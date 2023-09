Il percorso di carriera Low-code si riferisce a una traiettoria professionale nel settore dello sviluppo software con particolare attenzione all'utilizzo di piattaforme e metodologie low-code per creare, distribuire e mantenere applicazioni software. Le piattaforme Low-code, come AppMaster, offrono un'alternativa più accessibile, efficiente ed economica ai metodi di programmazione tradizionali consentendo agli sviluppatori e agli utenti non tecnici di creare applicazioni completamente funzionali attraverso interfacce visive intuitive e una necessità minima di codifica manuale .

Una componente chiave che distingue l’approccio low-code dallo sviluppo software tradizionale è la sua enfasi sulla progettazione visiva delle applicazioni invece che sulla creazione manuale del codice. Di conseguenza, i professionisti in questo percorso professionale spesso possiedono competenze diversificate che combinano aspetti di programmazione software, progettazione UX/UI e architettura software. Gli individui all'interno di questo percorso professionale possono anche essere definiti sviluppatori low-code, architetti low-code e designer low-code, a seconda della loro area di specializzazione e del loro ruolo all'interno di un team o progetto.

Le statistiche mostrano un notevole cambiamento nel panorama dello sviluppo software, con una crescente domanda di specialisti low-code. Secondo Gartner, si prevede che il mercato mondiale delle tecnologie di sviluppo low-code raggiungerà i 13,8 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 22,6% rispetto al 2020. Inoltre, Gartner prevede anche che entro il 2025, oltre il 70% delle organizzazioni utilizzerà piattaforme low-code per sia lo sviluppo di applicazioni IT che le iniziative di sviluppo dei cittadini.

Queste statistiche evidenziano la crescente necessità di professionisti con competenze low-code, soprattutto in settori come la finanza, la sanità, la vendita al dettaglio e la produzione. Il percorso di carriera Low-code si allinea bene anche con la crescente popolarità del lavoro a distanza e della gig economy, poiché le piattaforme low-code consentono alle persone di sviluppare e distribuire applicazioni praticamente ovunque.

Nel panorama low-code, la piattaforma AppMaster costituisce un potente esempio di soluzione completa no-code. Grazie alla sua capacità di creare applicazioni backend, web e mobili, AppMaster offre un ambiente di sviluppo versatile che si rivolge a un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese. L'approccio visivo della piattaforma alla progettazione di modelli di dati, processi aziendali e componenti dell'interfaccia utente semplifica il processo di sviluppo e riduce il debito tecnico poiché AppMaster genera applicazioni da zero ogni volta che i requisiti cambiano.

Un tipico percorso di carriera Low-code comprende diversi ruoli e responsabilità distinti:

1. Sviluppatore Low-code : responsabile della progettazione, creazione e manutenzione di applicazioni utilizzando piattaforme low-code. Questo ruolo richiede una combinazione di programmazione software e capacità di progettazione UX/UI, con una conoscenza approfondita della specifica piattaforma low-code utilizzata.

2. Architetto Low-code : supervisiona la pianificazione e la progettazione di applicazioni realizzate su piattaforme low-code, garantendo che il software risultante si allinei ai sistemi esistenti, segua le migliori pratiche e soddisfi i requisiti di scalabilità, sicurezza e manutenibilità. Questo ruolo richiede una profonda conoscenza sia delle tecniche di sviluppo low-code che dei principi dell'architettura software.

3. Designer Low-code : si concentra sugli aspetti visivi dello sviluppo dell'applicazione, inclusa la creazione di interfacce utente, layout e interazioni in linea con le esigenze dell'utente e che forniscono un'esperienza utente positiva. Questo ruolo spesso lavora a stretto contatto con sviluppatori low-code e progettisti UX/UI come parte di un team di sviluppo più ampio.

4. Project manager Low-code : supervisiona e coordina lo sviluppo di applicazioni utilizzando metodologie low-code, garantendo che i progetti rimangano sulla buona strada, soddisfino i requisiti e rispettino le scadenze. Questo ruolo richiede in genere un mix di capacità di gestione dei progetti, conoscenza della piattaforma low-code ed esperienza nello sviluppo di software.

Man mano che cresce la necessità di professionisti low-code, crescono anche le opportunità di acquisire competenze e certificazioni in questo campo in espansione. Piattaforme leader del settore come AppMaster, così come organizzazioni come Low-Code Institute, offrono formazione, certificazione e risorse per le persone che desiderano intraprendere o avanzare nel proprio percorso di carriera Low-code.

Infine, il passaggio a un percorso di carriera Low-code può avvantaggiare gli sviluppatori di software esperti migliorando le loro competenze, favorendo la collaborazione, aumentando la produttività e offrendo opportunità di crescita in ruoli più specializzati nel settore dello sviluppo di software. Inoltre, per i non sviluppatori, un percorso di carriera Low-code può fungere da porta d'accesso al mondo dello sviluppo software, aprendo nuove opportunità di crescita e avanzamento professionale.