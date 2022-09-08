在这个竞争激烈的互联网时代，网站的性能对于用户的旅程至关重要。访问者希望网站加载速度快、内容优化、布局宜人，以及许多其他因素。网站的性能只会帮助它获得更多的忠实访问者并提高转化率。此外，它还有助于它在谷歌和其他搜索引擎中排名。衡量网站时有不同的指标；我们收集了重要的。

什么是网站指标？

简而言之，网站指标是跟踪网站性能的衡量因素。您可以通过检查统计数据来使用这些数字。网站指标可以是任何东西，包括流量、转化率、最受欢迎的页面等。跟踪这些指标的主要好处是可以清楚地了解您的网站。它可以帮助您确定哪些对您的网站有效，哪些无效。

网站指标的重要性

相信跟踪网站指标可以引导您走向成功。这是为什么？好吧，跟踪网站意味着几件事。您不仅要检查自己的表现，还要检查访问者的体验。指标可帮助您充分优化时间。这可能意味着加载速度、数据、页面设置等等。

根据您过去的工作，您可以对网站的未来做出成功的决定。例如，哪个页面在您的网站上最受欢迎？识别并制作更多类似的内容。通过审查您的网站性能，为您的网站增加更多价值并从错误中吸取教训。

您如何衡量网站性能？

第三方应用程序和网站提供了网站在加载速度和响应能力方面的表现的基本结果。获得有关站点性能的详细结果的最佳方法是分析其 KPI 指标。 KPI 代表关键绩效指标。这些是跟踪网站性能的措施。有几个 KPI 需要担心。然而，有些比其他更重要。

衡量所有网站的 KPI 可能不同。那是因为每个站点都有自己的目标和目的。这些很容易与其他网站不同。但是，一些 KPI 可以保持不变。

通过使用这些 KPI，您可以更好地了解您网站上的工作内容以及需要改进的内容。以下是一些衡量网站性能的 KPI：

观众测量

衡量网站的广泛使用但非常有效的方法是衡量其受众。这可以通过跟踪您网站的访问者来完成。通常，谷歌分析用于执行此任务，因为它非常易于使用并提供最接近的结果。谷歌分析可以帮助您找到不同的关键因素进行跟踪。比如每天新老访问者的数量、最吸引人的内容、会话的数量以及流量来自哪里，以及许多其他功能。它将让您更好地了解您的网站的运行情况、受众最喜欢什么以及流量对您的网站感兴趣的国家或地区。

流量来源和来源

流量是衡量网站性能的最重要指标。它决定了您网站的新访问者和回访者的数量。该指标还与流量来源相关联。这意味着哪些渠道为您的网站带来了多少用户。有多种方法可以吸引您网站的流量，例如社交媒体营销、电子邮件营销或自然谷歌排名。分析流量的根源可以帮助您实施成功的策略，以帮助提高网站的性能。

参与和转化

参与度和转化率是不同的绩效数据指标。但是，他们经常一起讨论。这就是为什么。参与度是指帖子或页面上的查看次数和点击次数。另一方面，转换由 CTA（号召性用语）元素定义。这包括订阅者、注册、预订、打开通知等。即使是简单的分享也可以为您的网站带来更高的转化率。参与度和转化有助于网站一起取得成功。这就是为什么您需要关注整体增长的两个指标。

利润

最后但同样重要的是，衡量网站性能的重要部分是分析其利润。如果您在改善网站性能上的花费多于收入，那么从长远来看，它是不可持续的。

网站性能的三个关键指标是什么？

除了列出的 KPI 之外，我们还有三个关键的网站指标，在衡量网站的性能时需要更加关注。以下是详细解释的三个关键网站性能指标：

跳出率

在衡量任何网站的性能时，跳出率非常重要。访问者在您的网站上停留的时间越长，您获得转化的机会就越大。如果您的网站吸引了访问者但会话时间很少，他们就会从该网站跳出。可能导致它发生的最常见的事情是网站的非优化或低于平均质量。

无需担心您网站的跳出率。这是决定您的网站是否未向用户交付的关键因素。为了最大限度地降低跳出率并缩短会话时间，您需要确保内容与关键字相关，并具有优化的或适合移动设备的布局。首先确定哪个页面或帖子具有最高的跳出报告。您可以从登录页面报告中单独查看每个页面的内容。

首页

看到跳出率后，是时候检查您的网站的优势所在了。这可以通过检查您网站的首页来查看。这些是流量最多的帖子或网页。登陆页面在此指标中也起着不可或缺的作用。您可以通过单独查看和优化目标网页来留下持久的第一印象。

唯一身份访问者

唯一身份访问者是显示您的增长的网站指标。回头客很重要，但新访客会增加您网站的知名度。您可以在每个页面上单独查看您的独特受众。唯一身份访问者可帮助您确定在某个时间范围内访问您网站的新用户数量。它可以是每周、每月甚至每年。最重要的部分是确定哪个频道将新观众带到您的网站。

测试网站性能应该关注什么？

无论是网站还是移动应用程序，其中一些关键点在性能上是相同的。这些要点可以成就或破坏用户旅程。以下是测试网站性能时需要关注的一些重要因素。

速度和稳定性

在测试网站性能时，加载和运行速度快的优化网站至关重要。鉴于当今的在线选择种类繁多，访问者会远离速度缓慢或崩溃的网站。您可以使用免费的第三方服务对您的网站进行速度测试。好的部分是结果表明需要改进以加快站点及其性能。

优化

只有当网站在所有平台上都得到很好的优化时，才能为访问者提供最佳的用户体验。优化的网站可以保证当您网站上的用户会话增加时，它应该能够在不影响质量的情况下处理大量用户。

错误页面

用户最糟糕的体验是登陆错误页面。许多原因可能导致页面不响应。但这应该立即解决。您可以使用分析工具来识别错误所在。检查问题的根源并立即解决。拥有一个功能强大的网站会增加更高流量的机会。因此，审查技术性能可能是非常有益的。

我如何知道网站的流量？

有几种工具可以衡量您的网站性能。通常，网站流量检查工具都具有强大的功能。它们提供有关网站各个方面的宝贵数据。例如，您会看到哪个帖子的流量比其他帖子高，以及为什么。最受欢迎的选项是 Google Analytics、SerpStat、SEMRush、SimilarWeb 等。使用这些工具，您可以轻松找出网站各个帖子和页面的流量。

重要的问题是，为什么有人要检查网站的流量？好吧，例如，它有助于竞争对手分析。您可以确定哪些渠道和关键字为您的竞争对手带来更多流量并使用它。这些工具不仅限于检查竞争对手的网站。您还可以深入了解您的网站性能。一旦您了解了您的利基市场的亮点，就很容易将它们用于您的利益。检查竞争对手网站的流量有助于您进行链接建设、关键字研究等。您可以为您的网站制定更好的策略。

结论

了解网站指标可以帮助您的网站取得成功。如果您从未对此给予太多关注，那么现在可能是正确的时机。专注于哪些对您的网站有效，哪些无效。它将帮助您为您的网站和您的业务做出更好的决策。跟踪您的网站性能数据，并指出您的错误，这将帮助您达到新的高度。

关注关键指标可能很困难，但创建网站是一个更加困难的过程。幸运的是，您可以选择可以帮助您轻松快速地创建的无代码平台。 App Master 无代码平台，提供迄今为止最强大的无代码后端。高效的后端让您离性能良好的网站更近一步。