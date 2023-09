Plano de carreira com baixo código

A carreira Low-code refere-se a uma trajetória profissional no setor de desenvolvimento de software com foco particular na utilização de plataformas e metodologias low-code para criar, implantar e manter aplicativos de software. Plataformas Low-code, como AppMaster, oferecem uma alternativa mais acessível, eficiente e econômica aos métodos de programação tradicionais, permitindo que desenvolvedores e usuários não técnicos criem aplicativos totalmente funcionais por meio de interfaces visuais intuitivas e uma necessidade mínima de codificação manual. .

Um componente-chave que diferencia a abordagem low-code do desenvolvimento de software tradicional é sua ênfase no design visual de aplicativos, em vez de criar código manualmente. Como resultado, os profissionais nesta carreira geralmente possuem um conjunto diversificado de habilidades que combinam aspectos de programação de software, design UX/UI e arquitetura de software. Os indivíduos nesta carreira também podem ser chamados de desenvolvedores low-code, arquitetos low-code e designers low-code, dependendo de sua área de especialização e de sua função dentro de uma equipe ou projeto.

As estatísticas mostram uma mudança notável no cenário de desenvolvimento de software, com uma demanda crescente por especialistas low-code. De acordo com o Gartner, o mercado mundial de tecnologias de desenvolvimento low-code deverá atingir US$ 13,8 bilhões em 2021, um aumento de 22,6% em relação a 2020. Além disso, o Gartner também prevê que, até 2025, mais de 70% das organizações utilizarão plataformas low-code para tanto o desenvolvimento de aplicações de TI como iniciativas de desenvolvimento cidadão.

Estas estatísticas destacam a necessidade crescente de profissionais com experiência low-code, especialmente em setores como finanças, saúde, varejo e manufatura. A carreira Low-code também se alinha bem com a crescente popularidade do trabalho remoto e da economia gig, à medida que as plataformas low-code capacitam os indivíduos a desenvolver e implantar aplicativos de praticamente qualquer lugar.

No cenário low-code, a plataforma AppMaster serve como um exemplo poderoso de uma solução abrangente no-code. Com sua capacidade de criar aplicativos back-end, web e móveis, AppMaster oferece um ambiente de desenvolvimento versátil que atende a uma ampla gama de clientes, de pequenas a grandes empresas. A abordagem visual da plataforma para projetar modelos de dados, processos de negócios e componentes de UI agiliza o processo de desenvolvimento e reduz o débito técnico, pois AppMaster gera aplicativos do zero sempre que os requisitos mudam.

Uma carreira típica Low-code inclui várias funções e responsabilidades distintas:

1. Desenvolvedor Low-code : Responsável por projetar, construir e manter aplicativos usando plataformas low-code. Esta função requer uma combinação de habilidades de programação de software e design de UX/UI, com um conhecimento profundo da plataforma específica low-code que está sendo usada.

2. Arquiteto Low-code : supervisiona o planejamento e design de aplicativos construídos em plataformas low-code, garantindo que o software resultante esteja alinhado aos sistemas existentes, siga as melhores práticas e atenda aos requisitos de escalabilidade, segurança e capacidade de manutenção. Essa função exige um conhecimento profundo das técnicas de desenvolvimento low-code e dos princípios de arquitetura de software.

3. Designer Low-code : concentra-se nos aspectos visuais do desenvolvimento de aplicativos, incluindo a criação de interfaces de usuário, layouts e interações que se alinham às necessidades do usuário e fornecem uma experiência positiva ao usuário. Essa função geralmente trabalha em estreita colaboração com desenvolvedores low-code e designers de UX/UI como parte de uma equipe de desenvolvimento maior.

4. Gerente de projetos Low-code : Supervisiona e coordena o desenvolvimento de aplicativos usando metodologias low-code, garantindo que os projetos permaneçam no caminho certo, atendam aos requisitos e cumpram os prazos. Essa função normalmente requer uma combinação de habilidades de gerenciamento de projetos, conhecimento de plataforma low-code e experiência em desenvolvimento de software.

À medida que cresce a necessidade de profissionais low-code, crescem também as oportunidades de obter conhecimentos e certificações neste campo em expansão. Plataformas líderes do setor, como AppMaster, bem como organizações como o Low-Code Institute, oferecem treinamento, certificação e recursos para indivíduos que desejam embarcar ou avançar em sua carreira Low-code.

Por último, a transição para uma carreira Low-code pode beneficiar desenvolvedores de software experientes, aprimorando seu conjunto de habilidades, promovendo a colaboração, aumentando a produtividade e proporcionando oportunidades de crescimento para funções mais especializadas no setor de desenvolvimento de software. Além disso, para não desenvolvedores, uma carreira Low-code pode servir como uma porta de entrada para o mundo do desenvolvimento de software, abrindo novas oportunidades de crescimento e avanço profissional.