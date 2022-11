De prestaties van een website zijn cruciaal voor de reis van een gebruiker in dit zeer concurrerende internettijdperk. Bezoekers verwachten dat een site snel laadt, geoptimaliseerde inhoud heeft en een aangename lay-out heeft om naar te kijken, naast vele andere factoren. De prestaties van een site helpen alleen maar om meer toegewijde bezoekers te krijgen en de conversie te verhogen. Bovendien helpt het ook bij de rangschikking in Google en andere zoekmachines. Er zijn verschillende statistieken voor het meten van een site; wij hebben de belangrijkste verzameld.

Wat zijn website statistieken?

Eenvoudig gezegd zijn websitemetrics meetfactoren om de prestaties van een site te volgen. U kunt deze cijfers in uw voordeel gebruiken door uw statistieken te inspecteren. Een website metriek kan van alles zijn, inclusief verkeer, conversiepercentage, populairste pagina's, enz. Het belangrijkste voordeel van het bijhouden van deze statistieken is dat u een duidelijk inzicht krijgt in uw website. Het kan u helpen te identificeren wat werkt voor uw site en wat niet.

Belang van website statistieken

Men gelooft dat het bijhouden van website statistieken u naar succes kan leiden. Waarom? Nou, het bijhouden van een website betekent verschillende dingen. U controleert niet alleen uw prestaties, maar ook de ervaring van de bezoeker. Metrics helpen u met het optimaliseren van uw tijd. Dat kan betekenen de laadsnelheid, data, pagina-instellingen, en meer.

Op basis van uw werk uit het verleden kunt u succesvolle beslissingen nemen over de toekomst van uw site. Welke pagina is bijvoorbeeld het populairst op uw site? Identificeer dat en produceer meer inhoud zoals dat. Voeg meer waarde toe aan uw website en leer van de fouten door uw websiteprestaties te beoordelen.

Hoe meet je de websiteprestaties?

Apps en websites van derden bieden basisresultaten van hoe een website presteert in termen van laadsnelheid en responsiviteit. De beste manier om gedetailleerde resultaten te krijgen over de prestaties van uw site is door de KPI-metriek ervan te analyseren. KPI staat voor Key Performance Indicators. Dit zijn maatregelen om de prestaties van een website te volgen. Er zijn verschillende KPI's om u zorgen over te maken. Sommige zijn echter belangrijker dan andere.

Het meten van KPI's kan voor alle websites anders zijn. Dat komt omdat elke site zijn eigen doelen en doelstellingen heeft. Deze kunnen gemakkelijk verschillen van andere websites. Maar, sommige KPI's kunnen constant blijven.

Door deze KPI's te gebruiken, kunt u een beter beeld krijgen van wat werkt op uw site en wat moet worden verbeterd. Hier zijn enkele KPI's om de prestaties van uw website te meten:

Publieksmeting

De veelgebruikte maar zeer effectieve manier om een site te meten is door het publiek te meten. Dat kan door de bezoekers van uw website te volgen. Over het algemeen wordt Google Analytics gebruikt om deze taak uit te voeren, omdat het zeer gemakkelijk te gebruiken is en de beste resultaten oplevert. Google Analytics kan u helpen bij het vinden van verschillende sleutelfactoren om te volgen. Zoals het aantal oude en nieuwe bezoekers per dag, de meest boeiende inhoud, het aantal sessies, en waar het verkeer vandaan komt, naast vele andere functies. Het geeft u een beter idee van hoe uw site presteert, wat het publiek het leukst vindt en in welk land of welke plaats het verkeer in uw website geïnteresseerd is.

Herkomst en bronnen van het verkeer

Verkeer is de belangrijkste metriek voor het meten van websiteprestaties. Het bepaalt het aantal nieuwe en terugkerende bezoekers van uw website. Deze metriek is ook gekoppeld aan verkeersbronnen. Dat wil zeggen welke kanalen hoeveel gebruikers naar uw site brengen. Er zijn verschillende manieren om verkeer naar uw website aan te trekken, zoals social media marketing, e-mail marketing, of uit organische google rankings. Door de hoofdbron van het verkeer te analyseren, kunt u een succesvolle strategie implementeren om de prestaties van de website te verbeteren.

Betrokkenheid en conversie

Betrokkenheid en conversies zijn verschillende prestatiegegevens. Maar ze worden vaak samen besproken. Dit is waarom. Betrokkenheid verwijst naar het aantal weergaven en klikken op een bericht of pagina. Conversies daarentegen worden bepaald door de CTA-elementen (Call to Action). Dat omvat abonnees, aanmeldingen, boekingen, het inschakelen van meldingen, enz. Zelfs een eenvoudige share kan leiden tot een hogere conversie op uw site. Betrokkenheid en conversies helpen een website samen succesvol te worden. Daarom moet u zich op beide statistieken richten voor algehele groei.

Winsten

Last but not least is het belangrijkste onderdeel van het meten van de prestaties van een site het analyseren van de winst. Als u meer besteedt aan het verbeteren van de site prestaties dan aan het verdienen, dan zal het niet duurzaam zijn voor de lange termijn.

Wat zijn drie belangrijke maatregelen om de prestaties van een website te meten?

Naast de genoemde KPI's zijn er drie belangrijke websitemaatstaven waaraan meer aandacht moet worden besteed bij het meten van de prestaties van een website. Hier zijn de drie belangrijkste website prestatiemetingen in detail uitgelegd:

Bouncepercentage

Het bouncepercentage is zeer belangrijk bij het meten van de prestaties van een website. Hoe langer de bezoeker op uw website blijft, hoe groter de kans op conversie. Als uw site bezoekers krijgt maar zeer weinig sessietijd heeft, stuiteren ze van de site. De meest voorkomende oorzaak hiervan is niet-optimalisatie of een ondermaatse kwaliteit van de site.

U hoeft zich niet druk te maken over het bouncepercentage van uw website. Het is een belangrijke factor die bepaalt of uw site niet levert aan gebruikers. Om het bouncepercentage te minimaliseren en de sessietijd te verbeteren, moet u ervoor zorgen dat de inhoud betrekking heeft op het trefwoord en een geoptimaliseerde of mobielvriendelijke lay-out heeft. Begin met het identificeren van welke pagina of post het hoogste bounce-rapport heeft. U kunt dit voor elke pagina afzonderlijk bekijken in het landing page report.

Top pagina's

Na het zien van het bouncepercentage is het tijd om te kijken waar je website in uitblinkt. Dat kun je bekijken door de toppagina's van je website te bekijken. Dit zijn de berichten of webpagina's met het meeste verkeer. Landingspagina's spelen ook een integrale rol in deze metriek. U kunt een blijvende eerste indruk maken door uw landingspagina's afzonderlijk te bekijken en te optimaliseren.

Unieke bezoekers

Unieke bezoekers zijn een website metriek die uw groei laat zien. Terugkerende bezoekers zijn belangrijk, maar nieuwe bezoekers vergroten de populariteit van uw site. U kunt uw unieke publiek op elke pagina afzonderlijk bekijken. Unieke bezoekers helpen u het aantal nieuwe gebruikers te identificeren die uw website binnen een bepaald tijdsbestek bezoeken. Dat kan wekelijks, maandelijks of zelfs jaarlijks zijn. Het belangrijkste deel is het identificeren van welk kanaal nieuwe kijkers naar uw site brengt.

Waarop moet worden gelet om de prestaties van een website te testen?

Of het nu gaat om een website of een mobiele applicatie, sommige belangrijke punten tussen hen zijn hetzelfde in hun prestaties. Deze punten kunnen de gebruikersreis maken of breken. Hier zijn enkele belangrijke factoren waarop u zich moet richten bij het testen van de prestaties van een website.

Snelheid en stabiliteit

Een geoptimaliseerde website die snel laadt en werkt is cruciaal bij het testen van de prestaties van een site. Gezien de grote verscheidenheid aan online keuzes vandaag de dag, keren bezoekers zich af van een site die traag is of crasht. U kunt een snelheidstest van uw site uitvoeren met behulp van gratis diensten van derden. Het mooie is dat de resultaten aangeven wat er moet worden verbeterd om de site en zijn prestaties te versnellen.

Optimalisatie

Een optimale gebruikerservaring bieden aan bezoekers is alleen mogelijk als de site goed geoptimaliseerd is op alle platforms. Een geoptimaliseerde site garandeert dat wanneer de gebruikerssessies op uw site toenemen, deze het volume aan gebruikers aankan zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.

Foutmeldingen

De slechtste ervaring voor een gebruiker is om op een foutpagina terecht te komen. Veel redenen kunnen ervoor zorgen dat een pagina niet reageert. Maar dat moet meteen verholpen worden. U kunt een analysetool gebruiken om te herkennen waar de fout zit. Inspecteer de oorzaak van het probleem en los het onmiddellijk op. Een functionele website verhoogt de kans op meer verkeer. Daarom kan het beoordelen van technische prestaties heel nuttig zijn.

Hoe weet ik het verkeer van een website?

Verschillende tools kunnen de prestaties van uw website meten. Over het algemeen zijn tools voor het controleren van het verkeer op websites uitgerust met krachtige functies. Ze leveren waardevolle gegevens over elk aspect van een website. U ziet bijvoorbeeld welke post meer verkeer heeft dan andere en waarom. De populairste opties zijn Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb, enz. Met behulp van deze tools kunt u gemakkelijk het verkeer op afzonderlijke berichten en pagina's van een website achterhalen.

De belangrijke vraag is, waarom zou iemand het verkeer van een website moeten controleren? Wel, het helpt bijvoorbeeld bij de analyse van concurrenten. U kunt vaststellen welke kanalen en trefwoorden meer verkeer naar uw concurrent brengen en daar gebruik van maken. Deze tools zijn niet beperkt tot het controleren van websites van concurrenten alleen. U kunt ook de prestaties van uw website grondig bekijken. Zodra u de hoogtepunten van uw niche begrijpt, is het gemakkelijk om ze in uw voordeel te gebruiken. Het controleren van het verkeer van concurrerende websites helpt u met linkbuilding, trefwoordonderzoek, enz. U kunt een betere strategie opbouwen voor uw site.

Conclusie

Inzicht in websitemetrics kan leiden tot het succes van uw site. Als u daar nooit veel aandacht aan hebt besteed, is het nu misschien de juiste tijd. Concentreer u op wat werkt voor uw website en wat niet. Het zal u helpen betere beslissingen te nemen voor zowel uw site als uw bedrijf. Volg de prestatiegegevens van uw website, en wijs op uw fouten, die u zullen helpen nieuwe hoogten te bereiken.

Focussen op de belangrijkste statistieken kan moeilijk zijn, maar het maken van een website is een nog moeilijker proces. Gelukkig kunt u kiezen voor een no-code platform dat u kan helpen met eenvoudige en snelle creatie. App Master no-code platform, dat de meest krachtige no-code backend tot nu toe biedt. Een zeer productieve backend brengt u een stap dichter bij de goed presterende website.