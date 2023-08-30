在快速发展的软件开发领域，持续集成 (CI) 和持续部署 (CD) 已成为快速高效交付高质量应用程序的关键组件。 CI/CD 是自动化集成、测试和部署流程的实践，以最大限度地减少人为干预、促进频繁发布、确保代码质量并显着缩短上市时间。在这种情况下，CI/CD 构建是指应用程序代码所经历的整个管道，从将新代码集成到主分支开始到部署到生产环境中。

CI/CD 构建管道通常由多个阶段组成，这些阶段共同降低了在代码库中引入错误或回归的风险，并确保应用程序遵循与安全性、性能和可维护性相关的最佳实践。 CI/CD 构建过程的主要阶段通常包括：

1. 代码提交：开发人员将更改提交到版本控制系统（例如 Git），这会触发 CI/CD 构建管道。

2. 集成：在此阶段，将多个开发人员的更改合并到主分支中，解决冲突，并准备组合的代码库以进行测试和部署。

3. 构建：应用程序源代码被编译为可执行二进制文件或打包为可部署的工件，例如 Docker 容器，可以轻松部署到各种环境中。

4. 测试：对构建的工件运行自动化测试，以检查错误、缺陷、安全漏洞和性能问题。单元、集成、功能和性能测试可确保应用程序按预期运行并满足预定义的质量标准。

5. 部署：根据管道配置和审批工作流程，将测试的工件自动部署到目标环境（暂存、预生产或生产）中。此阶段允许在实际生产发布之前在受控环境中实时验证应用程序。

6. 监控：持续监控已部署的应用程序对于跟踪性能、检测异常并及时解决故障至关重要。使用监控和日志记录工具来捕获重要的性能指标并确保应用程序的平稳运行。

7. 反馈：在部署的应用程序中发现的任何问题都会及时传达给开发团队以便及时解决。这种持续的反馈循环可以快速修复错误并提高应用程序的整体质量。

在AppMaster平台中，CI/CD构建流程无缝集成到no-code应用程序开发管道中，促进快速、无差错的应用程序交付。 AppMaster采用先进的代码生成策略，只要需求发生变化，就可以从头开始重新生成应用程序，从而消除技术债务。该平台能够生成 Go 语言的后端应用程序、使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript 的 Web 应用程序以及利用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序。

AppMaster提供直观的可视化界面来设计数据模型、定义业务流程以及为后端应用程序创建 REST API endpoints 。对于 Web 和移动应用程序，用户可以使用内置的业务流程设计器直观地设计用户界面并定义特定于组件的业务逻辑。单击“发布”按钮时，会自动构建、测试和部署生成的应用程序，从而确保向最终用户快速交付功能齐全的应用程序。

作为 CI/CD 构建管道的补充， AppMaster自动生成基本文档，例如服务器endpoints的 Swagger（开放 API）规范和数据库架构迁移脚本。该平台支持使用与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主要数据存储，为企业和高负载用例提供高可扩展性。

总之，CI/CD 构建流程通过自动化应用程序的集成、测试和部署，在现代软件开发中发挥着至关重要的作用。 AppMaster强大的no-code平台简化了这一过程，使组织能够以更快、更经济高效的方式构建和交付高质量的 Web、移动和后端应用程序。通过采用 CI/CD 构建，企业可以体验到软件应用程序的整体质量、可扩展性和可维护性方面的显着改进，最终快速高效地实现数字化转型目标。