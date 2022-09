O desempenho de um site é crucial para a jornada de um usuário nesta era da internet altamente competitiva. Os visitantes esperam que um site carregue rápido, tenha conteúdo otimizado e tenha um layout agradável de se ver, entre muitos outros fatores. O desempenho de um site só o ajuda a ganhar mais visitantes dedicados e aumentar a conversão. Além disso, também ajuda a classificar no Google e em outros mecanismos de pesquisa. Existem diferentes métricas quando se trata de medir um site; reunimos os importantes.

O que são métricas do site?

Simplificando, as métricas do site são fatores de medição para acompanhar o desempenho de um site. Você pode usar esses números para seu benefício inspecionando suas estatísticas. Uma métrica de site pode ser qualquer coisa, incluindo tráfego, taxa de conversão, páginas mais populares etc. O principal benefício de acompanhar essas métricas é obter uma visão clara do seu site. Ele pode ajudá-lo a identificar o que funciona para o seu site e o que não funciona.

Importância das métricas do site

Acredita-se que acompanhar as métricas do site pode levar você ao sucesso. Por que é que? Bem, rastrear um site significa várias coisas. Você não está apenas verificando seu desempenho, mas também a experiência do visitante. As métricas ajudam você a otimizar seu tempo ao máximo. Isso pode significar velocidade de carregamento, dados, configurações de página e muito mais.

Com base em seu trabalho anterior, você pode tomar decisões bem-sucedidas sobre o futuro do seu site. Por exemplo, qual página é a mais popular em seu site? Identifique isso e produza mais conteúdo como esse. Agregue mais valor ao seu site e aprenda com os erros analisando o desempenho do seu site.

Como você mede o desempenho do site?

Aplicativos e sites de terceiros fornecem resultados básicos sobre o desempenho de um site em termos de velocidade de carregamento e capacidade de resposta. A melhor maneira de obter resultados detalhados sobre o desempenho do seu site é analisando suas métricas de KPI. KPI significa Indicadores Chave de Desempenho. Estas são medidas para acompanhar o desempenho do site. Existem vários KPIs para se preocupar. No entanto, alguns são mais importantes do que outros.

A medição de KPIs pode ser diferente para todos os sites. Isso porque cada site tem suas próprias metas e objetivos. Estes podem diferir facilmente de outros sites. Mas, alguns KPIs podem permanecer constantes.

Ao usar esses KPIs, você pode ter uma visão melhor do que está funcionando em seu site e o que precisa ser melhorado. Aqui estão alguns KPIs para medir o desempenho do seu site:

Medição de audiência

A maneira amplamente usada, mas muito eficaz, de medir um site é medindo seu público. Isso pode ser feito rastreando os visitantes do seu site. Geralmente, o Google Analytics é usado para realizar essa tarefa, pois é muito fácil de usar e fornece os resultados mais próximos. O Google Analytics pode ajudar você a encontrar diferentes fatores-chave para acompanhar. Como o número de visitantes antigos e novos diariamente, o conteúdo mais envolvente, o número de sessões, de onde vem o tráfego, entre muitas outras funções. Isso lhe dará uma ideia melhor do desempenho do seu site, do que o público mais gosta e em qual país ou local o tráfego está interessado em seu site.

Origem e origens do tráfego

O tráfego é a métrica mais importante para medir o desempenho do site. Ele determina o número de visitantes novos e recorrentes em seu site. Essa métrica também está vinculada às origens de tráfego. Isso significa quais canais estão trazendo quantos usuários ao seu site. Existem diferentes maneiras de atrair tráfego para seu site, como marketing de mídia social, marketing por e-mail ou a partir de classificações orgânicas do google. Analisar a origem raiz do tráfego pode ajudá-lo a implementar uma estratégia bem-sucedida para ajudar a aumentar o desempenho do site.

Engajamento e conversão

Engajamento e conversões são métricas de dados de desempenho diferentes. Mas, muitas vezes eles são discutidos juntos. Aqui está o porquê. Engajamento refere-se ao número de visualizações e cliques em uma postagem ou página. As conversões, por outro lado, são definidas pelos elementos CTA (Call to Action). Isso inclui assinantes, inscrições, reservas, ativação de notificações, etc. Mesmo um simples compartilhamento pode levar a uma taxa de conversão mais alta em seu site. O engajamento e as conversões ajudam um site a ter sucesso juntos. É por isso que você precisa se concentrar em ambas as métricas para o crescimento geral.

Lucros

Por último, mas não menos importante, a parte importante de medir o desempenho de um site é analisar seus lucros. Se você está gastando mais para melhorar o desempenho do site do que ganhando, então não será sustentável a longo prazo.

Quais são as três principais medidas de desempenho do site?

Além dos KPIs listados, temos três principais métricas de sites que precisam ser mais atentas ao medir o desempenho de um site. Aqui estão as três principais medidas de desempenho do site explicadas em detalhes:

Taxa de rejeição

A taxa de rejeição é muito importante ao medir o desempenho de qualquer site. Quanto mais tempo o visitante permanecer no seu site, mais chances você terá de ter uma conversão. Se o seu site recebe visitantes, mas tem muito pouco tempo de sessão, eles saem do site. A coisa mais comum que pode levar isso a acontecer é a não otimização ou a qualidade abaixo da média do site.

Não há necessidade de ficar chateado com a taxa de rejeição do seu site. É um fator chave para determinar se seu site não está entregando aos usuários. Para minimizar a taxa de rejeição e melhorar o tempo da sessão, você precisa garantir que o conteúdo seja relativo à palavra-chave e tenha um layout otimizado ou compatível com dispositivos móveis. Comece identificando qual página ou postagem tem o maior relatório de rejeição. Você pode visualizá-lo para cada página separadamente do relatório da página de destino.

Páginas principais

Depois de ver a taxa de rejeição, é hora de verificar onde seu site se destaca. Isso pode ser visualizado verificando as principais páginas do seu site. Estas são as postagens ou páginas da web com mais tráfego. As páginas de destino também desempenham um papel fundamental nessa métrica. Você pode causar uma primeira impressão duradoura visualizando e otimizando suas páginas de destino separadamente.

Visitantes únicos

Os visitantes únicos são uma métrica do site que mostra seu crescimento. O retorno de visitantes é importante, mas novos visitantes aumentam a popularidade do seu site. Você pode visualizar seu público único em cada página individualmente. Os visitantes únicos ajudam você a identificar o número de novos usuários que acessam seu site dentro de um período de tempo. Pode ser semanal, mensal ou mesmo anual. A parte mais importante é identificar qual canal está trazendo novos espectadores para seu site.

O que deve ser focado para testar o desempenho de um site?

Seja um site ou aplicativo móvel , alguns pontos-chave entre eles são os mesmos em seu desempenho. Esses pontos podem fazer ou quebrar a jornada do usuário. Aqui estão alguns fatores importantes para se concentrar ao testar o desempenho de um site.

Velocidade e estabilidade

Um site otimizado que carrega e funciona rápido é crucial ao testar o desempenho de um site. Dada a grande variedade de opções on-line hoje, os visitantes se afastam de um site que está lento ou trava. Você pode realizar um teste de velocidade do seu site usando serviços gratuitos de terceiros. A parte boa é que os resultados indicam o que precisa ser melhorado para agilizar o site e seu desempenho.

Otimização

Fornecer uma experiência de usuário ideal aos visitantes só é possível quando o site está bem otimizado em todas as plataformas. Um site otimizado garante que quando as sessões de usuários aumentarem em seu site, ele deverá ser capaz de lidar com o volume de usuários sem comprometer a qualidade.

Páginas de erro

A pior experiência para um usuário é acessar uma página de erro. Muitos motivos podem fazer com que uma página não responda. Mas isso deve ser corrigido imediatamente. Você pode usar uma ferramenta de análise para reconhecer onde está o erro. Inspecione a raiz do problema e corrija-o imediatamente. Ter um site funcional aumenta as chances de maior tráfego. Portanto, revisar o desempenho técnico pode ser bastante benéfico.

Como saber o tráfego de um site?

Várias ferramentas podem medir o desempenho do seu site. Geralmente, as ferramentas de verificação de tráfego para sites são equipadas com recursos poderosos. Eles fornecem dados valiosos sobre todos os aspectos de um site. Por exemplo, você verá qual postagem tem tráfego mais alto do que outras e por quê. As opções mais populares são Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb, etc. Usando essas ferramentas, você pode descobrir facilmente o tráfego em postagens e páginas individuais de um site.

A questão importante é: por que alguém deveria verificar o tráfego de um site? Bem, por exemplo, ajuda na análise da concorrência. Você pode identificar quais canais e palavras-chave trazem mais tráfego para seu concorrente e usá-lo. Essas ferramentas não se limitam apenas a verificar os sites dos concorrentes. Você também pode ter uma visão detalhada do desempenho do seu site. Depois de entender os destaques do seu nicho, é fácil usá-los em seu benefício. Verificar o tráfego dos sites dos concorrentes ajuda na criação de links, pesquisa de palavras-chave etc. Você pode criar uma estratégia melhor para o seu site.

Conclusão

Compreender as métricas do site pode levar ao sucesso do seu site. Se você nunca deu muita atenção a isso, talvez seja a hora certa agora. Concentre-se no que está funcionando para o seu site e no que não está. Ele irá ajudá-lo a tomar melhores decisões para o seu site, bem como para o seu negócio. Acompanhe os dados de desempenho do seu site e aponte seus erros, o que o ajudará a alcançar novos patamares.

Concentrar-se nas principais métricas pode ser difícil, mas criar um site é um processo ainda mais difícil. Felizmente, você pode optar por uma plataforma sem código que pode ajudá-lo com uma criação fácil e rápida. Plataforma sem código App Master, que oferece o back-end sem código mais poderoso até agora. Um back-end altamente produtivo deixa você um passo mais perto do site com bom desempenho.