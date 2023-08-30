CI/CD 安全是指确保整个持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 管道中软件应用程序代码和基础设施的机密性、完整性和可用性的实践。 CI/CD 管道在现代软件开发过程中发挥着至关重要的作用，因为它们自动化了集成代码更改、运行测试以及将应用程序部署到生产环境的过程。随着这些管道的频率和复杂性的增加，确保其安全性成为构建可靠和安全的应用程序的重要组成部分。

在AppMaster no-code平台（用于创建后端、Web 和移动应用程序的强大no-code工具）的背景下，维护 CI/CD 管道的安全性至关重要。 AppMaster的方法通过在需求发生修改时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务，最终确保生成健壮且可扩展的软件解决方案。因此，CI/CD 安全性在维护应用程序的整体安全性和性能方面发挥着重要作用。

CI/CD 安全性涵盖多个方面，包括：

安全代码集成： 实施安全编码实践、自动化测试和代码审查流程，以确保引入的代码没有漏洞并符合组织安全标准。

实施安全编码实践、自动化测试和代码审查流程，以确保引入的代码没有漏洞并符合组织安全标准。 安全构建流程： 通过使用安全构建管道、扫描潜在漏洞以及维护构建工件的可追溯性，确保整个构建过程中代码和依赖项的安全性和完整性。

通过使用安全构建管道、扫描潜在漏洞以及维护构建工件的可追溯性，确保整个构建过程中代码和依赖项的安全性和完整性。 安全工件管理： 为 CI/CD 管道期间生成的工件（例如应用程序包、配置文件和其他二进制文件）实现安全存储、访问控制和加密机制。

为 CI/CD 管道期间生成的工件（例如应用程序包、配置文件和其他二进制文件）实现安全存储、访问控制和加密机制。 安全部署流程： 自动化和安全地将应用程序部署到不同的环境（例如开发、测试、登台和生产），以最大限度地减少人为干预并防止未经授权的访问或操纵软件包。

自动化和安全地将应用程序部署到不同的环境（例如开发、测试、登台和生产），以最大限度地减少人为干预并防止未经授权的访问或操纵软件包。 持续监控和审计： 定期监控和审计 CI/CD 管道，以确保遵守安全策略、识别潜在风险并维护用户活动、访问控制和配置更改的记录。

定期监控和审计 CI/CD 管道，以确保遵守安全策略、识别潜在风险并维护用户活动、访问控制和配置更改的记录。 开发人员安全培训：为开发人员提供采用安全编码实践和安全 CI/CD 管道管理所需的知识和技能，最终在组织内促进安全意识文化。

实施全面的 CI/CD 安全措施需要结合使用工具、流程和最佳实践。一些例子包括：

集成静态应用程序安全测试 (SAST) 和动态应用程序安全测试 (DAST) 工具，自动扫描源代码和运行时环境以查找潜在的漏洞和安全问题。这可以帮助组织在将安全风险部署到生产环境之前识别并修复安全风险。

使用容器和基础设施即代码扫描解决方案来检测和缓解容器映像和基础设施配置中的漏洞。这有助于防止部署不安全的配置和已知漏洞，从而降低安全漏洞的风险。

采用基于角色的访问控制 (RBAC) 和最小权限原则 (POLP) 为 CI/CD 过程中涉及的用户和组定义精细的访问权限，限制未经授权的访问或篡改管道组件的可能性。

利用传输和静态加密来保护敏感数据（例如机密、API 密钥和凭证），以防止未经授权的访问和数据泄露。

为 CI/CD 管道部署全面的监控和日志记录解决方案，以实时检测和响应潜在的安全事件，并维护事件记录以用于审计目的。

更新和修补 CI/CD 管道组件和工具，例如构建系统、源代码存储库和自动化测试框架，以最大程度地减少对已知漏洞的利用。

总之，CI/CD 安全旨在保护整个 CI/CD 管道免受潜在的安全威胁，确保软件代码和基础设施的机密性、完整性和可用性。对于像AppMaster这样利用 CI/CD 管道提供高质量、可扩展且可靠的应用程序的组织来说，采用强大的安全态势至关重要。通过结合工具、流程和最佳实践，组织可以持续监控和增强其软件开发流程的安全性，最终降低安全漏洞的风险以及对其客户和业务运营的后续影响。