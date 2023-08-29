hands ico Развивайтесь с AppMaster.
Стать партнёром right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Карьерный путь с минимальным кодом

29, авг. 2023

Карьерный путь Low-code относится к профессиональной траектории в секторе разработки программного обеспечения с особым упором на использование платформ и методологий low-code для создания, развертывания и обслуживания программных приложений. Платформы Low-code, такие как AppMaster, предлагают более доступную, эффективную и экономичную альтернативу традиционным методам программирования, позволяя разработчикам и нетехническим пользователям создавать полнофункциональные приложения с помощью интуитивно понятных визуальных интерфейсов и минимальной необходимости ручного кодирования. .

Ключевым компонентом, который отличает подход low-code от традиционной разработки программного обеспечения, является упор на визуальное проектирование приложений, а не на создание кода вручную. В результате профессионалы на этом карьерном пути часто обладают разнообразным набором навыков, сочетающим в себе аспекты программирования, UX/UI-дизайна и архитектуры программного обеспечения. Людей на этом карьерном пути также можно назвать разработчиками low-code, архитекторами low-code и дизайнерами low-code, в зависимости от их области специализации и их роли в команде или проекте.

Статистика показывает заметный сдвиг в сфере разработки программного обеспечения с ростом спроса на специалистов с low-code. По данным Gartner, мировой рынок технологий разработки low-code, по прогнозам, достигнет 13,8 миллиардов долларов в 2021 году, что на 22,6% больше, чем в 2020 году. Более того, Gartner также прогнозирует, что к 2025 году более 70% организаций будут использовать платформы low-code для как разработка ИТ-приложений, так и инициативы по развитию граждан.

Эти статистические данные подчеркивают растущую потребность в профессионалах с low-code, особенно в таких отраслях, как финансы, здравоохранение, розничная торговля и производство. Карьерный путь Low-code также хорошо сочетается с растущей популярностью удаленной работы и экономики свободного заработка, поскольку платформы low-code позволяют людям разрабатывать и развертывать приложения практически из любого места.

В среде low-code платформа AppMaster служит ярким примером комплексного решения no-code. Благодаря возможности создавать серверные, веб- и мобильные приложения AppMaster предоставляет универсальную среду разработки, которая обслуживает широкий круг клиентов, от малого бизнеса до крупных предприятий. Визуальный подход платформы к проектированию моделей данных, бизнес-процессов и компонентов пользовательского интерфейса упрощает процесс разработки и сокращает технический долг, поскольку AppMaster создает приложения с нуля при изменении требований.

Типичный карьерный путь Low-code включает в себя несколько различных ролей и обязанностей:

1. Разработчик Low-code . Отвечает за проектирование, создание и поддержку приложений с использованием платформ low-code. Эта роль требует сочетания навыков программирования и дизайна UX/UI, а также глубокого понимания конкретной используемой платформы low-code.

2. Архитектор Low-code : контролирует планирование и проектирование приложений, созданных на платформах low-code, гарантируя, что полученное программное обеспечение согласуется с существующими системами, соответствует передовым практикам и отвечает требованиям масштабируемости, безопасности и удобства обслуживания. Эта роль требует глубокого понимания как методов разработки low-code, так и принципов архитектуры программного обеспечения.

3. Дизайнер Low-code : фокусируется на визуальных аспектах разработки приложений, включая создание пользовательских интерфейсов, макетов и взаимодействий, которые соответствуют потребностям пользователей и обеспечивают положительный пользовательский опыт. Эта роль часто тесно сотрудничает с разработчиками low-code и дизайнерами UX/UI в составе более крупной команды разработчиков.

4. Менеджер проекта Low-code : контролирует и координирует разработку приложений с использованием методологий low-code, гарантируя, что проекты идут по графику, соответствуют требованиям и соблюдают сроки. Эта роль обычно требует сочетания навыков управления проектами, знаний платформы low-code и опыта разработки программного обеспечения.

По мере роста потребности в профессионалах low-code растут и возможности получения опыта и сертификации в этой растущей области. Ведущие отраслевые платформы, такие как AppMaster, а также такие организации, как Low-Code Institute, предлагают обучение, сертификацию и ресурсы для людей, желающих начать или продвинуться по карьерной лестнице в области Low-code.

Наконец, переход на карьерный путь Low-code может принести пользу опытным разработчикам программного обеспечения, расширяя их набор навыков, способствуя сотрудничеству, повышая производительность и предоставляя возможности для роста до более специализированных должностей в секторе разработки программного обеспечения. Кроме того, для тех, кто не является разработчиком, карьерный путь Low-code может послужить воротами в мир разработки программного обеспечения, открывая новые возможности для профессионального роста и развития.

Изучите больше терминов:
API с низким кодом Варианты использования с низким кодом Витрина с низким кодом Доступность с низким уровнем кода Консультант по низким кодам Низкая безопасность Обзор Low-code Отладка с низким уровнем кода Панель управления с низким кодом Партнерство с низким уровнем кода Пользовательский интерфейс с низким кодом Простая оркестровка Простота обслуживания Семинары по низкому коду Спринт с низким кодом Форумы с низким кодом

Похожие статьи

Использование REST API
date 07, сент. 2023 clock 5 мин
Использование REST API
Узнайте, как REST API меняют определение разработки без написания кода. В этом подробном обзоре AppMaster.io вы узнаете, как использовать эти мощные инструменты для оптимизации рабочих процессов без написания кода и создания универсальных приложений.
API No-code Development
Преимущества SaaS
date 07, сент. 2023 clock 6 мин
Преимущества SaaS
Углубленное исследование множества преимуществ, предоставляемых платформами «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Узнайте, как использовать эти преимущества для успешного роста бизнеса, в том числе познакомьтесь с решениями без написания кода, такими как AppMaster.
Business No-code
SaaS или локальное программное обеспечение
date 07, сент. 2023 clock 4 мин
SaaS или локальное программное обеспечение
В этом подробном руководстве мы раскрываем преимущества и недостатки как SaaS-решений, так и локальных решений, а также рассматриваем факторы, которые компании должны учитывать при выборе модели, соответствующей их потребностям. На реальных примерах, таких как уникальные варианты хостинга AppMaster.io, мы дополнительно иллюстрируем влияние этих вариантов на общую эффективность бизнеса.
Software Productivity IT
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь