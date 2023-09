Ścieżka kariery oparta na niskim kodzie

Ścieżka kariery Low-code odnosi się do ścieżki zawodowej w sektorze tworzenia oprogramowania, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie platform i metodologii low-code do tworzenia, wdrażania i utrzymywania aplikacji. Platformy Low-code, takie jak AppMaster, oferują bardziej przystępną, wydajną i opłacalną alternatywę dla tradycyjnych metod programowania, umożliwiając programistom i użytkownikom nietechnicznym tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji za pomocą intuicyjnych interfejsów wizualnych i minimalnej potrzeby ręcznego kodowania .

Kluczowym elementem odróżniającym podejście oparte low-code od tradycyjnego tworzenia oprogramowania jest nacisk na wizualne projektowanie aplikacji zamiast ręcznego tworzenia kodu. W rezultacie specjaliści na tej ścieżce kariery często posiadają zróżnicowany zestaw umiejętności łączący aspekty programowania, projektowania UX/UI i architektury oprogramowania. Osoby na tej ścieżce kariery można również nazwać programistami low-code, architektami low-code i projektantami low-code, w zależności od ich specjalizacji i roli w zespole lub projekcie.

Statystyki pokazują zauważalną zmianę w krajobrazie tworzenia oprogramowania wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów zajmujących low-code. Według firmy Gartner prognozuje się, że światowy rynek technologii programistycznych low-code osiągnie w 2021 r. 13,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 22,6% w porównaniu z 2020 r. Co więcej, Gartner przewiduje również, że do 2025 r. ponad 70% organizacji będzie korzystać z platform low-code do celów zarówno rozwój aplikacji informatycznych, jak i inicjatywy na rzecz rozwoju obywatelskiego.

Statystyki te podkreślają rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę specjalistyczną dotyczącą low-code, szczególnie w branżach takich jak finanse, opieka zdrowotna, handel detaliczny i produkcja. Ścieżka kariery Low-code dobrze wpisuje się również w rosnącą popularność pracy zdalnej i ekonomii gig, ponieważ platformy low-code umożliwiają jednostkom tworzenie i wdrażanie aplikacji praktycznie z dowolnego miejsca.

W środowisku low-code platforma AppMaster stanowi doskonały przykład kompleksowego rozwiązania no-code. Dzięki możliwości tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych AppMaster zapewnia wszechstronne środowisko programistyczne, które obsługuje szeroką gamę klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa. Wizualne podejście platformy do projektowania modeli danych, procesów biznesowych i komponentów interfejsu użytkownika usprawnia proces programowania i zmniejsza dług techniczny, ponieważ AppMaster generuje aplikacje od podstaw za każdym razem, gdy zmieniają się wymagania.

Typowa ścieżka kariery Low-code obejmuje kilka odrębnych ról i obowiązków:

1. Programista Low-code : odpowiedzialny za projektowanie, budowanie i utrzymywanie aplikacji przy użyciu platform low-code. Ta rola wymaga połączenia umiejętności programowania i projektowania UX/UI z dogłębnym zrozumieniem konkretnej używanej platformy low-code.

2. Architekt Low-code : nadzoruje planowanie i projektowanie aplikacji zbudowanych na platformach low-code, upewniając się, że powstałe oprogramowanie jest zgodne z istniejącymi systemami, zgodne z najlepszymi praktykami i spełnia wymagania dotyczące skalowalności, bezpieczeństwa i łatwości konserwacji. Ta rola wymaga głębokiego zrozumienia zarówno technik tworzenia low-code jak i zasad architektury oprogramowania.

3. Projektant Low-code : koncentruje się na wizualnych aspektach tworzenia aplikacji, w tym na tworzeniu interfejsów użytkownika, układów i interakcji, które odpowiadają potrzebom użytkownika i zapewniają pozytywne doświadczenia użytkownika. Ta rola często ściśle współpracuje z programistami low-code i projektantami UX/UI w ramach większego zespołu programistów.

4. Kierownik projektu Low-code : nadzoruje i koordynuje rozwój aplikacji przy użyciu metodologii low-code, dbając o to, aby projekty przebiegały zgodnie z planem, spełniały wymagania i dotrzymywały terminów. Ta rola zazwyczaj wymaga połączenia umiejętności zarządzania projektami, znajomości platform low-code i wiedzy specjalistycznej w zakresie tworzenia oprogramowania.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów low-code rosną możliwości zdobycia wiedzy specjalistycznej i certyfikatów w tej rozwijającej się dziedzinie. Wiodące w branży platformy, takie jak AppMaster, a także organizacje takie jak Low-Code Institute, oferują szkolenia, certyfikaty i zasoby dla osób, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją ścieżkę kariery Low-code.

Wreszcie przejście na ścieżkę kariery Low-code może przynieść korzyści doświadczonym programistom poprzez zwiększenie ich umiejętności, wspieranie współpracy, zwiększanie produktywności i zapewnianie możliwości rozwoju na bardziej wyspecjalizowane stanowiska w sektorze tworzenia oprogramowania. Dodatkowo dla osób niebędących programistami ścieżka kariery Low-code może służyć jako brama do świata tworzenia oprogramowania, otwierając nowe możliwości rozwoju zawodowego i awansu.