In der sich schnell entwickelnden Softwareentwicklungslandschaft sind Continuous Integration (CI) und Continuous Deployment (CD) zu entscheidenden Komponenten für die schnelle und effiziente Bereitstellung hochwertiger Anwendungen geworden. Unter CI/CD versteht man die Automatisierung der Integrations-, Test- und Bereitstellungsprozesse, um menschliches Eingreifen zu minimieren, häufige Veröffentlichungen zu erleichtern, die Codequalität sicherzustellen und die Markteinführungszeit erheblich zu verkürzen. Ein CI/CD-Build bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die gesamte Pipeline, die der Anwendungscode durchläuft, angefangen von der Integration neuen Codes in den Hauptzweig bis hin zu seiner Bereitstellung in Produktionsumgebungen.

Die CI/CD-Build-Pipeline besteht in der Regel aus mehreren Phasen, die gemeinsam das Risiko von Fehlern oder Regressionen in der Codebasis reduzieren und sicherstellen, dass die Anwendung Best Practices in Bezug auf Sicherheit, Leistung und Wartbarkeit einhält. Zu den Hauptphasen eines CI/CD-Build-Prozesses gehören normalerweise:

1. Code-Commit: Entwickler übergeben ihre Änderungen an das Versionskontrollsystem (z. B. Git), was die CI/CD-Build-Pipeline auslöst.

2. Integration: In dieser Phase werden die Änderungen mehrerer Entwickler im Hauptzweig zusammengeführt, die Konflikte gelöst und die kombinierte Codebasis für Tests und Bereitstellung vorbereitet.

3. Erstellen: Der Quellcode der Anwendung wird in ausführbare Binärdateien kompiliert oder in bereitstellbare Artefakte wie Docker-Container gepackt, die problemlos in verschiedenen Umgebungen bereitgestellt werden können.

4. Test: An den erstellten Artefakten werden automatisierte Tests durchgeführt, um sie auf Fehler, Bugs, Sicherheitslücken und Leistungsprobleme zu prüfen. Unit-, Integrations-, Funktions- und Leistungstests stellen sicher, dass die Anwendung wie erwartet funktioniert und vordefinierte Qualitätsstandards erfüllt.

5. Bereitstellen: Die getesteten Artefakte werden basierend auf der Pipeline-Konfiguration und den Genehmigungsworkflows automatisch in der/den Zielumgebung(en) bereitgestellt – Staging, Vorproduktion oder Produktion. Diese Phase ermöglicht die Live-Validierung der Anwendung in kontrollierten Umgebungen vor der eigentlichen Produktionsfreigabe.

6. Überwachen: Eine kontinuierliche Überwachung der bereitgestellten Anwendung ist unerlässlich, um die Leistung zu verfolgen, Anomalien zu erkennen und Fehler umgehend zu beheben. Überwachungs- und Protokollierungstools werden eingesetzt, um wichtige Leistungskennzahlen zu erfassen und den reibungslosen Betrieb der Anwendung sicherzustellen.

7. Feedback: Alle in der bereitgestellten Anwendung festgestellten Probleme werden umgehend dem Entwicklungsteam zur zeitnahen Lösung mitgeteilt. Diese kontinuierliche Feedbackschleife ermöglicht eine schnelle Fehlerbehebung und verbessert die Gesamtqualität der Anwendung.

In der AppMaster Plattform sind CI/CD-Build-Prozesse nahtlos in die no-code Anwendungsentwicklungspipeline integriert und ermöglichen so eine schnelle, fehlerfreie Anwendungsbereitstellung. AppMaster verwendet eine fortschrittliche Codegenerierungsstrategie, die technische Schulden eliminiert, indem die Anwendungen bei jeder Anforderungsänderung von Grund auf neu generiert werden. Die Plattform ist in der Lage, Backend-Anwendungen in Go, Webanwendungen mit dem Vue3-Framework und JavaScript/TypeScript sowie mobile Anwendungen mit Kotlin und Jetpack Compose für Android und SwiftUI für iOS zu generieren.

AppMaster bietet eine intuitive visuelle Schnittstelle zum Entwerfen von Datenmodellen, zum Definieren von Geschäftsprozessen und zum Erstellen von REST-API- endpoints für Backend-Anwendungen. Für Web- und Mobilanwendungen können Benutzer mithilfe des integrierten Business Process Designers die Benutzeroberfläche visuell gestalten und die komponentenspezifische Geschäftslogik definieren. Die generierten Anwendungen werden automatisch erstellt, getestet und bereitgestellt, wenn auf die Schaltfläche „Veröffentlichen“ geklickt wird, wodurch eine schnelle Bereitstellung voll funktionsfähiger Anwendungen für die Endbenutzer gewährleistet wird.

Als Ergänzung zur CI/CD-Build-Pipeline generiert AppMaster automatisch wichtige Dokumentationen, wie z. B. Swagger-Spezifikationen (Open API) für endpoints und Datenbankschema-Migrationsskripts. Die Plattform unterstützt die Arbeit mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als primärem Datenspeicher und bietet eine hohe Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der CI/CD-Build-Prozess eine entscheidende Rolle in der modernen Softwareentwicklung spielt, indem er die Integration, das Testen und die Bereitstellung von Anwendungen automatisiert. Die leistungsstarke no-code Plattform von AppMaster vereinfacht diesen Prozess und ermöglicht es Unternehmen, hochwertige Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen und bereitzustellen. Durch die Einführung von CI/CD Builds können Unternehmen erhebliche Verbesserungen der Gesamtqualität, Skalierbarkeit und Wartbarkeit ihrer Softwareanwendungen erzielen und so ihre Ziele der digitalen Transformation letztendlich schnell und effizient verwirklichen.