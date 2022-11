Wydajność strony internetowej jest kluczowa dla podróży użytkownika w tej wysoce konkurencyjnej erze Internetu. Odwiedzający oczekują, że strona będzie się szybko ładować, będzie miała zoptymalizowaną treść i przyjemny dla oka układ, wśród wielu innych czynników. Wydajność strony tylko pomaga jej zdobyć więcej oddanych użytkowników i zwiększyć konwersję. Co więcej, pomaga jej również w rankingu w Google i innych wyszukiwarkach. Istnieją różne metryki, jeśli chodzi o pomiar strony; zebraliśmy te ważne.

Czym są metryki strony internetowej?

Mówiąc najprościej, metryka strony internetowej to czynniki pomiarowe służące do śledzenia wydajności witryny. Możesz użyć tych liczb na swoją korzyść, sprawdzając swoje statystyki. Metryką strony internetowej może być wszystko, w tym ruch, współczynnik konwersji, najpopularniejsze strony itp. Główną korzyścią ze śledzenia tych metryk jest uzyskanie jasnego wglądu w swoją witrynę. Może to pomóc w identyfikacji tego, co działa dla Twojej witryny, a co nie.

Znaczenie metryki strony internetowej

Uważa się, że śledzenie metryk strony internetowej może doprowadzić Cię do sukcesu. Dlaczego tak jest? Cóż, śledzenie strony internetowej oznacza kilka rzeczy. Nie tylko sprawdzasz swoją wydajność, ale także doświadczenie odwiedzającego. Metryki pomagają Ci w optymalizacji czasu w pełni. To może oznaczać prędkość ładowania, dane, ustawienia strony i inne.

Na podstawie swojej dotychczasowej pracy możesz podejmować udane decyzje dotyczące przyszłości Twojej witryny. Na przykład, która strona jest najbardziej popularna w Twojej witrynie? Zidentyfikuj to i produkuj więcej treści w ten sposób. Dodaj więcej wartości do swojej witryny i ucz się na błędach, analizując wydajność witryny.

Jak zmierzyć wydajność strony internetowej?

Aplikacje i strony internetowe innych firm zapewniają podstawowe wyniki dotyczące wydajności witryny pod względem szybkości ładowania i responsywności. Najlepszym sposobem na uzyskanie szczegółowych wyników dotyczących wydajności witryny jest analiza jej metryk KPI. KPI to skrót od Key Performance Indicators. Są to środki do śledzenia wydajności strony. Istnieje kilka KPI, o które należy się martwić. Jednak niektóre z nich są ważniejsze od innych.

Pomiar KPI może być inny dla wszystkich stron internetowych. To dlatego, że każda witryna ma swoje własne cele i cele. Mogą one łatwo różnić się od innych stron internetowych. Ale, niektóre KPI mogą pozostać niezmienne.

Używając tych wskaźników KPI, możesz uzyskać lepszy obraz tego, co działa na Twojej stronie i co wymaga poprawy. Oto kilka wskaźników KPI, które pozwolą Ci zmierzyć wydajność Twojej strony:

Pomiar widowni

Powszechnie stosowanym, a zarazem bardzo skutecznym sposobem pomiaru witryny jest pomiar jej publiczności. Można to zrobić poprzez śledzenie odwiedzających Twoją stronę. Ogólnie rzecz biorąc, Google Analytics jest używany do wykonania tego zadania, ponieważ jest bardzo łatwy w użyciu i zapewnia najbliższe wyniki. Google Analytics może pomóc Ci znaleźć różne kluczowe czynniki do śledzenia. Jak liczba starych i nowych odwiedzających dziennie, najbardziej angażujące treści, liczba sesji i gdzie ruch pochodzi, wśród wielu innych funkcji. Da Ci to lepszy obraz tego, jak działa Twoja witryna, co publiczność lubi najbardziej i z jakiego kraju lub miejsca ruch jest zainteresowany Twoją stroną.

Pochodzenie i źródła ruchu

Ruch jest najważniejszą metryką mierzącą wydajność strony internetowej. Określa on liczbę nowych i powracających odwiedzających Twoją witrynę. Z tą metryką związane są również źródła ruchu. Oznacza to, które kanały przynoszą ile użytkowników do Twojej witryny. Istnieją różne sposoby przyciągania ruchu do witryny, takie jak marketing w mediach społecznościowych, e-mail marketing lub z organicznych rankingów google. Analiza podstawowego źródła ruchu może pomóc Ci wdrożyć skuteczną strategię, która pomoże zwiększyć wydajność strony.

Zaangażowanie i konwersja

Zaangażowanie i konwersje to różne metryki danych wydajnościowych. Jednak, często są one omawiane razem. Oto dlaczego. Zaangażowanie odnosi się do liczby wyświetleń i kliknięć na post lub stronę. Z kolei konwersje są definiowane przez elementy CTA (Call to Action). To obejmuje subskrybentów, signupy, rezerwacje, włączanie powiadomień itp. Nawet proste udostępnienie może prowadzić do zwiększenia współczynnika konwersji w Twojej witrynie. Zaangażowanie i konwersje pomagają witrynie odnieść wspólny sukces. Dlatego musisz skupić się na obu metrykach dla ogólnego wzrostu.

Zyski

Ostatnią, ale nie najmniej ważną częścią pomiaru wydajności witryny jest analiza jej zysków. Jeśli wydajesz więcej na poprawę wydajności strony niż zarabiasz, to nie będzie ona zrównoważona w dłuższej perspektywie.

Jakie są trzy kluczowe mierniki wydajności strony?

Oprócz wymienionych KPI, mamy trzy kluczowe miary strony internetowej, na które należy zwrócić większą uwagę podczas pomiaru wydajności strony internetowej. Oto trzy kluczowe miary wydajności strony internetowej wyjaśnione w szczegółach:

Bounce rate

Bounce rate jest bardzo ważny przy mierzeniu wydajności każdej strony internetowej. Im dłużej odwiedzający pozostaje na Twojej stronie, tym większe masz szanse na konwersję. Jeśli Twoja strona dostaje odwiedzających, ale ma bardzo mało czasu sesji, to odbijają się od strony. Najczęstszą rzeczą, która może prowadzić do tego jest albo nieoptymalizacja lub poniżej średniej jakości strony.

Nie ma potrzeby, aby być zdenerwowany o bounce rate swojej stronie internetowej. Jest to kluczowy czynnik określający, czy Twoja strona nie dostarcza użytkownikom informacji. Aby zminimalizować współczynnik odrzuceń i poprawić czas sesji, musisz upewnić się, że treść jest związana ze słowem kluczowym i ma zoptymalizowany lub przyjazny dla urządzeń mobilnych układ. Zacznij od zidentyfikowania, która strona lub post ma najwyższy raport odrzuceń. Możesz go wyświetlić dla każdej strony osobno z raportu landing page.

Najlepsze strony

Po zapoznaniu się z bounce rate, czas sprawdzić, gdzie Twoja strona jest najlepsza. Można to sprawdzić sprawdzając topowe strony Twojej witryny. Są to posty lub strony internetowe z największym ruchem. Landing pages również odgrywają integralną rolę w tej metryce. Możesz zrobić trwałe pierwsze wrażenie, przeglądając i optymalizując osobno swoje strony docelowe.

Unikalni odwiedzający

Unikalni odwiedzający to metryka strony internetowej, która pokazuje Twój wzrost. Powracający odwiedzający są ważni, ale nowi zwiększają popularność Twojej strony. Możesz zobaczyć swoją unikalną publiczność na każdej stronie indywidualnie. Unikalni odwiedzający pomogą Ci zidentyfikować liczbę nowych użytkowników wchodzących na Twoją stronę w określonych ramach czasowych. Może to być tydzień, miesiąc, a nawet rok. Najważniejszą częścią jest zidentyfikowanie, który kanał przynosi nowych widzów do Twojej witryny.

Na czym należy się skupić, aby przetestować wydajność strony internetowej?

Niezależnie od tego, czy jest to strona internetowa, czy aplikacja mobilna, niektóre kluczowe punkty wśród nich są takie same w ich wydajności. Te punkty mogą sprawić lub złamać podróż użytkownika. Oto kilka ważnych czynników, na których należy się skupić podczas testowania wydajności strony internetowej.

Szybkość i stabilność

Zoptymalizowana strona, która ładuje się i działa szybko, jest kluczowa podczas testowania wydajności witryny. Biorąc pod uwagę szeroką gamę wyborów online w dzisiejszych czasach, odwiedzający odwracają się od strony, która jest powolna lub ulega awarii. Możesz wykonać test prędkości swojej witryny za pomocą bezpłatnych usług stron trzecich. Dobrą częścią jest to, że wyniki wskazują, co należy poprawić, aby przyspieszyć witrynę i jej wydajność.

Optymalizacja

Zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkownika dla odwiedzających jest możliwe tylko wtedy, gdy strona jest dobrze zoptymalizowana na wszystkich platformach. Zoptymalizowana strona gwarantuje, że gdy sesje użytkowników wzrosną na Twojej stronie, powinna ona być w stanie obsłużyć ilość użytkowników bez uszczerbku dla jakości.

Strony z błędami

Najgorszym doświadczeniem dla użytkownika jest lądowanie na stronie błędu. Wiele powodów może spowodować, że strona nie odpowiada. Ale to powinno być naprawione od razu. Możesz użyć narzędzia do analizy, aby rozpoznać, gdzie leży błąd. Sprawdź źródło problemu i napraw go natychmiast. Posiadanie funkcjonalnej strony zwiększa szanse na większy ruch na stronie. Stąd przeglądanie wydajności technicznej może być całkiem korzystne.

Jak mogę poznać ruch na stronie?

Kilka narzędzi może zmierzyć wydajność Twojej strony. Ogólnie rzecz biorąc, narzędzia do sprawdzania ruchu na stronach internetowych są wyposażone w potężne funkcje. Dostarczają one cennych danych dotyczących każdego aspektu witryny. Na przykład zobaczysz, który post ma większy ruch niż inne i dlaczego. Najpopularniejsze opcje to Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb itp. Korzystając z tych narzędzi, możesz łatwo dowiedzieć się, jaki jest ruch na poszczególnych postach i stronach witryny.

Ważne pytanie brzmi: dlaczego ktoś powinien sprawdzać ruch na stronie? Cóż, na przykład pomaga to w analizie konkurencji. Możesz zidentyfikować, które kanały i słowa kluczowe przynoszą więcej ruchu do twojego konkurenta i wykorzystać to. Te narzędzia nie są ograniczone tylko do sprawdzania stron internetowych konkurencji. Możesz również mieć dogłębne spojrzenie na wydajność swojej witryny. Po zrozumieniu najważniejszych punktów swojej niszy, łatwo jest je wykorzystać na swoją korzyść. Sprawdzanie ruchu na stronach konkurencji pomaga w budowaniu linków, badaniu słów kluczowych itp. Możesz zbudować lepszą strategię dla swojej witryny.

Wnioski

Zrozumienie metryk strony internetowej może doprowadzić do sukcesu Twojej witryny. Jeśli nigdy nie poświęciłeś temu wiele uwagi, może to być teraz właściwy czas. Skup się na tym, co działa w Twojej witrynie, a co nie. Pomoże Ci to w podejmowaniu lepszych decyzji dla Twojej witryny, jak również dla Twojego biznesu. Śledź dane dotyczące wydajności witryny i wskaż swoje błędy, które pomogą Ci osiągnąć nowe szczyty.

Skupienie się na kluczowych metrykach może być trudne, ale tworzenie strony internetowej to jeszcze trudniejszy proces. Na szczęście możesz zdecydować się na platformę no-code, która pomoże Ci w łatwym i szybkim tworzeniu. App Master no-code platforma, która oferuje najbardziej potężny no-code backend jak dotąd. Wysoce wydajny backend przybliża Cię o krok do dobrze działającej strony internetowej.