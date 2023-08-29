المسار الوظيفي منخفض الكود

يشير المسار الوظيفي Low-code إلى المسار المهني داخل قطاع تطوير البرمجيات مع التركيز بشكل خاص على استخدام الأنظمة الأساسية والمنهجيات low-code لإنشاء تطبيقات البرامج ونشرها وصيانتها. توفر الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، بديلاً أكثر سهولة وكفاءة وفعالية من حيث التكلفة لطرق البرمجة التقليدية من خلال تمكين المطورين والمستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف من خلال واجهات مرئية بديهية والحد الأدنى من الحاجة إلى الترميز اليدوي .

أحد المكونات الرئيسية التي تميز نهج low-code بعيدًا عن تطوير البرامج التقليدية هو التركيز على تصميم التطبيقات بشكل مرئي بدلاً من صياغة التعليمات البرمجية يدويًا. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يمتلك المحترفون في هذا المسار الوظيفي مجموعة مهارات متنوعة تجمع بين جوانب برمجة البرمجيات وتصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم وهندسة البرمجيات. يمكن أيضًا الإشارة إلى الأفراد ضمن هذا المسار الوظيفي على أنهم مطورو low-code ، والمهندسون المعماريون low-code ، ومصممو low-code ، اعتمادًا على مجال تخصصهم ودورهم داخل الفريق أو المشروع.

تظهر الإحصائيات تحولًا ملحوظًا في مشهد تطوير البرمجيات، مع تزايد الطلب على المتخصصين في low-code. وفقًا لشركة جارتنر، من المتوقع أن يصل سوق تقنيات التطوير low-code في جميع أنحاء العالم إلى 13.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بزيادة قدرها 22.6% عن عام 2020. علاوة على ذلك، تتوقع جارتنر أيضًا أنه بحلول عام 2025، ستستخدم أكثر من 70% من المؤسسات منصات low-code لـ كل من تطوير تطبيقات تكنولوجيا المعلومات ومبادرات تنمية المواطن.

تسلط هذه الإحصائيات الضوء على الحاجة المتزايدة للمهنيين ذوي الخبرة في low-code ، خاصة في صناعات مثل التمويل والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والتصنيع. يتوافق المسار الوظيفي Low-code أيضًا بشكل جيد مع الشعبية المتزايدة للعمل عن بعد واقتصاد الأعمال المؤقتة، حيث تعمل الأنظمة الأساسية low-code على تمكين الأفراد من تطوير التطبيقات ونشرها من أي مكان تقريبًا.

في عالم low-code ، تعد منصة AppMaster بمثابة مثال قوي للحل الشامل no-code. بفضل قدرته على إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، يوفر AppMaster بيئة تطوير متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة وحتى المؤسسات الكبيرة. يعمل النهج المرئي للنظام الأساسي لتصميم نماذج البيانات والعمليات التجارية ومكونات واجهة المستخدم على تبسيط عملية التطوير وتقليل الديون الفنية حيث يقوم AppMaster بإنشاء التطبيقات من الصفر كلما تغيرت المتطلبات.

يتضمن المسار الوظيفي النموذجي Low-code العديد من الأدوار والمسؤوليات المتميزة:

1. مطور Low-code : مسؤول عن تصميم التطبيقات وإنشائها وصيانتها باستخدام الأنظمة الأساسية low-code. يتطلب هذا الدور مزيجًا من برمجة البرامج ومهارات تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم، مع فهم شامل للنظام الأساسي المحدد low-code المستخدم.

2. مهندس Low-code : يشرف على تخطيط وتصميم التطبيقات المبنية على منصات low-code ، مما يضمن أن البرنامج الناتج يتوافق مع الأنظمة الحالية، ويتبع أفضل الممارسات، ويلبي متطلبات قابلية التوسع والأمان وقابلية الصيانة. يتطلب هذا الدور فهمًا عميقًا لكل من تقنيات التطوير low-code ومبادئ هندسة البرمجيات.

3. مصمم ذو تعليمات Low-code : يركز على الجوانب المرئية لتطوير التطبيقات، بما في ذلك إنشاء واجهات المستخدم والتخطيطات والتفاعلات التي تتوافق مع احتياجات المستخدم وتوفر تجربة مستخدم إيجابية. غالبًا ما يعمل هذا الدور بشكل وثيق مع مطوري low-code ومصممي UX/UI كجزء من فريق تطوير أكبر.

4. مدير مشروع Low-code : يشرف وينسق تطوير التطبيقات باستخدام منهجيات low-code ، مما يضمن بقاء المشاريع على المسار الصحيح، وتلبية المتطلبات، والالتزام بالمواعيد النهائية. يتطلب هذا الدور عادةً مزيجًا من مهارات إدارة المشروع ومعرفة النظام الأساسي low-code وخبرة تطوير البرمجيات.

مع تزايد الحاجة إلى المتخصصين low-code ، تتزايد أيضًا فرص اكتساب الخبرة والشهادات في هذا المجال المزدهر. توفر المنصات الرائدة في الصناعة مثل AppMaster ، بالإضافة إلى مؤسسات مثل Low-Code Institute، التدريب والشهادات والموارد للأفراد الذين يتطلعون إلى الشروع في مسارهم الوظيفي Low-code أو تطويره.

وأخيرًا، يمكن أن يفيد الانتقال إلى مسار وظيفي Low-code مطوري البرمجيات ذوي الخبرة من خلال تعزيز مجموعة مهاراتهم، وتعزيز التعاون، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص للنمو في أدوار أكثر تخصصًا داخل قطاع تطوير البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لغير المطورين، يمكن أن يكون المسار الوظيفي Low-code بمثابة بوابة إلى عالم تطوير البرمجيات، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو والتقدم المهني.