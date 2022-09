La performance d'un site Web est cruciale pour le parcours d'un utilisateur à l'ère d'Internet hautement concurrentiel. Les visiteurs s'attendent à ce qu'un site se charge rapidement, ait un contenu optimisé et ait une mise en page agréable à regarder, parmi de nombreux autres facteurs. Les performances d'un site ne font que l'aider à gagner plus de visiteurs dédiés et à augmenter la conversion. De plus, cela l'aide également à se classer dans Google et d'autres moteurs de recherche. Il existe différentes métriques lorsqu'il s'agit de mesurer un site ; nous avons rassemblé les plus importants.

Que sont les métriques du site ?

En termes simples, les métriques de site Web sont des facteurs de mesure permettant de suivre les performances d'un site. Vous pouvez utiliser ces chiffres à votre avantage en consultant vos statistiques. Une métrique de site Web peut être n'importe quoi, y compris le trafic, le taux de conversion, les pages les plus populaires, etc. Le principal avantage du suivi de ces métriques est d'avoir un aperçu clair de votre site Web. Cela peut vous aider à identifier ce qui fonctionne pour votre site et ce qui ne fonctionne pas.

Importance des statistiques du site Web

On pense que le suivi des statistiques du site Web peut vous mener au succès. Pourquoi donc? Eh bien, le suivi d'un site Web signifie plusieurs choses. Vous ne contrôlez pas seulement vos performances, mais également l'expérience du visiteur. Les métriques vous aident à optimiser votre temps au maximum. Cela peut signifier la vitesse de chargement, les données, les paramètres de page, etc.

Sur la base de votre travail passé, vous pouvez prendre des décisions judicieuses concernant l'avenir de votre site. Par exemple, quelle page est la plus populaire sur votre site ? Identifiez cela et produisez plus de contenu comme ça. Ajoutez plus de valeur à votre site Web et apprenez des erreurs en examinant les performances de votre site Web.

Les applications et sites Web tiers fournissent des résultats de base sur les performances d'un site Web en termes de vitesse de chargement et de réactivité. La meilleure façon d'obtenir des résultats détaillés sur les performances de votre site consiste à analyser ses métriques KPI. KPI est synonyme d'indicateurs de performance clés. Ce sont des mesures pour suivre les performances du site Web. Il y a plusieurs KPI à prendre en compte. Cependant, certains sont plus importants que d'autres.

La mesure des KPI peut être différente pour tous les sites Web. C'est parce que chaque site a ses propres buts et objectifs. Ceux-ci peuvent facilement différer des autres sites Web. Mais, certains KPI peuvent rester constants.

En utilisant ces KPI, vous pouvez obtenir une meilleure image de ce qui fonctionne sur votre site et de ce qui doit être amélioré. Voici quelques KPI pour mesurer les performances de votre site Web :

Mesure d'audience

Le moyen largement utilisé mais très efficace pour mesurer un site est de mesurer son audience. Cela peut être fait en suivant les visiteurs de votre site Web. Généralement, Google Analytics est utilisé pour effectuer cette tâche, car il est très facile à utiliser et fournit les résultats les plus proches. Google Analytics peut vous aider à trouver différents facteurs clés à suivre. Comme le nombre d'anciens et de nouveaux visiteurs par jour, le contenu le plus engageant, le nombre de sessions et la provenance du trafic, parmi de nombreuses autres fonctions. Cela vous donnera une meilleure idée des performances de votre site, de ce que le public aime le plus et du pays ou de l'endroit où le trafic s'intéresse à votre site Web.

Origine et sources du trafic

Le trafic est la mesure la plus importante pour mesurer les performances du site Web. Il détermine le nombre de visiteurs nouveaux et récurrents sur votre site Web. Cette métrique est également liée aux sources de trafic. Cela signifie quels canaux amènent combien d'utilisateurs sur votre site. Il existe différentes façons d'attirer du trafic vers votre site Web, comme le marketing sur les réseaux sociaux, le marketing par e-mail ou à partir des classements organiques de Google. L'analyse de la source racine du trafic peut vous aider à mettre en œuvre une stratégie efficace pour augmenter les performances du site Web.

Engagement et conversion

L'engagement et les conversions sont des mesures de données de performance différentes. Mais, ils sont souvent discutés ensemble. Voici pourquoi. L'engagement fait référence au nombre de vues et de clics sur une publication ou une page. Les conversions, en revanche, sont définies par les éléments CTA (Call to Action). Cela inclut les abonnés, les inscriptions, les réservations, l'activation des notifications, etc. Même un simple partage peut entraîner un taux de conversion plus élevé sur votre site. L'engagement et les conversions aident un site Web à réussir ensemble. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur les deux indicateurs de croissance globale.

Bénéfices

Enfin et surtout, la partie importante de la mesure des performances d'un site est l'analyse de ses bénéfices. Si vous dépensez plus pour améliorer les performances du site que pour gagner, cela ne sera pas durable à long terme.

Quelles sont les trois principales mesures de performance d'un site Web ?

Outre les KPI répertoriés, nous avons trois indicateurs clés de site Web auxquels il convient de prêter plus d'attention lors de la mesure des performances d'un site Web. Voici les trois principales mesures de performance du site Web expliquées en détail :

Taux de rebond

Le taux de rebond est très important pour mesurer les performances d'un site Web. Plus le visiteur reste longtemps sur votre site Web, plus vous avez de chances d'avoir une conversion. Si votre site reçoit des visiteurs mais a très peu de temps de session, ils rebondissent sur le site. La chose la plus courante qui peut conduire à cela est soit la non-optimisation, soit la qualité inférieure à la moyenne du site.

Il n'y a pas lieu de s'inquiéter du taux de rebond de votre site Web. C'est un facteur clé qui détermine si votre site n'est pas livré aux utilisateurs. Pour minimiser le taux de rebond et améliorer le temps de session, vous devez vous assurer que le contenu est relatif au mot-clé et a une mise en page optimisée ou adaptée aux mobiles. Commencez par identifier la page ou la publication qui a le rapport de rebond le plus élevé. Vous pouvez l'afficher pour chaque page séparément du rapport sur la page de destination.

Pages principales

Après avoir vu le taux de rebond, il est temps de vérifier où votre site Web excelle. Cela peut être visualisé en vérifiant les premières pages de votre site Web. Ce sont les messages ou les pages Web avec le plus de trafic. Les pages de destination jouent également un rôle essentiel dans cette métrique. Vous pouvez faire une première impression durable en affichant et en optimisant vos pages de destination séparément.

Visiteurs uniques

Les visiteurs uniques sont une mesure de site Web qui montre votre croissance. Les visiteurs qui reviennent sont importants, mais de nouveaux visiteurs augmentent la popularité de votre site. Vous pouvez afficher votre audience unique sur chaque page individuellement. Les visiteurs uniques vous aident à identifier le nombre de nouveaux utilisateurs accédant à votre site Web dans un délai donné. Cela peut être hebdomadaire, mensuel ou même annuel. La partie la plus importante consiste à identifier la chaîne qui attire de nouveaux spectateurs sur votre site.

Sur quoi faut-il se concentrer pour tester les performances d'un site web ?

Qu'il s'agisse d'un site Web ou d'une application mobile , certains points clés d'entre eux sont les mêmes dans leurs performances. Ces points peuvent faire ou défaire le parcours de l'utilisateur. Voici quelques facteurs importants sur lesquels se concentrer lors du test des performances d'un site Web.

Vitesse et stabilité

Un site Web optimisé qui se charge et fonctionne rapidement est crucial lors du test des performances d'un site. Compte tenu de la grande variété de choix en ligne aujourd'hui, les visiteurs se détournent d'un site lent ou qui plante. Vous pouvez effectuer un test de vitesse de votre site en utilisant des services tiers gratuits. La bonne partie est que les résultats indiquent ce qui doit être amélioré pour accélérer le site et ses performances.

Optimisation

Offrir une expérience utilisateur optimale aux visiteurs n'est possible que lorsque le site est bien optimisé sur toutes les plateformes. Un site optimisé garantit que lorsque les sessions utilisateur augmentent sur votre site, il devrait être en mesure de gérer le volume d'utilisateurs sans compromettre la qualité.

Pages d'erreur

La pire expérience pour un utilisateur est d'atterrir sur une page d'erreur. De nombreuses raisons peuvent empêcher une page de répondre. Mais cela devrait être corrigé tout de suite. Vous pouvez utiliser un outil d'analyse pour identifier où se situe l'erreur. Inspectez la racine du problème et corrigez-le immédiatement. Avoir un site Web fonctionnel augmente les chances d'augmenter le trafic. Par conséquent, l'examen des performances techniques peut être très bénéfique.

Plusieurs outils peuvent mesurer les performances de votre site Web. Généralement, les outils de vérification du trafic pour les sites Web sont équipés de fonctionnalités puissantes. Ils fournissent des données précieuses concernant tous les aspects d'un site Web. Par exemple, vous verrez quel poste a un trafic plus élevé que les autres et pourquoi. Les options les plus populaires sont Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb, etc. Grâce à ces outils, vous pouvez facilement connaître le trafic sur les publications et les pages individuelles d'un site Web.

La question importante est la suivante : pourquoi quelqu'un devrait-il vérifier le trafic d'un site Web ? Eh bien, par exemple, cela aide dans l'analyse des concurrents. Vous pouvez identifier les canaux et les mots-clés qui apportent plus de trafic à votre concurrent et les utiliser. Ces outils ne se limitent pas à vérifier uniquement les sites Web des concurrents. Vous pouvez également consulter en profondeur les performances de votre site Web. Une fois que vous avez compris les points forts de votre créneau, il est facile de les utiliser à votre avantage. La vérification du trafic des sites Web concurrents vous aide à créer des liens, à rechercher des mots clés, etc. Vous pouvez élaborer une meilleure stratégie pour votre site.

Conclusion

Comprendre les métriques du site Web peut mener au succès de votre site. Si vous n'y avez jamais accordé beaucoup d'attention, c'est peut-être le bon moment maintenant. Concentrez-vous sur ce qui fonctionne pour votre site Web et sur ce qui ne fonctionne pas. Cela vous aidera à prendre de meilleures décisions pour votre site ainsi que pour votre entreprise. Suivez les données de performance de votre site Web et signalez vos erreurs, ce qui vous aidera à atteindre de nouveaux sommets.

Se concentrer sur les mesures clés peut être difficile, mais créer un site Web est un processus encore plus difficile. Heureusement, vous pouvez opter pour une plateforme sans code qui peut vous aider à créer facilement et rapidement. La plate-forme sans code App Master, qui offre le backend sans code le plus puissant à ce jour. Un backend hautement productif vous rapproche un peu plus d'un site Web performant.