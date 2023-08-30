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Сборка CI/CD

30, авг. 2023

В быстро развивающейся сфере разработки программного обеспечения непрерывная интеграция (CI) и непрерывное развертывание (CD) стали важнейшими компонентами для быстрого и эффективного предоставления высококачественных приложений. CI/CD — это практика автоматизации процессов интеграции, тестирования и развертывания для минимизации вмешательства человека, облегчения частых выпусков, обеспечения качества кода и значительного сокращения времени выхода на рынок. В этом контексте под сборкой CI/CD понимается весь конвейер, через который проходит код приложения, начиная с интеграции нового кода в основную ветку и заканчивая его развертыванием в производственных средах.

Конвейер сборки CI/CD обычно состоит из нескольких этапов, которые в совокупности снижают риск появления ошибок или регрессии в базе кода и гарантируют, что приложение соответствует лучшим практикам, связанным с безопасностью, производительностью и удобством обслуживания. Основные этапы процесса сборки CI/CD обычно включают в себя:

1. Фиксация кода. Разработчики фиксируют свои изменения в системе контроля версий (например, Git), которая запускает конвейер сборки CI/CD.

2. Интеграция. На этом этапе изменения от нескольких разработчиков объединяются в основную ветку, конфликты разрешаются, а объединенная кодовая база готовится к тестированию и развертыванию.

3. Сборка. Исходный код приложения компилируется в исполняемые двоичные файлы или упаковывается в развертываемые артефакты, такие как контейнеры Docker, которые можно легко развернуть в различных средах.

4. Тестирование. Автоматические тесты запускаются для построенных артефактов для проверки на наличие ошибок, ошибок, уязвимостей безопасности и проблем с производительностью. Модульные, интеграционные, функциональные тесты и тесты производительности гарантируют, что приложение работает должным образом и соответствует заранее определенным стандартам качества.

5. Развертывание. Протестированные артефакты автоматически развертываются в целевой среде (промежуточных, предпроизводственных или рабочих средах) на основе конфигурации конвейера и рабочих процессов утверждения. Этот этап позволяет проверить приложение в реальном времени в контролируемых средах перед его фактическим выпуском в производство.

6. Мониторинг. Непрерывный мониторинг развернутого приложения необходим для отслеживания производительности, обнаружения аномалий и оперативного устранения сбоев. Инструменты мониторинга и регистрации используются для сбора важных показателей производительности и обеспечения бесперебойной работы приложения.

7. Обратная связь. Любые проблемы, выявленные в развернутом приложении, незамедлительно передаются команде разработчиков для своевременного решения. Этот непрерывный цикл обратной связи позволяет быстро исправлять ошибки и повышает общее качество приложения.

На платформе AppMaster процессы сборки CI/CD легко интегрируются в конвейер разработки приложений no-code, что обеспечивает быструю и безошибочную доставку приложений. AppMaster использует передовую стратегию генерации кода, которая устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при изменении требований. Платформа способна создавать серверные приложения на Go, веб-приложения с использованием инфраструктуры Vue3 и JavaScript/TypeScript, а также мобильные приложения с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS.

AppMaster предоставляет интуитивно понятный визуальный интерфейс для проектирования моделей данных, определения бизнес-процессов и создания endpoints REST API для серверных приложений. Для веб-приложений и мобильных приложений пользователи могут визуально проектировать пользовательский интерфейс и определять бизнес-логику для конкретных компонентов с помощью встроенного конструктора бизнес-процессов. Созданные приложения создаются, тестируются и развертываются автоматически при нажатии кнопки «Опубликовать», что обеспечивает быструю доставку полнофункциональных приложений конечным пользователям.

Дополняя конвейер сборки CI/CD, AppMaster автоматически генерирует необходимую документацию, такую ​​как спецификации Swagger (Open API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных. Платформа поддерживает работу с базами данных, совместимыми с PostgreSQL, в качестве основного хранилища данных, предлагая высокую масштабируемость для корпоративных случаев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

В заключение отметим, что процесс сборки CI/CD играет жизненно важную роль в современной разработке программного обеспечения, автоматизируя интеграцию, тестирование и развертывание приложений. Мощная платформа AppMaster no-code упрощает этот процесс, позволяя организациям создавать и доставлять высококачественные веб-, мобильные и серверные приложения быстрее и с меньшими затратами. Применяя сборки CI/CD, компании могут добиться значительного улучшения общего качества, масштабируемости и удобства сопровождения своих программных приложений, что в конечном итоге позволит быстро и эффективно реализовать свои цели цифровой трансформации.

Изучите больше терминов:
CI/CD-сервер Canary Releases Безопасность CI/CD Качество кода CI/CD Контроль версий CI/CD Конфигурация CI/CD Масштабируемость CI/CD Мониторинг CI/CD-инфраструктуры Обзор кода CI/CD Оркестрация контейнеров CI/CD Покрытие кода CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Развертывание CI/CD без простоев Тестирование производительности CI/CD Управление конфигурацией CI/CD Управление релизами CI/CD

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