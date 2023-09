CI/CD-Sicherheit bezieht sich auf die Praxis, die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Softwareanwendungscode und -infrastruktur in den Pipelines Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) sicherzustellen. CI/CD-Pipelines spielen in modernen Softwareentwicklungsprozessen eine entscheidende Rolle, da sie den Prozess der Integration von Codeänderungen, der Ausführung von Tests und der Bereitstellung von Anwendungen in Produktionsumgebungen automatisieren. Da die Häufigkeit und Komplexität dieser Pipelines zunimmt, wird die Gewährleistung ihrer Sicherheit zu einem wesentlichen Bestandteil beim Aufbau zuverlässiger und sicherer Anwendungen.

Im Zusammenhang mit der no-code Plattform AppMaster – einem leistungsstarken no-code Tool zur Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen – ist die Aufrechterhaltung der Sicherheit von CI/CD-Pipelines von größter Bedeutung. Der Ansatz von AppMaster eliminiert technische Schulden, indem Anwendungen bei jeder Änderung von Anforderungen von Grund auf neu generiert werden, wodurch letztendlich sichergestellt wird, dass robuste und skalierbare Softwarelösungen erstellt werden. Daher spielt die CI/CD-Sicherheit eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Leistung der Anwendung.

CI/CD-Sicherheit umfasst mehrere Aspekte, darunter:

Sichere Code-Integration: Implementierung sicherer Codierungspraktiken, automatisierter Tests und Codeüberprüfungsprozesse, um sicherzustellen, dass der eingeführte Code frei von Schwachstellen ist und den Sicherheitsstandards der Organisation entspricht.

Sichere Build-Prozesse: Gewährleistung der Sicherheit und Integrität von Code und Abhängigkeiten während des gesamten Build-Prozesses durch Verwendung sicherer Build-Pipelines, Scannen nach potenziellen Schwachstellen und Aufrechterhaltung der Rückverfolgbarkeit von Build-Artefakten.

Sichere Artefaktverwaltung: Implementierung sicherer Speicher-, Zugriffskontroll- und Verschlüsselungsmechanismen für Artefakte, die während der CI/CD-Pipeline erstellt werden, wie z. B. Anwendungspakete, Konfigurationsdateien und andere Binärdateien.

Sichere Bereitstellungsprozesse: Automatisierung und Sicherung der Bereitstellung von Anwendungen in verschiedenen Umgebungen wie Entwicklung, Test, Staging und Produktion, um menschliche Eingriffe zu minimieren und unbefugten Zugriff oder Manipulation von Softwarepaketen zu verhindern.

Kontinuierliche Überwachung und Prüfung: Regelmäßige Überwachung und Prüfung der CI/CD-Pipelines, um die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien sicherzustellen, potenzielle Risiken zu identifizieren und Aufzeichnungen über Benutzeraktivitäten, Zugriffskontrolle und Konfigurationsänderungen zu führen.

Sicherheitsschulung für Entwickler: Vermittlung des Wissens und der Fähigkeiten, die Entwickler benötigen, um sichere Codierungspraktiken und ein sicheres CI/CD-Pipeline-Management einzuführen und letztendlich eine sicherheitsbewusste Kultur innerhalb der Organisation zu fördern.

Die Implementierung umfassender CI/CD-Sicherheitsmaßnahmen erfordert eine Kombination aus Tools, Prozessen und Best Practices. Einige Beispiele sind:

Integration von Tools für statische Anwendungssicherheitstests (SAST) und dynamische Anwendungssicherheitstests (DAST), um Quellcode und Laufzeitumgebungen automatisch auf potenzielle Schwachstellen und Sicherheitsprobleme zu scannen. Dies kann Unternehmen dabei helfen, Sicherheitsrisiken zu erkennen und zu beheben, bevor sie in Produktionsumgebungen bereitgestellt werden.

Einsatz von Container- und Infrastructure-as-Code-Scanlösungen zur Erkennung und Behebung von Schwachstellen in Container-Images und Infrastrukturkonfigurationen. Dies kann dazu beitragen, die Bereitstellung unsicherer Konfigurationen und bekannter Schwachstellen zu verhindern und so das Risiko von Sicherheitsverletzungen zu verringern.

Einsatz der rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) und des Prinzips der geringsten Rechte (POLP), um detaillierte Zugriffsberechtigungen für Benutzer und Gruppen zu definieren, die am CI/CD-Prozess beteiligt sind, und so das Potenzial für unbefugten Zugriff oder Manipulationen an Pipeline-Komponenten zu begrenzen.

Nutzen Sie die Verschlüsselung sensibler Daten wie Geheimnisse, API-Schlüssel und Anmeldeinformationen während der Übertragung und im Ruhezustand, um sie vor unbefugtem Zugriff und Datenschutzverletzungen zu schützen.

Bereitstellung umfassender Überwachungs- und Protokollierungslösungen für CI/CD-Pipelines, um potenzielle Sicherheitsvorfälle in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren sowie eine Aufzeichnung von Ereignissen für Prüfzwecke zu führen.

Aktualisieren und Patchen von CI/CD-Pipeline-Komponenten und -Tools wie Build-Systemen, Quellcode-Repositorys und automatisierten Test-Frameworks, um die Ausnutzung bekannter Schwachstellen zu minimieren.

Zusammenfassend zielt CI/CD-Sicherheit darauf ab, die gesamte CI/CD-Pipeline vor potenziellen Sicherheitsbedrohungen zu schützen und die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Softwarecode und Infrastruktur sicherzustellen. Für Unternehmen wie AppMaster, die CI/CD-Pipelines nutzen, um qualitativ hochwertige, skalierbare und zuverlässige Anwendungen bereitzustellen, ist die Einführung einer robusten Sicherheitslage von entscheidender Bedeutung. Durch die Kombination von Tools, Prozessen und Best Practices können Unternehmen die Sicherheit ihres Softwareentwicklungsprozesses kontinuierlich überwachen und verbessern und so letztendlich das Risiko von Sicherheitsverletzungen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf ihre Kunden und Geschäftsabläufe verringern.