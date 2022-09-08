Bir web sitesinin performansı, bu son derece rekabetçi internet çağında bir kullanıcının yolculuğu için çok önemlidir. Ziyaretçiler, diğer birçok faktörün yanı sıra bir sitenin hızlı yüklenmesini, optimize edilmiş içeriğe sahip olmasını ve hoş bir yerleşim düzenine sahip olmasını bekler. Bir sitenin performansı, yalnızca daha fazla özel ziyaretçi kazanmasına ve dönüşümü artırmasına yardımcı olur. Ayrıca, Google ve diğer arama motorlarında sıralamasına da yardımcı olur. Bir siteyi ölçmek söz konusu olduğunda farklı metrikler vardır; önemli olanları topladık.

Web sitesi metrikleri nelerdir?

Basitçe söylemek gerekirse, web sitesi metrikleri, bir sitenin performansını izlemek için kullanılan ölçüm faktörleridir. İstatistiklerinizi inceleyerek bu sayıları kendi yararınıza kullanabilirsiniz. Bir web sitesi metriği, trafik, dönüşüm oranı, en popüler sayfalar vb. dahil olmak üzere herhangi bir şey olabilir. Bu metrikleri izlemenin ana yararı, web siteniz hakkında net bir fikir edinmektir. Siteniz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Web sitesi metriklerinin önemi

Web sitesi metriklerini izlemenin sizi başarıya götürebileceğine inanılıyor. Nedenmiş? Bir web sitesini takip etmek birkaç şey ifade eder. Sadece performansınızı değil, aynı zamanda ziyaretçinin deneyimini de kontrol ediyorsunuz. Metrikler, zamanınızı sonuna kadar optimize etmenize yardımcı olur. Bu, yükleme hızı, veriler, sayfa ayarları ve daha fazlası anlamına gelebilir.

Geçmiş çalışmalarınıza dayanarak sitenizin geleceği hakkında başarılı kararlar verebilirsiniz. Örneğin, sitenizde en popüler olan sayfa hangisidir? Bunu tanımlayın ve bunun gibi daha fazla içerik üretin. Web sitenizin performansını gözden geçirerek web sitenize daha fazla değer katın ve hatalardan ders alın.

Web sitesi performansını nasıl ölçersiniz?

Üçüncü taraf uygulamalar ve web siteleri, bir web sitesinin yükleme hızı ve yanıt verme hızı açısından nasıl performans gösterdiğine dair temel sonuçlar sağlar. Sitenizin performansı hakkında ayrıntılı sonuçlar almanın en iyi yolu, KPI metriklerini analiz etmektir. KPI, Anahtar Performans Göstergeleri anlamına gelir. Bunlar, web sitesi performansını izlemek için alınan önlemlerdir. Endişelenecek birkaç KPI var. Ancak, bazıları diğerlerinden daha önemlidir.

KPI'ları ölçmek, tüm web siteleri için farklı olabilir. Bunun nedeni, her sitenin kendi amaç ve hedeflerine sahip olmasıdır. Bunlar diğer web sitelerinden kolayca farklılık gösterebilir. Ancak bazı KPI'lar sabit kalabilir.

Bu KPI'ları kullanarak, sitenizde nelerin çalıştığını ve nelerin iyileştirilmesi gerektiğini daha iyi görebilirsiniz. Web sitenizin performansını ölçmek için bazı KPI'lar şunlardır:

Kitle ölçümü

Bir siteyi ölçmenin yaygın olarak kullanılan ancak çok etkili yolu, hedef kitlesini ölçmektir. Web sitenize gelen ziyaretçileri izleyerek yapılabilir. Genellikle bu görevi gerçekleştirmek için Google Analytics kullanılır, çünkü kullanımı çok kolaydır ve en yakın sonuçları sağlar. Google Analytics, izlenecek farklı temel faktörleri bulmanıza yardımcı olabilir. Diğer birçok işlevin yanı sıra günlük eski ve yeni ziyaretçi sayısı, en ilgi çekici içerik, oturum sayısı ve trafiğin nereden geldiği gibi. Sitenizin nasıl performans gösterdiği, kitlenin en çok neyi sevdiği ve trafiğin web sitenizle hangi ülke veya yerle ilgilendiğine dair daha iyi bir fikir verecektir.

Trafik kaynağı ve kaynakları

Trafik, web sitesi performansını ölçmek için en önemli ölçümdür. Web sitenize yeni ve geri gelen ziyaretçilerin sayısını belirler. Bu metrik aynı zamanda trafik kaynaklarıyla da bağlantılıdır. Bu, hangi kanalların sitenize kaç kullanıcı getirdiğini gösterir. Sosyal medya pazarlaması, e-posta pazarlaması veya organik google sıralamalarından web sitenize trafik çekmenin farklı yolları vardır. Trafiğin kök kaynağını analiz etmek, web sitesinin performansını artırmaya yardımcı olacak başarılı bir strateji uygulamanıza yardımcı olabilir.

Etkileşim ve dönüşüm

Etkileşim ve dönüşümler, farklı performans verisi ölçümleridir. Ancak, genellikle birlikte tartışılırlar. İşte neden. Etkileşim, bir gönderi veya sayfadaki görüntüleme ve tıklama sayısını ifade eder. Dönüşümler ise CTA (Call to Action) öğeleriyle tanımlanır. Buna aboneler, kayıtlar, rezervasyonlar, bildirimleri açma vb. dahildir. Basit bir paylaşım bile sitenizde daha yüksek bir dönüşüm oranı sağlayabilir. Etkileşim ve dönüşümler, bir web sitesinin birlikte başarılı olmasına yardımcı olur. Bu nedenle, genel büyüme için her iki metriğe de odaklanmanız gerekir.

kar

Son olarak, bir sitenin performansını ölçmenin önemli kısmı, kârını analiz etmektir. Kazanmaktan çok site performansını iyileştirmeye harcıyorsanız, uzun vadede sürdürülebilir olmayacaktır.

Üç önemli web sitesi performans ölçüsü nedir?

Listelenen KPI'ların yanı sıra, bir web sitesinin performansını ölçerken daha fazla dikkat edilmesi gereken üç önemli web sitesi metriğimiz var. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan üç önemli web sitesi performans ölçütü yer almaktadır:

Çıkma Oranı

Hemen çıkma oranı, herhangi bir web sitesinin performansını ölçerken oldukça önemlidir. Ziyaretçi web sitenizde ne kadar uzun süre kalırsa, dönüşüm elde etme şansınız o kadar artar. Siteniz ziyaretçi alıyorsa ancak oturum süresi çok azsa, siteden hemen çıkarlar. Bunun olmasına neden olabilecek en yaygın şey, sitenin optimizasyon yapılmaması veya ortalamanın altında olmasıdır.

Web sitenizin hemen çıkma oranı konusunda endişelenmenize gerek yok. Sitenizin kullanıcılara sunulup sunulmadığını belirleyen önemli bir faktördür. Hemen çıkma oranını en aza indirmek ve oturum süresini iyileştirmek için içeriğin anahtar kelimeye göre olduğundan ve optimize edilmiş veya mobil uyumlu bir düzene sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Hangi sayfanın veya gönderinin en yüksek hemen çıkma raporuna sahip olduğunu belirleyerek başlayın. Bunu, her sayfa için açılış sayfası raporundan ayrı olarak görüntüleyebilirsiniz.

En İyi Sayfalar

Hemen çıkma oranını gördükten sonra, web sitenizin nerede üstün olduğunu kontrol etmenin zamanı geldi. Bu, web sitenizin üst sayfalarını kontrol ederek görüntülenebilir. Bunlar, en çok trafiğe sahip gönderiler veya web sayfalarıdır. Açılış sayfaları da bu ölçümde ayrılmaz bir rol oynar. Açılış sayfalarınızı ayrı ayrı görüntüleyip optimize ederek kalıcı bir ilk izlenim bırakabilirsiniz.

Benzersiz ziyaretçiler

Benzersiz ziyaretçiler, büyümenizi gösteren bir web sitesi metriğidir. Geri gelen ziyaretçiler önemlidir, ancak yenileri sitenizin popülaritesini artırır. Benzersiz hedef kitlenizi her sayfada ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz. Benzersiz ziyaretçiler, bir zaman dilimi içinde web sitenize erişen yeni kullanıcıların sayısını belirlemenize yardımcı olur. Haftalık, aylık ve hatta yıllık olabilir. En önemli kısım, hangi kanalın sitenize yeni izleyiciler getirdiğini belirlemektir.

Bir web sitesinin performansını test etmek için neye odaklanılmalıdır?

Bir web sitesi veya mobil uygulama olsun, aralarındaki bazı önemli noktalar performanslarında aynıdır. Bu noktalar, kullanıcı yolculuğunu hızlandırabilir veya bozabilir. Bir web sitesinin performansını test ederken odaklanmanız gereken bazı önemli faktörler şunlardır.

Hız ve kararlılık

Hızlı yüklenen ve çalışan optimize edilmiş bir web sitesi, bir sitenin performansını test ederken çok önemlidir. Günümüzde çok çeşitli çevrimiçi seçenekler göz önüne alındığında, ziyaretçiler yavaş olan veya çöken bir siteden uzaklaşıyor. Ücretsiz üçüncü taraf hizmetleri kullanarak sitenizin hız testi yapabilirsiniz. İşin iyi yanı, sonuçların siteyi ve performansını hızlandırmak için nelerin iyileştirilmesi gerektiğini göstermesidir.

Optimizasyon

Ziyaretçilere optimum kullanıcı deneyimi sağlamak, ancak site tüm platformlarda iyi bir şekilde optimize edildiğinde mümkündür. Optimize edilmiş bir site, sitenizdeki kullanıcı oturumları arttığında, kaliteden ödün vermeden kullanıcı hacmini idare edebilmesini garanti eder.

Hata sayfaları

Bir kullanıcı için en kötü deneyim, bir hata sayfasına gitmektir. Birçok neden bir sayfanın yanıt vermemesine neden olabilir. Ama bu hemen düzeltilmeli. Hatanın nerede olduğunu anlamak için bir analiz aracı kullanabilirsiniz. Sorunun kökünü inceleyin ve hemen düzeltin. İşlevsel bir web sitesine sahip olmak, daha yüksek trafik şansını artırır. Bu nedenle, teknik performansın gözden geçirilmesi oldukça faydalı olabilir.

Bir web sitesinin trafiğini nasıl bilebilirim?

Birkaç araç web sitenizin performansını ölçebilir. Genel olarak, web siteleri için trafik kontrol araçları güçlü özelliklerle donatılmıştır. Bir web sitesinin her yönüyle ilgili değerli veriler sağlarlar. Örneğin, hangi gönderinin diğerlerinden daha yüksek trafiğe sahip olduğunu ve nedenini göreceksiniz. En popüler seçenekler Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb vb.'dir. Bu araçları kullanarak, bir web sitesinin tek tek gönderileri ve sayfalarındaki trafiği kolayca öğrenebilirsiniz.

Önemli soru, neden birisi bir web sitesinin trafiğini kontrol etmeli? Örneğin, rakip analizinde yardımcı olur. Hangi kanalların ve anahtar kelimelerin rakibinize daha fazla trafik getirdiğini belirleyebilir ve kullanabilirsiniz. Bu araçlar yalnızca rakiplerin web sitelerini kontrol etmekle sınırlı değildir. Ayrıca web sitenizin performansına derinlemesine bir göz atabilirsiniz. Nişinizin önemli noktalarını anladıktan sonra, bunları kendi yararınıza kullanmak kolaydır. Rakip web sitelerinin trafiğini kontrol etmek, bağlantı oluşturma, anahtar kelime araştırması vb. konularda size yardımcı olur. Siteniz için daha iyi bir strateji oluşturabilirsiniz.

Çözüm

Web sitesi metriklerini anlamak, sitenizin başarısına yol açabilir. Buna hiç bu kadar dikkat etmediyseniz, şimdi doğru zaman olabilir. Web siteniz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığına odaklanın. Siteniz ve işiniz için daha iyi kararlar almanıza yardımcı olacaktır. Web sitenizin performans verilerini takip edin ve yeni zirvelere ulaşmanıza yardımcı olacak hatalarınızı belirtin.

Temel ölçütlere odaklanmak zor olabilir, ancak bir web sitesi oluşturmak daha da zor bir süreçtir. Neyse ki, kolay ve hızlı oluşturma konusunda size yardımcı olabilecek kodsuz bir platform seçebilirsiniz. Şimdiye kadarki en güçlü kodsuz arka ucu sunan App Master kodsuz platform. Son derece üretken bir arka uç, iyi performans gösteren web sitesine bir adım daha yaklaşmanızı sağlar.