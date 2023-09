Der Low-code Karrierepfad bezieht sich auf eine berufliche Laufbahn in der Softwareentwicklungsbranche mit besonderem Schwerpunkt auf der Nutzung von low-code Plattformen und -Methoden zur Erstellung, Bereitstellung und Wartung von Softwareanwendungen. Low-code Plattformen wie AppMaster bieten eine zugänglichere, effizientere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Programmiermethoden, indem sie Entwicklern und technisch nicht versierten Benutzern die Erstellung voll funktionsfähiger Anwendungen über intuitive visuelle Schnittstellen und einen minimalen Bedarf an manueller Programmierung ermöglichen .

Eine Schlüsselkomponente, die den low-code Ansatz von der herkömmlichen Softwareentwicklung unterscheidet, ist die Betonung der visuellen Gestaltung von Anwendungen anstelle der manuellen Erstellung von Code. Daher verfügen Fachkräfte auf diesem Karriereweg häufig über vielfältige Fähigkeiten, die Aspekte der Softwareprogrammierung, des UX/UI-Designs und der Softwarearchitektur kombinieren. Einzelpersonen in diesem Karriereweg können je nach Spezialgebiet und ihrer Rolle innerhalb eines Teams oder Projekts auch als low-code Entwickler, low-code Architekten und low-code Designer bezeichnet werden.

Statistiken zeigen einen spürbaren Wandel in der Softwareentwicklungslandschaft mit einer steigenden Nachfrage nach low-code Spezialisten. Laut Gartner wird der weltweite Markt low-code Entwicklungstechnologien im Jahr 2021 voraussichtlich 13,8 Milliarden US-Dollar erreichen, was einem Anstieg von 22,6 % gegenüber 2020 entspricht. Darüber hinaus prognostiziert Gartner, dass bis 2025 über 70 % der Unternehmen low-code Plattformen nutzen werden sowohl die Entwicklung von IT-Anwendungen als auch Initiativen zur Bürgerentwicklung.

Diese Statistiken verdeutlichen den wachsenden Bedarf an Fachkräften mit low-code -Expertise, insbesondere in Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Fertigung. Der Low-code Karrierepfad passt auch gut zur zunehmenden Beliebtheit von Remote-Arbeit und der Gig Economy, da low-code Plattformen es Einzelpersonen ermöglichen, Anwendungen von praktisch überall aus zu entwickeln und bereitzustellen.

In der low-code Landschaft dient die AppMaster Plattform als leistungsstarkes Beispiel für eine umfassende no-code Lösung. Mit seiner Fähigkeit, Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen, bietet AppMaster eine vielseitige Entwicklungsumgebung, die ein breites Kundenspektrum bedient, von kleinen Unternehmen bis hin zu großen Unternehmen. Der visuelle Ansatz der Plattform zum Entwerfen von Datenmodellen, Geschäftsprozessen und UI-Komponenten rationalisiert den Entwicklungsprozess und reduziert technische Schulden, da AppMaster Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn sich Anforderungen ändern.

Ein typischer Low-code Karriereweg umfasst mehrere unterschiedliche Rollen und Verantwortlichkeiten:

1. Low-code Entwickler : Verantwortlich für das Entwerfen, Erstellen und Warten von Anwendungen mithilfe von low-code -Plattformen. Diese Rolle erfordert eine Kombination aus Softwareprogrammierung und UX/UI-Designkenntnissen sowie ein umfassendes Verständnis der jeweils verwendeten low-code Plattform.

2. Low-code Architekt : Überwacht die Planung und das Design von Anwendungen, die auf low-code Plattformen erstellt werden, und stellt sicher, dass die resultierende Software mit vorhandenen Systemen übereinstimmt, Best Practices befolgt und die Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und Wartbarkeit erfüllt. Diese Rolle erfordert ein tiefes Verständnis sowohl der low-code Entwicklungstechniken als auch der Prinzipien der Softwarearchitektur.

3. Low-code Designer : Konzentriert sich auf die visuellen Aspekte der Anwendungsentwicklung, einschließlich der Erstellung von Benutzeroberflächen, Layouts und Interaktionen, die auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt sind und eine positive Benutzererfahrung bieten. Diese Rolle arbeitet oft eng mit low-code Entwicklern und UX/UI-Designern als Teil eines größeren Entwicklungsteams zusammen.

4. Low-code Projektmanager : Überwacht und koordiniert die Entwicklung von Anwendungen mithilfe von low-code Methoden und stellt sicher, dass Projekte auf dem richtigen Weg bleiben, Anforderungen erfüllen und Fristen eingehalten werden. Diese Rolle erfordert in der Regel eine Mischung aus Projektmanagementfähigkeiten, Kenntnissen low-code -Plattformen und Fachwissen in der Softwareentwicklung.

Da der Bedarf an low-code Experten wächst, wachsen auch die Möglichkeiten, Fachwissen und Zertifizierungen in diesem aufstrebenden Bereich zu erwerben. Branchenführende Plattformen wie AppMaster sowie Organisationen wie das Low-Code Institute bieten Schulungen, Zertifizierungen und Ressourcen für Personen an, die ihre Low-code Karriere einschlagen oder vorantreiben möchten.

Schließlich kann der Übergang zu einem Low-code Karriereweg erfahrenen Softwareentwicklern zugute kommen, indem sie ihre Fähigkeiten verbessern, die Zusammenarbeit fördern, die Produktivität steigern und Möglichkeiten für das Wachstum in spezialisiertere Rollen innerhalb der Softwareentwicklungsbranche bieten. Darüber hinaus kann ein Low-code Karrierepfad für Nicht-Entwickler als Einstieg in die Welt der Softwareentwicklung dienen und neue Möglichkeiten für berufliches Wachstum und Aufstieg eröffnen.