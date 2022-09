Performa situs web sangat penting bagi perjalanan pengguna di era internet yang sangat kompetitif ini. Pengunjung mengharapkan situs dimuat dengan cepat, memiliki konten yang dioptimalkan, dan memiliki tata letak yang menyenangkan untuk dilihat, di antara banyak faktor lainnya. Performa situs hanya membantunya mendapatkan lebih banyak pengunjung yang berdedikasi dan meningkatkan konversi. Selain itu, ini juga membantu peringkatnya di Google dan mesin pencari lainnya. Ada metrik yang berbeda dalam hal mengukur situs; kami mengumpulkan yang penting.

Apa itu metrik situs web?

Sederhananya, metrik situs web adalah faktor pengukuran untuk melacak kinerja situs. Anda dapat menggunakan angka-angka ini untuk keuntungan Anda dengan memeriksa statistik Anda. Metrik situs web dapat berupa apa saja, termasuk lalu lintas, rasio konversi, halaman paling populer, dll. Manfaat utama melacak metrik ini adalah mendapatkan wawasan yang jelas tentang situs web Anda. Ini dapat membantu Anda mengidentifikasi apa yang berhasil untuk situs Anda dan apa yang tidak.

Pentingnya metrik situs web

Diyakini bahwa melacak metrik situs web dapat membawa Anda menuju kesuksesan. Mengapa demikian? Nah, melacak situs web berarti beberapa hal. Anda tidak hanya memeriksa kinerja Anda tetapi juga pengalaman pengunjung. Metrik membantu Anda mengoptimalkan waktu secara maksimal. Itu bisa berarti kecepatan memuat, data, pengaturan halaman, dan banyak lagi.

Berdasarkan pekerjaan Anda sebelumnya, Anda dapat membuat keputusan yang sukses tentang masa depan situs Anda. Misalnya, halaman mana yang paling populer di situs Anda? Identifikasi itu dan hasilkan lebih banyak konten seperti itu. Tambahkan nilai lebih ke situs web Anda dan belajar dari kesalahan dengan meninjau kinerja situs web Anda.

Bagaimana Anda mengukur kinerja situs web?

Aplikasi dan situs web pihak ketiga memberikan hasil dasar tentang kinerja situs web dalam hal kecepatan pemuatan dan daya tanggapnya. Cara terbaik untuk mendapatkan hasil mendetail tentang kinerja situs Anda adalah dengan menganalisis metrik KPI-nya. KPI adalah singkatan dari Key Performance Indicators. Ini adalah ukuran untuk melacak kinerja situs web. Ada beberapa KPI yang perlu dikhawatirkan. Namun, beberapa lebih penting daripada yang lain.

Mengukur KPI bisa berbeda untuk semua situs web. Itu karena setiap situs memiliki tujuan dan sasarannya sendiri. Ini dapat dengan mudah berbeda dari situs web lain. Namun, beberapa KPI dapat tetap konstan.

Dengan menggunakan KPI ini, Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang berfungsi di situs Anda dan apa yang perlu ditingkatkan. Berikut adalah beberapa KPI untuk mengukur kinerja situs web Anda:

Pengukuran audiens

Cara yang banyak digunakan namun sangat efektif untuk mengukur sebuah situs adalah dengan mengukur audiensnya. Ini dapat dilakukan dengan melacak pengunjung ke situs web Anda. Umumnya, Google Analytics digunakan untuk melakukan tugas ini, karena sangat mudah digunakan dan memberikan hasil yang paling mendekati. Google Analytics dapat membantu Anda menemukan berbagai faktor kunci untuk dilacak. Seperti jumlah pengunjung lama dan baru setiap hari, konten yang paling menarik, jumlah sesi, dan dari mana lalu lintas berasal, di antara banyak fungsi lainnya. Ini akan memberi Anda gambaran yang lebih baik tentang bagaimana kinerja situs Anda, apa yang paling disukai audiens, dan negara atau tempat mana yang menarik lalu lintas ke situs web Anda.

Asal dan sumber lalu lintas

Lalu lintas adalah metrik paling penting untuk mengukur kinerja situs web. Ini menentukan jumlah pengunjung baru dan kembali ke situs web Anda. Metrik ini juga ditautkan ke sumber lalu lintas. Itu berarti saluran mana yang membawa berapa banyak pengguna ke situs Anda. Ada berbagai cara untuk menarik lalu lintas ke situs web Anda, seperti pemasaran media sosial, pemasaran email, atau dari peringkat google organik. Menganalisis sumber utama lalu lintas dapat membantu Anda menerapkan strategi yang berhasil untuk membantu meningkatkan kinerja situs web.

Keterlibatan dan konversi

Keterlibatan dan konversi adalah metrik data kinerja yang berbeda. Tapi, mereka sering dibahas bersama. Inilah alasannya. Keterlibatan mengacu pada jumlah tampilan dan klik pada posting atau halaman. Konversi, di sisi lain, ditentukan oleh elemen CTA (Call to Action). Itu termasuk pelanggan, pendaftaran, pemesanan, menyalakan notifikasi, dll. Bahkan berbagi sederhana dapat menghasilkan tingkat konversi yang lebih tinggi di situs Anda. Keterlibatan dan konversi membantu situs web menjadi sukses bersama. Itulah mengapa Anda perlu fokus pada kedua metrik untuk pertumbuhan secara keseluruhan.

Keuntungan

Last but not least, bagian penting dari mengukur kinerja situs adalah menganalisis keuntungannya. Jika Anda menghabiskan lebih banyak untuk meningkatkan kinerja situs daripada menghasilkan, maka itu tidak akan berkelanjutan untuk jangka panjang.

Apa tiga ukuran kinerja situs web utama?

Selain KPI yang terdaftar, kami memiliki tiga metrik situs web utama yang perlu lebih diperhatikan saat mengukur kinerja situs web. Berikut adalah tiga ukuran kinerja situs web utama yang dijelaskan secara rinci:

Tingkat bouncing

Rasio pentalan sangat penting saat mengukur kinerja situs web apa pun. Semakin lama pengunjung tetap berada di situs web Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan konversi. Jika situs Anda mendapatkan pengunjung tetapi memiliki waktu sesi yang sangat sedikit, mereka akan terpental dari situs. Hal paling umum yang dapat menyebabkannya terjadi adalah non-optimasi atau kualitas situs di bawah rata-rata.

Tidak perlu khawatir tentang rasio pentalan situs web Anda. Ini adalah faktor kunci yang menentukan apakah situs Anda tidak ditayangkan kepada pengguna. Untuk meminimalkan rasio pentalan dan meningkatkan waktu sesi, Anda perlu memastikan konten relatif terhadap kata kunci dan memiliki tata letak yang dioptimalkan atau ramah seluler. Mulailah dengan mengidentifikasi halaman atau postingan mana yang memiliki laporan pentalan tertinggi. Anda dapat melihatnya untuk setiap halaman secara terpisah dari laporan halaman arahan.

Halaman Teratas

Setelah melihat rasio pentalan, sekarang saatnya untuk memeriksa keunggulan situs web Anda. Itu dapat dilihat dengan memeriksa halaman atas situs web Anda. Ini adalah posting atau halaman web dengan lalu lintas terbanyak. Halaman arahan juga memainkan peran integral dalam metrik ini. Anda dapat membuat kesan pertama yang bertahan lama dengan melihat dan mengoptimalkan halaman arahan Anda secara terpisah.

Pengunjung unik

Pengunjung unik adalah metrik situs web yang menunjukkan pertumbuhan Anda. Pengunjung yang kembali memang penting, tetapi pengunjung baru meningkatkan popularitas situs Anda. Anda dapat melihat audiens unik Anda di setiap halaman satu per satu. Pengunjung unik membantu Anda mengidentifikasi jumlah pengguna baru yang mengakses situs web Anda dalam jangka waktu tertentu. Bisa mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Bagian terpenting adalah mengidentifikasi saluran mana yang mendatangkan pemirsa baru ke situs Anda.

Apa yang harus difokuskan untuk menguji kinerja situs web?

Baik itu situs web atau aplikasi seluler , beberapa poin penting di antaranya sama dalam kinerjanya. Poin-poin ini dapat membuat atau menghancurkan perjalanan pengguna. Berikut adalah beberapa faktor penting yang harus diperhatikan saat menguji kinerja situs web.

Kecepatan dan stabilitas

Situs web yang dioptimalkan yang memuat dan bekerja dengan cepat sangat penting saat menguji kinerja situs. Mengingat berbagai pilihan online saat ini, pengunjung berpaling dari situs yang lambat atau crash. Anda dapat melakukan tes kecepatan situs Anda menggunakan layanan pihak ketiga gratis. Bagian yang baik adalah bahwa hasilnya menunjukkan apa yang perlu ditingkatkan untuk mempercepat situs dan kinerjanya.

Optimasi

Memberikan pengalaman pengguna yang optimal kepada pengunjung hanya mungkin jika situs dioptimalkan dengan baik di semua platform. Situs yang dioptimalkan menjamin bahwa ketika sesi pengguna meningkat di situs Anda, situs tersebut harus mampu menangani volume pengguna tanpa mengurangi kualitasnya.

Halaman kesalahan

Pengalaman terburuk bagi pengguna adalah mendarat di halaman kesalahan. Banyak alasan yang dapat menyebabkan halaman tidak merespons. Tapi itu harus segera diperbaiki. Anda dapat menggunakan alat analisis untuk mengenali di mana letak kesalahannya. Periksa akar masalahnya dan segera perbaiki. Memiliki situs web fungsional meningkatkan kemungkinan lalu lintas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, meninjau kinerja teknis bisa sangat bermanfaat.

Bagaimana cara mengetahui lalu lintas situs web?

Beberapa alat dapat mengukur kinerja situs web Anda. Umumnya, alat pemeriksaan lalu lintas untuk situs web dilengkapi dengan fitur canggih. Mereka memberikan data berharga mengenai setiap aspek situs web. Misalnya, Anda akan melihat pos mana yang memiliki lalu lintas lebih tinggi daripada yang lain dan mengapa. Opsi yang paling populer adalah Google Analytics, SerpStat, SEMRush, SimilarWeb, dll. Dengan menggunakan alat ini, Anda dapat dengan mudah mengetahui lalu lintas pada setiap posting dan halaman situs web.

Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa seseorang harus memeriksa lalu lintas situs web? Yah, misalnya membantu dalam analisis pesaing. Anda dapat mengidentifikasi saluran dan kata kunci mana yang membawa lebih banyak lalu lintas ke pesaing Anda dan menggunakannya. Alat-alat ini tidak terbatas untuk memeriksa situs web pesaing saja. Anda juga dapat melihat secara mendalam kinerja situs web Anda. Setelah Anda memahami hal-hal penting dari niche Anda, mudah untuk menggunakannya untuk keuntungan Anda. Memeriksa lalu lintas situs web pesaing membantu Anda dengan pembuatan tautan, penelitian kata kunci, dll. Anda dapat membangun strategi yang lebih baik untuk situs Anda.

Kesimpulan

Memahami metrik situs web dapat mengarah pada kesuksesan situs Anda. Jika Anda belum pernah memberikan banyak perhatian untuk itu, mungkin ini saat yang tepat sekarang. Fokus pada apa yang berhasil untuk situs web Anda dan apa yang tidak. Ini akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik untuk situs Anda dan juga bisnis Anda. Lacak data kinerja situs web Anda, dan tunjukkan kesalahan Anda, yang akan membantu Anda mencapai ketinggian baru.

Berfokus pada metrik utama bisa jadi sulit, tetapi membuat situs web adalah proses yang lebih sulit. Untungnya, Anda dapat memilih platform tanpa kode yang dapat membantu Anda dengan pembuatan yang mudah dan cepat. Platform tanpa kode App Master, yang menawarkan backend tanpa kode paling kuat saat ini. Backend yang sangat produktif membawa Anda selangkah lebih dekat ke situs web yang berkinerja baik.