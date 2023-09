Parcours de carrière low-code

Le parcours professionnel Low-code fait référence à une trajectoire professionnelle dans le secteur du développement de logiciels avec un accent particulier sur l'utilisation de plates-formes et de méthodologies low-code pour créer, déployer et maintenir des applications logicielles. Les plateformes Low-code, telles AppMaster, offrent une alternative plus accessible, plus efficace et plus rentable aux méthodes de programmation traditionnelles en permettant aux développeurs et aux utilisateurs non techniques de créer des applications entièrement fonctionnelles via des interfaces visuelles intuitives et un besoin minimal de codage manuel. .

Un élément clé qui distingue l’approche low-code du développement logiciel traditionnel est l’accent mis sur la conception visuelle des applications plutôt que sur la création manuelle du code. En conséquence, les professionnels suivant ce cheminement de carrière possèdent souvent un ensemble de compétences diversifiées combinant des aspects de la programmation logicielle, de la conception UX/UI et de l’architecture logicielle. Les personnes appartenant à ce cheminement de carrière peuvent également être appelées développeurs low-code, architectes low-code et concepteurs low-code, en fonction de leur domaine de spécialisation et de leur rôle au sein d'une équipe ou d'un projet.

Les statistiques montrent un changement notable dans le paysage du développement logiciel, avec une demande croissante de spécialistes low-code. Selon Gartner, le marché mondial des technologies de développement low-code devrait atteindre 13,8 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 22,6 % par rapport à 2020. De plus, Gartner prévoit également que d'ici 2025, plus de 70 % des organisations utiliseront des plateformes low-code pour à la fois le développement d'applications informatiques et les initiatives de développement citoyen.

Ces statistiques mettent en évidence le besoin croissant de professionnels possédant une expertise low-code, en particulier dans des secteurs comme la finance, la santé, la vente au détail et l'industrie manufacturière. Le parcours professionnel Low-code s'aligne également bien avec la popularité croissante du travail à distance et de l'économie des petits boulots, car les plateformes low-code permettent aux individus de développer et de déployer des applications depuis pratiquement n'importe où.

Dans le paysage low-code, la plateforme AppMaster constitue un exemple puissant de solution complète no-code. Grâce à sa capacité à créer des applications backend, Web et mobiles, AppMaster offre un environnement de développement polyvalent qui s'adresse à un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises. L'approche visuelle de la plateforme pour concevoir des modèles de données, des processus métier et des composants d'interface utilisateur rationalise le processus de développement et réduit la dette technique, car AppMaster génère des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences changent.

Un parcours professionnel Low-code typique comprend plusieurs rôles et responsabilités distincts :

1. Développeur Low-code : Responsable de la conception, de la création et de la maintenance d'applications utilisant des plateformes low-code. Ce rôle nécessite une combinaison de compétences en programmation logicielle et en conception UX/UI, avec une compréhension approfondie de la plate-forme low-code spécifique utilisée.

2. Architecte Low-code : supervise la planification et la conception d'applications construites sur des plates-formes low-code, en s'assurant que le logiciel résultant s'aligne sur les systèmes existants, suit les meilleures pratiques et répond aux exigences d'évolutivité, de sécurité et de maintenabilité. Ce rôle exige une compréhension approfondie des techniques de développement low-code et des principes de l'architecture logicielle.

3. Concepteur Low-code : se concentre sur les aspects visuels du développement d'applications, y compris la création d'interfaces utilisateur, de mises en page et d'interactions qui correspondent aux besoins des utilisateurs et offrent une expérience utilisateur positive. Ce rôle travaille souvent en étroite collaboration avec les développeurs low-code et les concepteurs UX/UI au sein d'une équipe de développement plus large.

4. Chef de projet Low-code : supervise et coordonne le développement d'applications utilisant des méthodologies low-code, en veillant à ce que les projets restent sur la bonne voie, répondent aux exigences et respectent les délais. Ce rôle nécessite généralement un mélange de compétences en gestion de projet, de connaissances sur les plateformes low-code et d'expertise en développement de logiciels.

À mesure que le besoin de professionnels low-code augmente, les opportunités d’acquérir une expertise et des certifications dans ce domaine en plein essor augmentent également. Des plateformes de pointe comme AppMaster, ainsi que des organisations comme le Low-Code Institute, proposent des formations, des certifications et des ressources aux personnes souhaitant se lancer ou faire progresser leur carrière Low-code.

Enfin, la transition vers un cheminement de carrière Low-code peut profiter aux développeurs de logiciels expérimentés en améliorant leurs compétences, en favorisant la collaboration, en augmentant la productivité et en offrant des opportunités d'évolution vers des rôles plus spécialisés dans le secteur du développement de logiciels. De plus, pour les non-développeurs, un parcours professionnel Low-code peut servir de passerelle vers le monde du développement de logiciels, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et d’avancement professionnel.