يعد أداء موقع الويب أمرًا بالغ الأهمية في رحلة المستخدم في عصر الإنترنت شديد التنافسية هذا. يتوقع الزوار أن يتم تحميل الموقع بسرعة ، وأن يكون لديه محتوى محسّن ، وأن يكون لديه تخطيط لطيف للنظر إليه ، من بين العديد من العوامل الأخرى. يساعد أداء الموقع في اكتساب المزيد من الزوار المتفانين وزيادة التحويل. علاوة على ذلك ، فهو يساعده أيضًا على الترتيب في Google ومحركات البحث الأخرى. هناك مقاييس مختلفة عندما يتعلق الأمر بقياس الموقع ؛ لقد جمعنا الأشياء المهمة.

ما هي مقاييس الموقع؟

ببساطة ، مقاييس موقع الويب هي عوامل قياس لتتبع أداء الموقع. يمكنك استخدام هذه الأرقام لصالحك من خلال فحص الإحصائيات الخاصة بك. يمكن أن يكون مقياس موقع الويب أي شيء ، بما في ذلك حركة المرور ومعدل التحويل والصفحات الأكثر شيوعًا وما إلى ذلك. تتمثل الفائدة الرئيسية لتتبع هذه المقاييس في الحصول على رؤية واضحة لموقعك على الويب. يمكن أن يساعدك في تحديد ما يصلح لموقعك وما لا يصلح.

أهمية مقاييس الموقع

من المعتقد أن تتبع مقاييس موقع الويب يمكن أن يقودك إلى النجاح. لماذا هذا؟ حسنًا ، تتبع موقع الويب يعني عدة أشياء. أنت لا تتحقق فقط من أدائك ولكن أيضًا من تجربة الزائر. تساعدك المقاييس في تحسين وقتك إلى أقصى حد. قد يعني ذلك سرعة التحميل والبيانات وإعدادات الصفحة والمزيد.

بناءً على عملك السابق ، يمكنك اتخاذ قرارات ناجحة بشأن مستقبل موقعك. على سبيل المثال ، ما هي الصفحة الأكثر شهرة على موقعك؟ حدد ذلك وأنتج المزيد من المحتوى من هذا القبيل. أضف المزيد من القيمة إلى موقع الويب الخاص بك وتعلم من الأخطاء من خلال مراجعة أداء موقع الويب الخاص بك.

كيف تقيس أداء الموقع؟

توفر تطبيقات ومواقع الطرف الثالث نتائج أساسية حول كيفية أداء موقع الويب من حيث سرعة التحميل والاستجابة. أفضل طريقة للحصول على نتائج مفصلة حول أداء موقعك هي من خلال تحليل مقاييس KPI الخاصة به. KPI تعني مؤشرات الأداء الرئيسية. هذه هي تدابير لتتبع أداء الموقع. هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تدعو للقلق. ومع ذلك ، فإن بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر.

يمكن أن يختلف قياس مؤشرات الأداء الرئيسية لجميع مواقع الويب. ذلك لأن كل موقع له أهدافه وغاياته الخاصة. يمكن أن تختلف هذه بسهولة عن المواقع الأخرى. ولكن ، يمكن أن تظل بعض مؤشرات الأداء الرئيسية ثابتة.

باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسية هذه ، يمكنك الحصول على صورة أفضل لما يعمل على موقعك وما يحتاج إلى تحسين. فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء موقع الويب الخاص بك:

قياس الجمهور

الطريقة المستخدمة على نطاق واسع لكنها فعالة جدًا لقياس موقع ما هي قياس جمهوره. يمكن القيام بذلك عن طريق تتبع زوار موقع الويب الخاص بك. بشكل عام ، يتم استخدام Google Analytics لأداء هذه المهمة ، حيث إنها سهلة الاستخدام للغاية وتوفر أقرب النتائج. يمكن أن يساعدك Google Analytics في العثور على عوامل رئيسية مختلفة لتتبعها. مثل عدد الزوار القدامى والجدد يوميًا ، المحتوى الأكثر جاذبية ، عدد الجلسات ، ومن أين تأتي حركة المرور ، من بين العديد من الوظائف الأخرى. سيعطيك فكرة أفضل عن كيفية أداء موقعك ، وما الذي يحبه الجمهور أكثر ، والبلد أو المكان الذي تهتم فيه حركة المرور بموقعك على الويب.

مصدر ومصادر حركة المرور

حركة المرور هي المقياس الأكثر أهمية لقياس أداء موقع الويب. يحدد عدد الزوار الجدد والعائدين إلى موقع الويب الخاص بك. هذا المقياس مرتبط أيضًا بمصادر الزيارات. هذا يعني القنوات التي تجلب عدد المستخدمين إلى موقعك. هناك طرق مختلفة لجذب حركة المرور إلى موقع الويب الخاص بك ، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التسويق عبر البريد الإلكتروني أو من تصنيفات google العضوية. يمكن أن يساعدك تحليل المصدر الجذري لحركة المرور في تنفيذ إستراتيجية ناجحة للمساعدة في زيادة أداء موقع الويب.

الانخراط والتحويل

تعد المشاركة والتحويلات مقاييس بيانات أداء مختلفة. لكن ، غالبًا ما يتم مناقشتها معًا. إليكم السبب. تشير المشاركة إلى عدد المشاهدات والنقرات على منشور أو صفحة. من ناحية أخرى ، يتم تحديد التحويلات بواسطة عناصر CTA (دعوة إلى العمل). يتضمن ذلك المشتركين ، والاشتراكات ، والحجوزات ، وتشغيل الإخطارات ، وما إلى ذلك. حتى المشاركة البسيطة يمكن أن تؤدي إلى معدل تحويل أعلى على موقعك. تساعد المشاركة والتحويلات موقع الويب على النجاح معًا. لهذا السبب تحتاج إلى التركيز على كلا المقياسين للنمو العام.

أرباح

أخيرًا وليس آخرًا ، الجزء المهم من قياس أداء الموقع هو تحليل أرباحه. إذا كنت تنفق على تحسين أداء الموقع أكثر من الكسب ، فلن يكون ذلك مستدامًا على المدى الطويل.

ما هي ثلاثة مقاييس أداء الموقع الرئيسية؟

إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية المدرجة ، لدينا ثلاثة مقاييس رئيسية لموقع الويب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام عند قياس أداء موقع الويب. فيما يلي شرح تفصيلي لمقاييس أداء الموقع الرئيسية الثلاثة:

معدل الارتداد

معدل الارتداد مهم للغاية عند قياس أداء أي موقع ويب. كلما طالت مدة بقاء الزائر على موقع الويب الخاص بك ، زادت فرص حصولك على تحويل. إذا كان موقعك يستقبل زوارًا ولكن لديه وقت جلسة ضئيل جدًا ، فإنهم يرتدون من الموقع. الشيء الأكثر شيوعًا الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث ذلك هو إما عدم التحسين أو جودة الموقع الأقل من المتوسط.

ليست هناك حاجة للقلق بشأن معدل الارتداد لموقع الويب الخاص بك. إنه عامل رئيسي في تحديد ما إذا كان موقعك لا يقدم للمستخدمين أم لا. لتقليل معدل الارتداد وتحسين وقت الجلسة ، تحتاج إلى التأكد من أن المحتوى مرتبط بالكلمة الرئيسية وله تخطيط محسن أو مناسب للجوّال. ابدأ بتحديد الصفحة أو المنشور الذي يحتوي على أعلى تقرير ارتداد. يمكنك عرضه لكل صفحة بشكل منفصل عن تقرير الصفحة المقصودة.

أهم الصفحات

بعد رؤية معدل الارتداد ، حان الوقت للتحقق من مكانة موقع الويب الخاص بك. يمكن الاطلاع على ذلك عن طريق التحقق من الصفحات العليا لموقع الويب الخاص بك. هذه هي المنشورات أو صفحات الويب التي تحظى بأكبر عدد من الزيارات. تلعب الصفحات المقصودة أيضًا دورًا أساسيًا في هذا المقياس. يمكنك ترك انطباع أول دائم عن طريق عرض وتحسين صفحاتك المقصودة بشكل منفصل.

زائرين فريدين من نوعهم

الزوار الفريدون هم مقياس موقع ويب يُظهر نموك. يعد الزائرون العائدون أمرًا مهمًا ، لكن الزوار الجدد يزيدون من شعبية موقعك. يمكنك عرض جمهورك الفريد في كل صفحة على حدة. يساعدك الزوار الفريدون في تحديد عدد المستخدمين الجدد الذين يصلون إلى موقع الويب الخاص بك في إطار زمني. يمكن أن يكون أسبوعيًا أو شهريًا أو حتى سنويًا. يتمثل الجزء الأكثر أهمية في تحديد القناة التي تجذب مشاهدين جدد إلى موقعك.

ما الذي يجب التركيز عليه لاختبار أداء موقع الويب؟

سواء أكان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا للهاتف المحمول ، فإن بعض النقاط الرئيسية بينها هي نفسها في أدائها. يمكن لهذه النقاط أن تجعل رحلة المستخدم أو تنهيها. فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب التركيز عليها عند اختبار أداء موقع الويب.

السرعة والاستقرار

يعد موقع الويب المحسن الذي يتم تحميله ويعمل بسرعة أمرًا بالغ الأهمية عند اختبار أداء الموقع. نظرًا للتنوع الكبير في الخيارات عبر الإنترنت اليوم ، يبتعد الزائرون عن موقع بطيء أو يتعطل. يمكنك إجراء اختبار سرعة لموقعك باستخدام خدمات الطرف الثالث المجانية. الجزء الجيد هو أن النتائج تشير إلى ما يحتاج إلى تحسين لتسريع الموقع وأدائه.

تحسين

لا يمكن توفير تجربة مستخدم مثالية للزائرين إلا عندما يكون الموقع مُحسَّنًا جيدًا على جميع الأنظمة الأساسية. يضمن الموقع المحسن أنه عندما تزداد جلسات المستخدم على موقعك ، يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع حجم المستخدمين دون المساومة على الجودة.

صفحات الخطأ

أسوأ تجربة للمستخدم هي الهبوط في صفحة خطأ. يمكن أن تتسبب العديد من الأسباب في عدم استجابة الصفحة. لكن يجب إصلاح ذلك على الفور. يمكنك استخدام أداة التحليل للتعرف على مكان الخطأ. افحص جذر المشكلة وقم بإصلاحها على الفور. يزيد وجود موقع ويب وظيفي من فرص زيادة حركة المرور. وبالتالي ، يمكن أن تكون مراجعة الأداء الفني مفيدة للغاية.

كيف أعرف حركة المرور على موقع على شبكة الإنترنت؟

يمكن للعديد من الأدوات قياس أداء موقع الويب الخاص بك. بشكل عام ، تم تجهيز أدوات فحص حركة المرور لمواقع الويب بميزات قوية. أنها توفر بيانات قيمة فيما يتعلق بكل جانب من جوانب موقع الويب. على سبيل المثال ، سترى المنشور الذي لديه حركة مرور أعلى من غيره ولماذا. الخيارات الأكثر شيوعًا هي Google Analytics و SerpStat و SEMRush و SameWeb وما إلى ذلك باستخدام هذه الأدوات ، يمكنك بسهولة معرفة حركة المرور على المنشورات الفردية وصفحات موقع الويب.

السؤال المهم هو ، لماذا يجب على شخص ما التحقق من حركة المرور على موقع الويب؟ حسنًا ، على سبيل المثال يساعد في تحليل المنافسين. يمكنك تحديد القنوات والكلمات الرئيسية التي تجلب المزيد من الحركة إلى منافسك واستخدامها. لا تقتصر هذه الأدوات على فحص مواقع المنافسين فقط. يمكنك أيضًا إلقاء نظرة متعمقة على أداء موقع الويب الخاص بك. بمجرد أن تفهم النقاط البارزة في مكانتك ، فمن السهل استخدامها لصالحك. يساعدك التحقق من حركة مرور مواقع الويب المنافسة في بناء الروابط ، والبحث عن الكلمات الرئيسية ، وما إلى ذلك. يمكنك بناء إستراتيجية أفضل لموقعك.

استنتاج

يمكن أن يؤدي فهم مقاييس موقع الويب إلى نجاح موقعك. إذا لم تكن قد أولت الكثير من الاهتمام لذلك ، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب الآن. ركز على ما يصلح لموقعك على الويب وما لا يصلح. سوف يساعدك على اتخاذ قرارات أفضل لموقعك وكذلك لعملك. تتبع بيانات أداء موقع الويب الخاص بك ، والإشارة إلى أخطائك ، مما سيساعدك على الوصول إلى آفاق جديدة.

قد يكون التركيز على المقاييس الرئيسية أمرًا صعبًا ولكن إنشاء موقع ويب يعد عملية أكثر صعوبة. لحسن الحظ ، يمكنك اختيار نظام أساسي بدون رمز يمكنه مساعدتك في الإنشاء السهل والسريع. منصة App Master بدون كود ، والتي تقدم أقوى خلفية بدون كود حتى الآن. تجعلك الواجهة الخلفية عالية الإنتاجية تقترب خطوة واحدة من موقع الويب الجيد الأداء.