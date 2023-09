Dans le paysage en évolution rapide du développement logiciel, l'intégration continue (CI) et le déploiement continu (CD) sont devenus des composants cruciaux pour fournir des applications de haute qualité avec rapidité et efficacité. CI/CD est la pratique consistant à automatiser les processus d'intégration, de test et de déploiement pour minimiser l'intervention humaine, faciliter les versions fréquentes, garantir la qualité du code et réduire considérablement les délais de mise sur le marché. Une construction CI/CD, dans ce contexte, fait référence à l'ensemble du pipeline par lequel passe le code de l'application, depuis l'intégration du nouveau code dans la branche principale jusqu'à son déploiement dans les environnements de production.

Le pipeline CI/CD Build est généralement composé de plusieurs étapes qui réduisent collectivement le risque d'introduction d'erreurs ou de régression dans la base de code et garantissent que l'application adhère aux meilleures pratiques liées à la sécurité, aux performances et à la maintenabilité. Les principales étapes d'un processus de création CI/CD comprennent généralement :

1. Validation du code : les développeurs valident leurs modifications dans le système de contrôle de version (par exemple, Git), qui déclenche le pipeline CI/CD Build.

2. Intégration : à cette étape, les modifications apportées par plusieurs développeurs sont fusionnées dans la branche principale, les conflits sont résolus et la base de code combinée est préparée pour les tests et le déploiement.

3. Construction : le code source de l'application est compilé en binaires exécutables ou empaqueté dans des artefacts déployables, tels que des conteneurs Docker, qui peuvent être facilement déployés dans divers environnements.

4. Test : des tests automatisés sont exécutés sur les artefacts construits pour vérifier les erreurs, les bogues, les vulnérabilités de sécurité et les problèmes de performances. Les tests unitaires, d'intégration, fonctionnels et de performances garantissent que l'application fonctionne comme prévu et répond aux normes de qualité prédéfinies.

5. Déployer : les artefacts testés sont automatiquement déployés dans le ou les environnements cibles (préproduction, pré-production ou production) en fonction de la configuration du pipeline et des workflows d'approbation. Cette étape permet la validation en direct de l'application dans des environnements contrôlés avant la sortie de production réelle.

6. Surveillance : une surveillance continue de l'application déployée est essentielle pour suivre les performances, détecter les anomalies et résoudre rapidement les pannes. Des outils de surveillance et de journalisation sont utilisés pour capturer des mesures de performances vitales et garantir le bon fonctionnement de l'application.

7. Commentaires : tous les problèmes identifiés dans l'application déployée sont rapidement communiqués à l'équipe de développement pour une résolution rapide. Cette boucle de rétroaction continue permet une correction rapide des bugs et améliore la qualité globale de l'application.

Dans la plateforme AppMaster, les processus CI/CD Build sont intégrés de manière transparente dans le pipeline de développement d'applications no-code, facilitant ainsi une livraison d'applications rapide et sans erreur. AppMaster utilise une stratégie avancée de génération de code qui élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent. La plate-forme est capable de générer des applications backend dans Go, des applications Web utilisant le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, ainsi que des applications mobiles exploitant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

AppMaster fournit une interface visuelle intuitive pour concevoir des modèles de données, définir des processus métier et créer endpoints d'API REST pour les applications backend. Pour les applications Web et mobiles, les utilisateurs peuvent concevoir visuellement l'interface utilisateur et définir la logique métier spécifique aux composants à l'aide du Business Process Designer intégré. Les applications générées sont créées, testées et déployées automatiquement lorsque vous cliquez sur le bouton « Publier », garantissant ainsi une livraison rapide d'applications entièrement fonctionnelles aux utilisateurs finaux.

En complément du pipeline CI/CD Build, AppMaster génère automatiquement la documentation essentielle, telle que les spécifications Swagger (Open API) pour endpoints du serveur et les scripts de migration de schéma de base de données. La plate-forme prend en charge l'utilisation de bases de données compatibles PostgreSQL en tant que magasin de données principal, offrant une grande évolutivité pour les entreprises et les cas d'utilisation à forte charge.

En conclusion, le processus CI/CD Build joue un rôle essentiel dans le développement de logiciels modernes en automatisant l'intégration, les tests et le déploiement des applications. La puissante plateforme no-code d' AppMaster simplifie ce processus, permettant aux organisations de créer et de fournir des applications Web, mobiles et backend de haute qualité de manière plus rapide et plus rentable. En adoptant les versions CI/CD, les entreprises peuvent bénéficier d'améliorations significatives de la qualité globale, de l'évolutivité et de la maintenabilité de leurs applications logicielles, atteignant ainsi leurs objectifs de transformation numérique avec rapidité et efficacité.