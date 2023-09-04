REST Tasarım İlkeleri

Temsili Durum Transferi (REST), web hizmetleri ve API'ler oluşturmak için başvurulan mimari stil haline geldi. Bu popülerlik basitliğinden, ölçeklenebilirliğinden ve kullanım kolaylığından kaynaklanmaktadır. RESTful API'ler, geliştiricilerin standart HTTP yöntemlerini ve URL kalıplarını kullanarak sunucularla etkileşime girmesine olanak tanıyarak, bunların çeşitli platformlar ve programlama dilleri arasında kolayca anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlar.

REST tasarımının ilkeleri, verimli ve ölçeklenebilir API'ler oluşturmaya yardımcı olur. Bu ilkelere bağlı kalarak hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için kusursuz bir deneyim sağlayan bakımı, entegrasyonu ve yükseltmesi kolay API'ler oluşturabilirsiniz. REST'in temel ilkelerinden bazıları şunlardır:

Vatansızlık Kaynakların doğru adlandırılması ve yapılandırılması HTTP yöntemlerini uygun şekilde kullanmak Standartlaştırılmış hata yanıtları Sürüm oluşturmanın uygulanması API'lerin güvenliğini sağlama

Aşağıdaki bölümlerde bu ilkelerin anlaşılması ve uygulanması konusu daha derinlemesine ele alınacaktır.

Vatansızlığı Kucaklamak

Vatansızlık REST tasarımında temel bir prensiptir. Bir istemciden sunucuya yapılan her isteğin, isteği işlemek için gereken tüm bilgileri içermesi gerektiğini belirtir. Yani sunucu, istekler arasında istemciye ait herhangi bir bilgiyi saklamamalıdır. Bu birkaç nedenden dolayı önemlidir:

Ölçeklenebilirlik: Durum bilgisi olmayan mimari, sunucuların gelen istekleri bağımsız olarak işlemesine olanak tanıyarak yatay ölçeklendirmeyi basitleştirir. Sunucu örnekleri arasında karmaşık senkronizasyon ve durum yönetimi mekanizmalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak sistemin gücünü artırır. Güvenilirlik: Sunucular önceki isteklerden gelen bilgilere güvenmediğinden, hatalara karşı daha dayanıklıdırlar ve sunucu örneklerinden birinde bir sorun yaşansa bile istekleri işlemeye devam edebilirler. Bakım Kolaylığı: Durum bilgisi olmayan tasarım, istemciye özgü verileri yönetme ve saklama ihtiyacını ortadan kaldırarak sunucunun uygulanmasını basitleştirir. Bu aynı zamanda istemci durumunun yönetilmesiyle ilgili sunucu tarafı hata riskini de azaltır.

REST API'lerinizde durumsuzluğu zorunlu kılmak için, bir isteğin işlenmesi için gerekli tüm verilerin URL'de, istek başlıklarında veya yükte istek içinde gönderildiğinden emin olun. İstemciler hakkında bilgi depolamak için sunucu tarafı oturumlarını veya diğer sunucu tarafı mekanizmalarını kullanmaktan kaçının. JWT (JSON Web Tokens) gibi kimlik doğrulama belirteçleri, vatansızlığı ihlal etmeden kimlik doğrulama ve yetkilendirme amaçları için gereken müşteriye özel verileri taşımak için kullanılabilir.

Doğru Kaynak Adlandırması ve Yapılanması

Kaynak adlandırma ve yapılandırma, sezgisel ve kullanımı kolay REST API'leri oluşturmada çok önemlidir. Aşağıdaki yönergeler etkili kaynak adlandırma ve yapılandırma tasarlamanıza yardımcı olabilir:

Fiilleri değil isimleri kullanın: REST API tasarımında kaynaklar fiillerle değil isimlerle temsil edilmelidir. Örneğin, "/getOrders" veya "/createOrder" yerine "/orders"ı kullanın. Bu, eylemlerin kendisinin değil, kaynakların manipüle edildiği gerçeğini vurgulamaktadır. Basit ve açıklayıcı tutun: Anlaşılması kolay ve kaynağın anlamını doğru bir şekilde aktaran adlar kullanın. Örneğin, "/prdcts" veya "/inventory_items" yerine "/products" kullanın. Bu, geliştiricilerin hızla benimseyebileceği sezgisel bir API oluşturmaya yardımcı olur. Koleksiyon kaynakları için çoğul kullanın: Bir kaynak koleksiyonuyla ilgilenirken çoğul adlar kullanın (örneğin, /siparişler, /müşteriler). Bu, kaynağın bir öğeler koleksiyonuna atıfta bulunduğunu gösterir ve API'yi geliştiriciler için daha anlaşılır hale getirir. İlişkileri temsil edecek şekilde kaynakları iç içe yerleştirin: Kaynaklar arasında net bir hiyerarşi veya ilişki olduğunda, bunu ifade etmek için iç içe geçmiş URL'leri kullanın. Örneğin, "/orders/123/items" sipariş 123'e ait öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Bu aynı zamanda basit ve sezgisel bir URL yapısı kullanarak kaynaklar arasındaki karmaşık ilişkileri temsil etmenize de olanak tanır.

Bu yönergelere uymak, daha iyi kullanıcı deneyimi ve diğer uygulama ve hizmetlerle entegrasyonu destekleyen, iyi yapılandırılmış ve anlaşılması kolay bir REST API oluşturabilir.

REST API'lerinin güvenliğini sağlama

Güvenlik, REST API tasarımının kritik bir yönüdür. API'lerinizi ve işledikleri verileri korumak, müşterilerinizle aranızdaki güveni korumak ve potansiyel tehditlere karşı savunma yapmak açısından hayati öneme sahiptir. Bu bölümde, HTTPS kullanımı, kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarının uygulanması ve erişim kontrolü ile hız sınırlama politikalarının uygulanması da dahil olmak üzere, REST API'lerinin güvenliğini sağlamaya yönelik bazı en iyi uygulamalar tartışılacaktır.

Şifreli iletişim için HTTPS kullanın

İstemciler ve API'niz arasındaki tüm iletişim için HTTPS'yi (Köprü Metni Aktarım Protokolü Güvenli) zorunlu kılmak, güvenli veri alışverişi için ilk savunma hattıdır. HTTPS, istemci ile sunucu arasında güvenli bağlantılar kurmak için SSL/TLS şifrelemesini kullanır ve üçüncü tarafların aktarım halindeki verilere müdahale etmesini veya bunları değiştirmesini engeller.

Güvenilir bir sertifika yetkilisinden (CA) bir SSL sertifikası almak ve bunu sunucunuza uygulamak, istemcilerin API'nize güvenebilmesini ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlar. Çoğu durumda, modern istemciler ve tarayıcılar, HTTPS olmayan bir bağlantı denendiğinde, kullanıcının devam etmeden önce yeniden düşünmesini isteyen bir uyarı görüntüleyecektir.

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Kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmalarını uygulayın

API'nize ve kaynaklarına erişimi kontrol etmek için güçlü bir kimlik doğrulama ve yetkilendirme çözümü mevcut olmalıdır. OAuth 2.0, JSON Web Tokens (JWT) veya API anahtarları gibi köklü mekanizmaların uygulanması bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir.

OAuth 2.0, kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalara, kimlik bilgilerini paylaşmadan kaynaklarına erişmesine olanak tanıyan, yaygın olarak benimsenen bir yetkilendirme çerçevesidir. JWT ise taraflar arasında güvenli veri alışverişine olanak tanıyan, kimlik doğrulama ve yetkilendirme amacıyla kullanılabilen kompakt, bağımsız bir token formatıdır. API anahtarları, istemcilere verilen ve onların API kullanımını izlemenize ve yönetmenize olanak tanıyan benzersiz tanımlayıcılardır. Bu mekanizmaları gerektiği gibi birleştirmek, API'niz için esnek, güvenli ve kullanıcı dostu bir erişim kontrolü çözümü sağlayabilir.

Erişim kontrolü ve hız sınırlama politikalarını uygulayın

Erişim kontrolü, API'nizin kaynakları için çeşitli izin düzeyleri tanımlama ve istemcilerin yalnızca kendilerine izin verilen işlevlere ve verilere erişebilmelerini sağlama sürecidir. Rol tabanlı erişim denetimi (RBAC) veya öznitelik tabanlı erişim denetimi (ABAC) uygulamak, API'niz için açık ve esnek bir izin yapısı oluşturmanıza yardımcı olabilir ve erişimi ayrıntılı olarak vermenize veya kısıtlamanıza olanak tanır.

Hız sınırlama, bir istemcinin belirli bir zaman dilimi içinde API'nize yapabileceği istek sayısını düzenlemek için kullanılan bir tekniktir. Hız sınırlama politikalarının uygulanması, tüm müşteriler için adil kullanımın sağlanmasının yanı sıra kötüye kullanımın, sahtekarlığın ve kasıtsız kaynak tükenmesinin önlenmesine yardımcı olur. İstek sayısını kısıtlayarak API'nizi olası hizmet reddi (DoS) saldırılarına karşı koruyabilir ve sağlıklı, duyarlı bir hizmet sunabilirsiniz.

REST API Tasarımını AppMaster ile Entegre Etme

REST API'lerini manuel olarak tasarlamak ve uygulamak karmaşık ve zaman alıcı bir görev olabilirken, AppMaster gibi kod gerektirmeyen platformlar, arka uç uygulamalarını ve iş süreci tasarımcılarını kullanarak API'leri görsel olarak oluşturmanıza olanak sağlayarak bu süreci basitleştirebilir. REST API tasarımını AppMaster ile entegre etmek, kapsamlı kodlama uzmanlığı gerektirmeden sektördeki en iyi uygulamaları takip eden verimli ve güvenli API'ler geliştirmenize olanak tanır. Bu bölümde REST API tasarımı ve uygulaması için AppMaster kullanmanın yararları tartışılacaktır.

Arka uç uygulamalarının ve iş süreçlerinin görsel tasarımı

AppMaster sezgisel görsel arayüzü, kod yazmadan veri modelleri oluşturmanıza, iş mantığı tasarlamanıza ve REST API ile WebSocket endpoints yapılandırmanıza olanak tanır. Platformun güçlü arka uç uygulaması ve iş süreci tasarımcısı araçlarından yararlanarak, REST tasarım ilkelerine uygun, ölçeklenebilir, profesyonel kalitede API'leri hızlı bir şekilde oluşturabilir ve dağıtabilirsiniz.

Kaynak kodu ve dokümantasyonun otomatik oluşturulması

API'nizi AppMaster görsel araçlarını kullanarak tasarladıktan sonra platform, arka uç uygulamalarınız için kaynak kodunu (Go'da), web uygulamaları için TypeScript ve Vue3'ü ve Android uygulamaları için Kotlin / Jetpack Compose otomatik olarak oluşturur. Ayrıca AppMaster kapsamlı Swagger (OpenAPI) belgeleri oluşturarak müşterilerin API'nizi anlamasını ve entegre etmesini kolaylaştırır. Otomatik olarak oluşturulan belgeler, API'nizin tasarımında tutarlılık sağlar ve projeniz geliştikçe bakım ve güncellemeleri basitleştirir.

Teknik borç yok ve ölçeklenebilirlik

AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamalarınızı sıfırdan yeniden oluşturarak geliştirme sürecini kolaylaştırır ve teknik borcu ortadan kaldırır. Sonuç olarak, zaman içinde performans sorunlarına ve geliştirme maliyetlerinde artışa yol açabilecek kod borcunu biriktirmeden REST API'nizin verimli, bakımı yapılabilir ve ölçeklenebilir kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu yaklaşım özellikle yüksek ölçeklenebilirlik ve performans gerektiren projeler için uygundur ve hem küçük işletmeler hem de işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Esnek abonelik planları ve dağıtım seçenekleri

AppMaster yeni kurulan şirketlerden büyük kuruluşlara kadar farklı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için birden fazla abonelik planı sunar. Abonelik seviyenize bağlı olarak, şirket içi barındırma için ikili dosyaları dışarı aktarma veya uygulamalarınız için kaynak koduna erişme dahil birçok özellikten yararlanabilirsiniz. Ayrıca, özel performans ve güvenlik gereksinimlerinizi karşılamak için API'nizi AppMaster bulut altyapısına veya kendi sunucularınıza dağıtmayı seçebilirsiniz.

REST API tasarımını AppMaster ile entegre etmek, profesyonel kalitede REST API'leri geliştirmenin süresini, çabasını ve karmaşıklığını önemli ölçüde azaltabilir. AppMaster görsel tasarım araçlarından ve otomatik kod oluşturma yeteneklerinden yararlanarak, müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayan ve işletmenizin büyümesine yardımcı olan verimli, ölçeklenebilir ve güvenli REST API'leri tasarlamaya ve uygulamaya odaklanabilirsiniz.