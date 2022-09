Die Leistung einer Website ist entscheidend für die Reise eines Benutzers in diesem hart umkämpften Internetzeitalter. Besucher erwarten neben vielen anderen Faktoren, dass eine Website schnell lädt, optimierte Inhalte und ein ansprechendes Layout hat. Die Leistung einer Website hilft ihr nur dabei, engagiertere Besucher zu gewinnen und die Konversion zu steigern. Darüber hinaus hilft es ihm auch, in Google und anderen Suchmaschinen zu ranken. Es gibt verschiedene Metriken, wenn es darum geht, eine Website zu messen; wir haben die wichtigsten gesammelt.

Was sind Website-Metriken?

Einfach ausgedrückt sind Website-Metriken Messfaktoren, um die Leistung einer Website zu verfolgen. Sie können diese Zahlen zu Ihrem Vorteil nutzen, indem Sie Ihre Statistiken überprüfen. Eine Website-Metrik kann alles sein, einschließlich Traffic, Conversion-Rate, beliebteste Seiten usw. Der Hauptvorteil der Verfolgung dieser Metriken besteht darin, einen klaren Einblick in Ihre Website zu erhalten. Es kann Ihnen helfen, herauszufinden, was für Ihre Website funktioniert und was nicht.

Bedeutung von Website-Metriken

Es wird angenommen, dass das Verfolgen von Website-Metriken Sie zum Erfolg führen kann. Warum ist das so? Nun, das Verfolgen einer Website bedeutet mehrere Dinge. Sie überprüfen nicht nur Ihre Leistung, sondern auch das Besuchererlebnis. Metriken helfen Ihnen, Ihre Zeit optimal zu optimieren. Das kann die Ladegeschwindigkeit, Daten, Seiteneinstellungen und mehr bedeuten.

Basierend auf Ihrer bisherigen Arbeit können Sie erfolgreiche Entscheidungen über die Zukunft Ihrer Website treffen. Welche Seite ist beispielsweise die beliebteste auf Ihrer Website? Identifizieren Sie das und produzieren Sie mehr solche Inhalte. Werten Sie Ihre Website auf und lernen Sie aus den Fehlern, indem Sie die Leistung Ihrer Website überprüfen.

Wie messen Sie die Website-Performance?

Apps und Websites von Drittanbietern liefern grundlegende Ergebnisse darüber, wie eine Website in Bezug auf Ladegeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit abschneidet. Der beste Weg, um detaillierte Ergebnisse über die Leistung Ihrer Website zu erhalten, ist die Analyse ihrer KPI-Metriken. KPI steht für Key Performance Indicators. Dies sind Maßnahmen, um die Leistung der Website zu verfolgen. Es gibt mehrere KPIs, um die Sie sich Sorgen machen müssen. Einige sind jedoch wichtiger als andere.

Das Messen von KPIs kann für alle Websites unterschiedlich sein. Das liegt daran, dass jede Website ihre eigenen Ziele und Absichten hat. Diese können leicht von anderen Webseiten abweichen. Einige KPIs können jedoch konstant bleiben.

Durch die Verwendung dieser KPIs können Sie sich ein besseres Bild davon machen, was auf Ihrer Website funktioniert und was verbessert werden muss. Hier sind einige KPIs, um die Leistung Ihrer Website zu messen :

Publikumsmessung

Die weit verbreitete, aber sehr effektive Methode zur Messung einer Website ist die Messung ihrer Zielgruppe. Dies kann durch die Verfolgung der Besucher Ihrer Website erfolgen. Im Allgemeinen wird Google Analytics für diese Aufgabe verwendet, da es sehr einfach zu bedienen ist und die besten Ergebnisse liefert. Google Analytics kann Ihnen helfen, verschiedene Schlüsselfaktoren zu finden, die Sie verfolgen können. Wie die Anzahl der alten und neuen Besucher täglich, die ansprechendsten Inhalte, die Anzahl der Sitzungen und woher der Verkehr kommt, neben vielen anderen Funktionen. Es gibt Ihnen eine bessere Vorstellung davon, wie Ihre Website funktioniert, was das Publikum am meisten mag und welches Land oder welcher Ort den Verkehr an Ihrer Website interessiert.

Traffic-Ursprung und -Quellen

Traffic ist die wichtigste Metrik zur Messung der Website-Performance. Er ermittelt die Anzahl neuer und wiederkehrender Besucher Ihrer Website. Diese Metrik ist auch mit Verkehrsquellen verknüpft. Das bedeutet, welche Kanäle wie viele Benutzer auf Ihre Website bringen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Traffic auf Ihre Website zu lenken, z. B. Social-Media-Marketing, E-Mail-Marketing oder organische Google-Rankings. Die Analyse der Ursprungsquelle des Datenverkehrs kann Ihnen dabei helfen, eine erfolgreiche Strategie zur Steigerung der Leistung der Website zu implementieren.

Engagement und Konversion

Engagement und Conversions sind unterschiedliche Leistungsdatenmetriken. Aber sie werden oft gemeinsam besprochen. Hier ist der Grund. Engagement bezieht sich auf die Anzahl der Aufrufe und Klicks auf einen Beitrag oder eine Seite. Conversions hingegen werden durch die CTA-Elemente (Call to Action) definiert. Dazu gehören Abonnenten, Anmeldungen, Buchungen, das Aktivieren von Benachrichtigungen usw. Selbst ein einfaches Teilen kann zu einer höheren Conversion-Rate auf Ihrer Website führen. Engagement und Conversions helfen einer Website gemeinsam erfolgreich zu werden. Aus diesem Grund müssen Sie sich auf beide Metriken für das Gesamtwachstum konzentrieren.

Profite

Nicht zuletzt ist der wichtige Teil der Messung der Leistung einer Website die Analyse ihrer Gewinne. Wenn Sie mehr für die Verbesserung der Website-Leistung ausgeben als verdienen, ist dies langfristig nicht nachhaltig.

Was sind die drei wichtigsten Leistungskennzahlen für Websites?

Neben den aufgeführten KPIs haben wir drei wichtige Website- Metriken , denen bei der Messung der Leistung einer Website mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Hier sind die drei wichtigsten Website-Leistungskennzahlen im Detail erklärt:

Absprungrate

Die Absprungrate ist sehr wichtig, wenn die Leistung einer Website gemessen wird. Je länger der Besucher auf Ihrer Website verweilt, desto größer sind Ihre Chancen auf eine Conversion. Wenn Ihre Website Besucher erhält, aber nur sehr wenig Sitzungszeit hat, springen sie von der Website ab. Die häufigste Ursache dafür ist entweder eine Nichtoptimierung oder eine unterdurchschnittliche Qualität der Website.

Über die Absprungrate Ihrer Website brauchen Sie sich nicht zu ärgern. Es ist ein Schlüsselfaktor, der bestimmt, ob Ihre Website die Benutzer nicht erreicht. Um die Absprungrate zu minimieren und die Sitzungszeit zu verbessern, müssen Sie sicherstellen, dass der Inhalt relativ zum Schlüsselwort ist und ein optimiertes oder für Mobilgeräte optimiertes Layout hat. Beginnen Sie damit, herauszufinden, welche Seite oder welcher Beitrag den höchsten Bounce-Bericht aufweist. Sie können ihn für jede Seite separat vom Zielseitenbericht anzeigen.

Top-Seiten

Nachdem Sie die Absprungrate gesehen haben, ist es an der Zeit zu überprüfen, wo sich Ihre Website auszeichnet. Dies kann angezeigt werden, indem Sie die oberen Seiten Ihrer Website überprüfen. Dies sind die Beiträge oder Webseiten mit den meisten Zugriffen. Landingpages spielen ebenfalls eine wesentliche Rolle in dieser Metrik. Einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen Sie, indem Sie Ihre Landingpages separat betrachten und optimieren.

Einzigartige Besucher

Eindeutige Besucher sind eine Website-Metrik, die Ihr Wachstum anzeigt. Wiederkehrende Besucher sind wichtig, aber neue erhöhen die Popularität Ihrer Website. Sie können Ihre einzigartige Zielgruppe auf jeder Seite einzeln anzeigen. Eindeutige Besucher helfen Ihnen dabei, die Anzahl neuer Benutzer zu ermitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auf Ihre Website zugreifen. Es kann wöchentlich, monatlich oder sogar jährlich sein. Der wichtigste Teil besteht darin, herauszufinden, welcher Kanal neue Besucher auf Ihre Website bringt.

Worauf sollte man sich konzentrieren, um die Performance einer Website zu testen?

Unabhängig davon, ob es sich um eine Website oder eine mobile Anwendung handelt, sind einige Schlüsselpunkte in ihrer Leistung gleich. Diese Punkte können die User Journey beeinflussen oder unterbrechen. Hier sind einige wichtige Faktoren, auf die Sie sich beim Testen der Leistung einer Website konzentrieren sollten.

Geschwindigkeit und Stabilität

Eine optimierte Website, die schnell lädt und funktioniert, ist entscheidend, wenn Sie die Leistung einer Website testen. Angesichts der großen Auswahl an Online-Angeboten von heute wenden sich Besucher von einer Website ab, die langsam ist oder abstürzt. Sie können einen Geschwindigkeitstest Ihrer Website mit kostenlosen Diensten von Drittanbietern durchführen. Das Gute daran ist, dass die Ergebnisse zeigen, was verbessert werden muss, um die Website und ihre Leistung zu beschleunigen.

Optimierung

Die Bereitstellung einer optimalen Benutzererfahrung für Besucher ist nur möglich, wenn die Website auf allen Plattformen gut optimiert ist. Eine optimierte Website garantiert, dass sie in der Lage sein sollte, das Benutzervolumen ohne Qualitätseinbußen zu bewältigen, wenn die Benutzersitzungen auf Ihrer Website zunehmen.

Fehlerseiten

Die schlimmste Erfahrung für einen Benutzer ist es, auf einer Fehlerseite zu landen. Viele Gründe können dazu führen, dass eine Seite nicht reagiert. Aber das sollte sofort behoben werden. Mit einem Analysetool können Sie erkennen, wo der Fehler liegt. Untersuchen Sie die Wurzel des Problems und beheben Sie es sofort. Eine funktionierende Website erhöht die Chancen auf höheren Traffic. Daher kann die Überprüfung der technischen Leistung sehr vorteilhaft sein.

Wie erfahre ich den Traffic einer Website?

Mehrere Tools können die Leistung Ihrer Website messen. Im Allgemeinen sind Traffic-Checking-Tools für Websites mit leistungsstarken Funktionen ausgestattet. Sie liefern wertvolle Daten zu allen Aspekten einer Website. Beispielsweise sehen Sie, welcher Beitrag mehr Traffic hat als andere und warum. Die beliebtesten Optionen sind Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb usw. Mit diesen Tools können Sie ganz einfach den Verkehr auf einzelnen Beiträgen und Seiten einer Website ermitteln.

Die wichtige Frage ist, warum sollte jemand den Traffic einer Website überprüfen? Nun, es hilft zum Beispiel bei der Konkurrenzanalyse. Sie können erkennen, welche Kanäle und Keywords Ihrem Konkurrenten mehr Traffic bringen und diesen nutzen. Diese Tools beschränken sich nicht nur auf die Überprüfung der Websites von Wettbewerbern. Sie können auch einen detaillierten Blick auf die Leistung Ihrer Website werfen. Sobald Sie die Highlights Ihrer Nische verstanden haben, ist es einfach, sie zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Die Überprüfung des Datenverkehrs von Mitbewerber-Websites hilft Ihnen beim Linkaufbau, bei der Keyword-Recherche usw. Sie können eine bessere Strategie für Ihre Website entwickeln.

Fazit

Das Verständnis von Website-Metriken kann zum Erfolg Ihrer Website führen. Wenn Sie dem noch nie viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt. Konzentrieren Sie sich darauf, was für Ihre Website funktioniert und was nicht. Es wird Ihnen helfen, bessere Entscheidungen für Ihre Website und Ihr Unternehmen zu treffen. Verfolgen Sie Ihre Website-Leistungsdaten und weisen Sie auf Ihre Fehler hin, was Ihnen helfen wird, neue Höhen zu erreichen.

Es kann schwierig sein, sich auf die wichtigsten Kennzahlen zu konzentrieren, aber das Erstellen einer Website ist ein noch schwierigerer Prozess. Glücklicherweise können Sie sich für eine No-Code-Plattform entscheiden, die Ihnen bei der einfachen und schnellen Erstellung helfen kann. App Master No-Code-Plattform, die das bisher leistungsstärkste No-Code-Backend bietet. Ein hochproduktives Backend bringt Sie der performanten Website einen Schritt näher.