CI/CD 监控实践积极解决技术债务并提高整体代码质量。

总之，CI/CD 监控是现代软件开发的一个重要方面，使组织能够快速、安全地交付高质量的软件产品。通过利用关键的构建、测试、部署和基础设施指标并使用AppMaster等平台，开发团队可以维护高效且强大的 CI/CD 管道，在此过程中实现出色的生产力和盈利能力收益。