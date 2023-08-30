Безопасность CI/CD — это практика обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности кода и инфраструктуры программных приложений на протяжении конвейеров непрерывной интеграции (CI) и непрерывного развертывания (CD). Конвейеры CI/CD играют решающую роль в современных процессах разработки программного обеспечения, поскольку они автоматизируют процесс интеграции изменений кода, выполнения тестов и развертывания приложений в производственных средах. С увеличением частоты и сложности этих конвейеров обеспечение их безопасности становится важным компонентом создания надежных и безопасных приложений.

В контексте платформы no-code AppMaster — мощного инструмента no-code, используемого для создания серверных, веб- и мобильных приложений — поддержание безопасности конвейеров CI/CD имеет первостепенное значение. Подход AppMaster устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований, что в конечном итоге гарантирует создание надежных и масштабируемых программных решений. Таким образом, безопасность CI/CD играет важную роль в поддержании общей безопасности и производительности приложения.

Безопасность CI/CD включает в себя несколько аспектов, в том числе:

Безопасная интеграция кода: внедрение методов безопасного кодирования, автоматического тестирования и процессов проверки кода, чтобы гарантировать, что введенный код не содержит уязвимостей и соответствует стандартам безопасности организации.

внедрение методов безопасного кодирования, автоматического тестирования и процессов проверки кода, чтобы гарантировать, что введенный код не содержит уязвимостей и соответствует стандартам безопасности организации. Безопасные процессы сборки: обеспечение безопасности и целостности кода и зависимостей на протяжении всего процесса сборки за счет использования безопасных конвейеров сборки, сканирования потенциальных уязвимостей и поддержания отслеживаемости артефактов сборки.

обеспечение безопасности и целостности кода и зависимостей на протяжении всего процесса сборки за счет использования безопасных конвейеров сборки, сканирования потенциальных уязвимостей и поддержания отслеживаемости артефактов сборки. Безопасное управление артефактами: реализация механизмов безопасного хранения, контроля доступа и шифрования для артефактов, созданных в ходе конвейера CI/CD, таких как пакеты приложений, файлы конфигурации и другие двоичные файлы.

реализация механизмов безопасного хранения, контроля доступа и шифрования для артефактов, созданных в ходе конвейера CI/CD, таких как пакеты приложений, файлы конфигурации и другие двоичные файлы. Безопасные процессы развертывания: автоматизация и безопасность развертывания приложений в различных средах, таких как разработка, тестирование, подготовка и производство, чтобы свести к минимуму вмешательство человека и предотвратить несанкционированный доступ или манипулирование пакетами программного обеспечения.

автоматизация и безопасность развертывания приложений в различных средах, таких как разработка, тестирование, подготовка и производство, чтобы свести к минимуму вмешательство человека и предотвратить несанкционированный доступ или манипулирование пакетами программного обеспечения. Непрерывный мониторинг и аудит. Регулярный мониторинг и аудит конвейеров CI/CD для обеспечения соблюдения политик безопасности, выявления потенциальных рисков и ведения учета активности пользователей, контроля доступа и изменений конфигурации.

Регулярный мониторинг и аудит конвейеров CI/CD для обеспечения соблюдения политик безопасности, выявления потенциальных рисков и ведения учета активности пользователей, контроля доступа и изменений конфигурации. Обучение безопасности для разработчиков: предоставление разработчикам знаний и навыков, необходимых для внедрения методов безопасного кодирования и безопасного управления конвейерами CI/CD, что в конечном итоге способствует развитию культуры безопасности в организации.

Реализация комплексных мер безопасности CI/CD требует сочетания инструментов, процессов и лучших практик. Вот некоторые примеры:

Интеграция инструментов статического тестирования безопасности приложений (SAST) и динамического тестирования безопасности приложений (DAST) для автоматического сканирования исходного кода и сред выполнения на предмет потенциальных уязвимостей и проблем безопасности. Это может помочь организациям выявлять и устранять риски безопасности до их развертывания в производственных средах.

Использование решений для сканирования контейнеров и инфраструктуры как кода для обнаружения и устранения уязвимостей в образах контейнеров и конфигурациях инфраструктуры. Это может помочь предотвратить развертывание небезопасных конфигураций и известных уязвимостей, снижая риск нарушений безопасности.

Использование управления доступом на основе ролей (RBAC) и принципа наименьших привилегий (POLP) для детального определения прав доступа для пользователей и групп, участвующих в процессе CI/CD, что ограничивает возможность несанкционированного доступа или вмешательства в компоненты конвейера.

Использование шифрования при передаче и хранении конфиденциальных данных, таких как секреты, ключи API и учетные данные, для защиты от несанкционированного доступа и утечки данных.

Развертывание комплексных решений для мониторинга и ведения журналов для конвейеров CI/CD для обнаружения и реагирования на потенциальные инциденты безопасности в режиме реального времени, а также для ведения учета событий в целях аудита.

Обновление и исправление компонентов и инструментов конвейера CI/CD, таких как системы сборки, репозитории исходного кода и среды автоматического тестирования, чтобы свести к минимуму использование известных уязвимостей.

В заключение, безопасность CI/CD направлена ​​на защиту всего конвейера CI/CD от потенциальных угроз безопасности, обеспечивая конфиденциальность, целостность и доступность программного кода и инфраструктуры. Принятие надежного уровня безопасности жизненно важно для таких организаций, как AppMaster, которые используют конвейеры CI/CD для доставки высококачественных, масштабируемых и надежных приложений. Объединив инструменты, процессы и лучшие практики, организации могут постоянно отслеживать и повышать безопасность своего процесса разработки программного обеспечения, в конечном итоге снижая риск нарушений безопасности и последующего воздействия на своих клиентов и бизнес-операции.