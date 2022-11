Le prestazioni di un sito web sono cruciali per il viaggio di un utente nell'era altamente competitiva di Internet. I visitatori si aspettano che un sito si carichi velocemente, che abbia contenuti ottimizzati e un layout piacevole da vedere, oltre a molti altri fattori. Le prestazioni di un sito lo aiutano a ottenere un maggior numero di visitatori e ad aumentare le conversioni. Inoltre, lo aiuta a posizionarsi in Google e negli altri motori di ricerca. Esistono diverse metriche per la misurazione di un sito; abbiamo raccolto quelle più importanti.

Cosa sono le metriche di un sito web?

In poche parole, le metriche di un sito web sono fattori di misurazione che consentono di monitorare le prestazioni di un sito. È possibile utilizzare questi numeri a proprio vantaggio esaminando le statistiche. Le metriche di un sito web possono essere qualsiasi cosa, tra cui il traffico, il tasso di conversione, le pagine più popolari, ecc. Il vantaggio principale del monitoraggio di queste metriche è quello di ottenere una visione chiara del vostro sito web. Può aiutarvi a identificare ciò che funziona per il vostro sito e ciò che non funziona.

Importanza delle metriche del sito web

Si ritiene che il monitoraggio delle metriche del sito web possa portare al successo. Perché? Il monitoraggio di un sito web significa diverse cose. Non si tratta solo di verificare le proprie prestazioni, ma anche l'esperienza dei visitatori. Le metriche vi aiutano a ottimizzare al meglio il vostro tempo. Ciò potrebbe significare la velocità di caricamento, i dati, le impostazioni della pagina e altro ancora.

Sulla base del lavoro svolto in passato, è possibile prendere decisioni di successo per il futuro del sito. Ad esempio, qual è la pagina più popolare del vostro sito? Identificatela e producete più contenuti di questo tipo. Aggiungete più valore al vostro sito web e imparate dagli errori analizzando le prestazioni del vostro sito.

Come si misurano le prestazioni del sito web?

Le applicazioni e i siti web di terze parti forniscono risultati di base sulle prestazioni di un sito web in termini di velocità di caricamento e reattività. Il modo migliore per ottenere risultati dettagliati sulle prestazioni del vostro sito è analizzare le metriche KPI. KPI è l'acronimo di Key Performance Indicators. Si tratta di misure per tracciare le prestazioni di un sito web. Ci sono diversi KPI di cui preoccuparsi. Tuttavia, alcuni sono più importanti di altri.

La misurazione dei KPI può essere diversa per tutti i siti web. Questo perché ogni sito ha i propri obiettivi e finalità. Questi possono facilmente differire da quelli di altri siti web. Tuttavia, alcuni KPI possono rimanere costanti.

Utilizzando questi KPI, è possibile ottenere un quadro migliore di ciò che funziona sul sito e di ciò che deve essere migliorato. Ecco alcuni KPI per misurare le prestazioni del vostro sito web:

Misurazione dell'audience

Il modo più diffuso ma molto efficace per misurare un sito è quello di misurare il suo pubblico. Questo può essere fatto tracciando i visitatori del vostro sito web. In genere, per svolgere questo compito si utilizza Google Analytics, che è molto facile da usare e fornisce i risultati più vicini. Google Analytics può aiutarvi a trovare diversi fattori chiave da monitorare. Come il numero di visitatori vecchi e nuovi ogni giorno, i contenuti più coinvolgenti, il numero di sessioni e la provenienza del traffico, oltre a molte altre funzioni. In questo modo potrete avere un'idea più precisa delle prestazioni del vostro sito, di ciò che piace di più al pubblico e di quale paese o luogo il traffico è interessato al vostro sito.

Origine e fonti del traffico

Il traffico è la metrica più importante per misurare le prestazioni di un sito web. Determina il numero di visitatori nuovi e di ritorno al vostro sito web. Questa metrica è anche legata alle fonti di traffico. Significa quali canali portano quanti utenti al vostro sito. Esistono diversi modi per attirare traffico verso il vostro sito web, come il social media marketing, l'email marketing o il posizionamento organico su Google. Analizzare la fonte del traffico può aiutare a implementare una strategia efficace per aumentare le prestazioni del sito.

Coinvolgimento e conversione

L'engagement e le conversioni sono metriche di performance diverse. Tuttavia, vengono spesso discusse insieme. Ecco perché. L'engagement si riferisce al numero di visualizzazioni e di clic su un post o una pagina. Le conversioni, invece, sono definite dagli elementi CTA (Call to Action). Ciò include abbonamenti, iscrizioni, prenotazioni, attivazione di notifiche, ecc. Anche una semplice condivisione può portare a un tasso di conversione più elevato sul vostro sito. Coinvolgimento e conversioni aiutano un sito web a diventare un successo insieme. Ecco perché è necessario concentrarsi su entrambe le metriche per una crescita complessiva.

I profitti

Infine, ma non meno importante, la parte importante della misurazione delle prestazioni di un sito è l'analisi dei suoi profitti. Se si spende più per migliorare le prestazioni del sito che per guadagnare, allora non sarà sostenibile a lungo termine.

Quali sono le tre misure chiave delle prestazioni di un sito web?

Oltre ai KPI elencati, abbiamo tre metriche chiave del sito web a cui bisogna prestare maggiore attenzione quando si misurano le prestazioni di un sito web. Ecco le tre misure chiave delle prestazioni del sito web spiegate in dettaglio:

Frequenza di rimbalzo

La frequenza di rimbalzo è molto importante per misurare le prestazioni di un sito web. Più a lungo il visitatore rimane sul vostro sito web, più possibilità avete di ottenere una conversione. Se il vostro sito riceve visitatori, ma il tempo di permanenza è minimo, questi rimbalzano dal sito. La causa più comune è la mancata ottimizzazione o la qualità inferiore alla media del sito.

Non c'è motivo di preoccuparsi della frequenza di rimbalzo del proprio sito web. È un fattore chiave che determina se il vostro sito non è in grado di soddisfare gli utenti. Per ridurre al minimo la frequenza di rimbalzo e migliorare il tempo di sessione, è necessario assicurarsi che il contenuto sia relativo alla parola chiave e abbia un layout ottimizzato o mobile-friendly. Iniziate con l'identificare la pagina o il post con il rapporto di rimbalzo più alto. È possibile visualizzarlo per ogni pagina separatamente dal report della pagina di destinazione.

Pagine principali

Dopo aver visto la frequenza di rimbalzo, è il momento di verificare dove il vostro sito web eccelle. Questo può essere visto controllando le pagine principali del vostro sito web. Si tratta dei post o delle pagine web con il maggior traffico. Anche le landing page svolgono un ruolo fondamentale in questa metrica. È possibile fare una prima impressione duratura visualizzando e ottimizzando le pagine di destinazione separatamente.

Visitatori unici

I visitatori unici sono una metrica del sito web che mostra la vostra crescita. I visitatori di ritorno sono importanti, ma quelli nuovi aumentano la popolarità del sito. È possibile visualizzare il pubblico unico su ogni singola pagina. I visitatori unici vi aiutano a identificare il numero di nuovi utenti che accedono al vostro sito web in un determinato periodo di tempo. Può essere settimanale, mensile o addirittura annuale. La parte più importante è identificare quale canale porta nuovi utenti al vostro sito.

Su cosa bisogna concentrarsi per testare le prestazioni di un sito web?

Che si tratti di un sito web o di un'applicazione mobile, alcuni punti chiave sono gli stessi per quanto riguarda le prestazioni. Questi punti possono rendere il viaggio dell'utente più o meno difficile. Ecco alcuni fattori importanti su cui concentrarsi per testare le prestazioni di un sito web.

Velocità e stabilità

Un sito web ottimizzato che si carica e funziona velocemente è fondamentale quando si testano le prestazioni di un sito. Data la grande varietà di scelte online, i visitatori si allontanano da un sito lento o che va in crash. È possibile eseguire un test di velocità del sito utilizzando servizi gratuiti di terze parti. L'aspetto positivo è che i risultati indicano gli aspetti da migliorare per accelerare il sito e le sue prestazioni.

Ottimizzazione

Fornire un'esperienza utente ottimale ai visitatori è possibile solo se il sito è ben ottimizzato su tutte le piattaforme. Un sito ottimizzato garantisce che, quando le sessioni di utenti aumentano, il sito sia in grado di gestire il volume di utenti senza compromettere la qualità.

Pagine di errore

L'esperienza peggiore per un utente è quella di finire su una pagina di errore. Sono molti i motivi per cui una pagina non risponde. Ma questo va risolto subito. È possibile utilizzare uno strumento di analisi per riconoscere dove si trova l'errore. Individuate la radice del problema e risolvetelo immediatamente. Avere un sito web funzionale aumenta le possibilità di aumentare il traffico. Per questo motivo, la verifica delle prestazioni tecniche può essere molto utile.

Come si fa a conoscere il traffico di un sito web?

Diversi strumenti possono misurare le prestazioni del vostro sito web. In genere, gli strumenti di controllo del traffico per i siti web sono dotati di potenti funzioni. Forniscono dati preziosi su ogni aspetto di un sito web. Ad esempio, potrete vedere quale post ha un traffico maggiore rispetto ad altri e perché. Le opzioni più popolari sono Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb, ecc. Utilizzando questi strumenti, è possibile scoprire facilmente il traffico su singoli post e pagine di un sito web.

La domanda importante è: perché qualcuno dovrebbe controllare il traffico di un sito web? Per esempio, è utile per l'analisi dei concorrenti. È possibile identificare quali canali e parole chiave portano più traffico al proprio concorrente e utilizzarli. Questi strumenti non si limitano a controllare solo i siti web dei concorrenti. Potete anche dare un'occhiata approfondita alle prestazioni del vostro sito web. Una volta compresi i punti salienti della vostra nicchia, è facile utilizzarli a vostro vantaggio. Il controllo del traffico dei siti web dei concorrenti vi aiuta nella creazione di link, nella ricerca di parole chiave, ecc. Potete costruire una strategia migliore per il vostro sito.

Conclusione

La comprensione delle metriche dei siti web può portare al successo del vostro sito. Se non avete mai prestato molta attenzione a questo aspetto, potrebbe essere il momento giusto. Concentratevi su ciò che funziona per il vostro sito e su ciò che non funziona. Vi aiuterà a prendere decisioni migliori per il vostro sito e per la vostra attività. Tracciate i dati relativi alle prestazioni del vostro sito web e sottolineate i vostri errori, che vi aiuteranno a raggiungere nuovi traguardi.

Concentrarsi sulle metriche chiave può essere difficile, ma creare un sito web lo è ancora di più. Per fortuna, potete optare per una piattaforma no-code che vi aiuterà a crearlo in modo semplice e veloce.