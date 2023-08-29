Az kodlu kilometre taşları

Yazılım geliştirme bağlamında Low-code kilometre taşları low-code uygulama geliştirme yaklaşımlarının evrimi ve benimsenmesindeki önemli belirteçleri ifade eder. Bu kilometre taşları, low-code platformların yazılım geliştirme ortamı üzerindeki etkisinin ölçülmesine ve değerlendirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda low-code ekosistemin büyümesini şekillendiren kritik etkenleri de inceliyor. Endüstriler ve işletmeler, bu kilometre taşlarını inceleyerek low-code teknolojileri daha iyi anlayabilir, bu da onların avantajlardan yararlanmalarına ve yazılım geliştirme süreçlerini dönüştürmelerine olanak sağlayabilir.

low-code platformların başlangıcı, yazılım satıcılarının programlama görevlerini basitleştirmek için görsel geliştirme arayüzleri sunmaya başladıkları 2000'li yılların başlarına kadar uzanıyor. İlk low-code dönüm noktası, uygulama geliştirmede zaman ve karmaşıklığı azaltmak için tasarlanan Hızlı Uygulama Geliştirme (RAD) araçlarına kadar uzanabilir. RAD araçları öncelikle veritabanı odaklı uygulamalara odaklandı ve geliştiricilerin kod yazmadan basit formlar ve veri odaklı süreçler oluşturmasına olanak tanıdı.

low-code teknolojisinin evrimindeki bir diğer önemli kilometre taşı, iş süreçlerini tanımlamak, modellemek ve yürütmek için entegre bir ortam sağlayan İş Süreçleri Yönetimi (BPM) sistemlerinin ortaya çıkmasıdır. BPM araçları, iş kullanıcılarının yazılım geliştirme süreçlerine aktif olarak katılmasına olanak tanıyarak low-code hareketini geliştirdi. BPM devrimi, başta ERP, CRM ve tedarik zinciri yönetimi sistemleri olmak üzere kritik görev süreçlerini otomatikleştirmek için işletmelerde low-code platformların yaygın şekilde benimsenmesiyle sonuçlandı.

low-code platformların popülaritesindeki son artış, web ve mobil uygulamaların çoğalmasına ve daha hızlı geliştirme ve dağıtım döngülerine olan ihtiyacın artmasına bağlanabilir. Bu, görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için tasarlanan AppMaster gibi no-code araçların piyasaya sürülmesiyle başka bir dikkate değer low-code dönüm noktasına yol açtı. AppMaster müşterilerin herhangi bir kodlama deneyimi olmadan, drag-and-drop arayüzünden, iş süreci tasarımcısından, REST ve WSS endpoints ve popüler veritabanları ve bulut platformları desteğinden yararlanarak tam özellikli yazılım çözümleri geliştirmelerine olanak tanır.

low-code pazar olgunlaştıkça, satıcılar yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini birleştirmeye başladı ve bu da low-code ekosistemde bir başka kritik kilometre taşı oldu. Yapay zeka destekli low-code platformlar, geçmiş proje verilerini analiz edebilir, geliştirme modellerini tahmin edebilir, darboğazları belirleyebilir ve optimizasyonlar önerebilir, böylece uygulamaların kalitesini ve verimliliğini artırabilir.

low-code platformların endüstrinin benimsenmesini içeren dikkate değer bir kilometre taşı, Gartner ve Forrester gibi önde gelen analist firmaları tarafından low-code platformların tanınmasıdır. Gartner'a göre, low-code uygulama platformları 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetinin %65'inden sorumlu olacak. Benzer şekilde Forrester, low-code uygulama platformlarının 2017'de sadece 3,8 milyar dolardan 2022'ye kadar 21,2 milyar dolara büyüyeceğini tahmin ediyor. yaygın tanınma, low-code platformların yazılım geliştirme ortamını dönüştürmedeki muazzam potansiyeline işaret etmektedir.

İstatistikler açısından, low-code platformlar son yıllarda etkileyici bir büyüme gösterdi. Evans Data Corporation tarafından yürütülen bir anket, şirketlerin %88'inin uygulama geliştirme süreçlerini iyileştirmek için halihazırda low-code platformları kullandığını veya benimsemeyi planladığını bildirdi. Ek olarak, Appian tarafından yapılan bir araştırma, kuruluşların %91'inin low-code bir platformu benimsemenin kendilerine rekabet avantajı sağlayacağına inandığını ortaya çıkardı.

low-code hareketinin desteklenmesinde topluluk odaklı ve açık kaynaklı projelerin oynadığı tamamlayıcı rolün kabul edilmesi önemlidir. Geliştiricilerin daha geniş yazılım geliştirme topluluğuyla bilgi, kaynak ve en iyi uygulamaları paylaşırken uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çok sayıda açık kaynaklı low-code araç ortaya çıktı. Bu açık kaynak girişimleri işbirliğini, yeniliği ve denemeyi teşvik ederek low-code platformların benimsenmesini hızlandırdı.

Özetle, burada tartışılan low-code kilometre taşları, low-code platformların yazılım geliştirme endüstrisi üzerindeki önemli etkisini açıklamaktadır. low-code teknolojisinin sürekli gelişimi, geleneksel yazılım geliştirme süreçlerini yeniden tanımlıyor, işletmelerin değişen pazar taleplerine daha etkili bir şekilde yanıt vermesini sağlarken, özel yazılım geliştirmeyle ilişkili maliyetleri ve riskleri de azaltıyor. İlerlemeler devam ettikçe, AppMaster gibi low-code platformlar, öngörülebilir gelecekte kuruluşların yazılım çözümlerine yaklaşma ve sunma biçiminde bir paradigma değişikliğine yol açacak şekilde ayarlanıyor.