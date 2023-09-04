Передача репрезентативного состояния (REST) ​​стала распространенным архитектурным стилем для создания веб-сервисов и API . Эта популярность обусловлена ​​его простотой, масштабируемостью и удобством использования. API-интерфейсы RESTful позволяют разработчикам взаимодействовать с серверами, используя стандартные методы HTTP и шаблоны URL-адресов, что делает их легко понятными и адаптируемыми на различных платформах и языках программирования.

Принципы проектирования REST помогают создавать эффективные и масштабируемые API. Придерживаясь этих принципов, вы можете создавать API, которые легко поддерживать, интегрировать и обновлять, обеспечивая удобство работы как для разработчиков, так и для пользователей. Некоторые из основных принципов REST включают в себя:

Безгражданство Правильное наименование и структурирование ресурсов. Правильное использование методов HTTP Стандартизированные ответы на ошибки Реализация управления версиями Защита API

В следующих разделах мы углубимся в понимание и реализацию этих принципов.

Принятие безгражданства

Безгражданство — это основной принцип проектирования REST. В нем говорится, что каждый запрос от клиента к серверу должен содержать всю информацию, необходимую для обработки запроса. Другими словами, сервер не должен хранить никакой информации о клиенте между запросами. Это важно по нескольким причинам:

Масштабируемость. Архитектура без сохранения состояния упрощает горизонтальное масштабирование, позволяя серверам независимо обрабатывать входящие запросы. Это позволяет избежать необходимости использования сложных механизмов синхронизации и управления состоянием между экземплярами сервера, повышая надежность системы. Надежность. Поскольку серверы не полагаются на информацию из предыдущих запросов, они более устойчивы к сбоям и могут продолжать обработку запросов, даже если на одном из экземпляров сервера возникает проблема. Удобство обслуживания: конструкция без сохранения состояния упрощает реализацию сервера, устраняя необходимость в управлении и хранении данных, специфичных для клиента. Это также снижает риск ошибок на стороне сервера, связанных с управлением состоянием клиента.

Чтобы обеспечить сохранение состояния в ваших REST API , убедитесь, что все необходимые данные для обработки запроса отправляются внутри запроса либо в URL-адресе, заголовках запроса или полезной нагрузке. Избегайте использования сеансов на стороне сервера или других механизмов на стороне сервера для хранения информации о клиентах. Токены аутентификации, такие как JWT (веб-токены JSON), могут использоваться для переноса специфичных для клиента данных, необходимых для целей аутентификации и авторизации, без нарушения режима безгражданства.

Правильное именование и структурирование ресурсов

Именование и структурирование ресурсов имеют решающее значение для создания интуитивно понятных и простых в использовании API REST. Следующие рекомендации помогут вам разработать эффективное именование и структурирование ресурсов:

Используйте существительные, а не глаголы. В дизайне REST API ресурсы должны быть представлены существительными, а не глаголами. Например, используйте «/orders» вместо «/getOrders» или «/createOrder». Это подчеркивает тот факт, что манипулируют ресурсами, а не самими действиями. Сохраняйте простоту и наглядность: используйте имена, которые легко понять и которые точно передают смысл ресурса. Например, используйте «/products» вместо «/prdcts» или «/inventory_items». Это помогает создать интуитивно понятный API, который разработчики могут быстро внедрить. Используйте множественное число для обозначения ресурсов коллекции. При работе с коллекцией ресурсов используйте имена во множественном числе (например, /orders, /customers). Это указывает на то, что ресурс относится к коллекции элементов, что делает API более понятным для разработчиков. Вложите ресурсы для представления отношений. Если между ресурсами существует четкая иерархия или отношения, используйте вложенные URL-адреса, чтобы выразить это. Например, «/orders/123/items» можно использовать для представления элементов, принадлежащих заказу 123. Это также позволяет вам представлять сложные отношения между ресурсами, используя простую и интуитивно понятную структуру URL-адресов.

Следуя этим рекомендациям, можно создать хорошо структурированный и простой для понимания REST API, который будет способствовать улучшению пользовательского опыта и интеграции с другими приложениями и службами.

Защита REST API

Безопасность — важнейший аспект проектирования REST API. Защита ваших API и данных, которые они обрабатывают, жизненно важна для поддержания доверия с вашими клиентами и защиты от потенциальных угроз. В этом разделе будут обсуждаться некоторые передовые методы обеспечения безопасности REST API, включая использование HTTPS, реализацию механизмов аутентификации и авторизации, а также применение политик контроля доступа и ограничения скорости.

Используйте HTTPS для зашифрованной связи

Обеспечение использования HTTPS (безопасного протокола передачи гипертекста) для всех коммуникаций между клиентами и вашим API — это первая линия защиты безопасного обмена данными. HTTPS использует шифрование SSL/TLS для установления безопасных соединений между клиентом и сервером, предотвращая перехват или подделку передаваемых данных третьими лицами.

Получение сертификата SSL от доверенного центра сертификации (CA) и его внедрение на вашем сервере гарантирует, что клиенты смогут доверять вашему API и безопасно взаимодействовать с ним. В большинстве случаев современные клиенты и браузеры отображают предупреждение при попытке подключения не по протоколу HTTPS, предлагая пользователю пересмотреть свое решение, прежде чем продолжить.

Внедрить механизмы аутентификации и авторизации.

Должно быть мощное решение для аутентификации и авторизации для контроля доступа к вашему API и его ресурсам. Внедрение хорошо зарекомендовавших себя механизмов, таких как OAuth 2.0, веб-токены JSON (JWT) или ключи API, может помочь в достижении этой цели.

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OAuth 2.0 — это широко распространенная платформа авторизации, которая позволяет пользователям предоставлять сторонним приложениям доступ к своим ресурсам, не передавая свои учетные данные. JWT, с другой стороны, представляет собой компактный, автономный формат токена, который обеспечивает безопасный обмен данными между сторонами и может использоваться для целей аутентификации и авторизации. Ключи API — это уникальные идентификаторы, выдаваемые клиентам, которые позволяют отслеживать использование ими API и управлять ими. Сочетание этих механизмов по мере необходимости может обеспечить гибкое, безопасное и удобное решение для контроля доступа к вашему API.

Применяйте политики контроля доступа и ограничения скорости

Контроль доступа — это процесс определения различных уровней разрешений для ресурсов вашего API и обеспечения того, чтобы клиенты могли получать доступ только к функциям и данным, на которые им предоставлено разрешение. Реализация управления доступом на основе ролей (RBAC) или управления доступом на основе атрибутов (ABAC) может помочь создать четкую и гибкую структуру разрешений для вашего API, позволяя вам предоставлять или ограничивать доступ с высокой степенью детализации.

Ограничение скорости — это метод, используемый для регулирования количества запросов, которые клиент может сделать к вашему API в течение определенного периода времени. Применение политик ограничения скорости помогает предотвратить злоупотребления, мошенничество и непреднамеренное истощение ресурсов, обеспечивая при этом справедливое использование для всех клиентов. Ограничивая количество запросов, вы можете защитить свой API от потенциальных атак типа «отказ в обслуживании» (DoS) и поддерживать работоспособность и оперативность обслуживания.

Интеграция дизайна REST API с AppMaster

Хотя проектирование и реализация REST API вручную может быть сложной и трудоемкой задачей, платформы без кода, такие как AppMaster , могут упростить этот процесс, позволяя вам создавать API визуально с помощью серверных приложений и дизайнеров бизнес-процессов. Интеграция дизайна REST API с AppMaster позволяет разрабатывать эффективные и безопасные API, соответствующие лучшим отраслевым практикам, без необходимости обширных знаний в области кодирования. В этом разделе будут обсуждаться преимущества использования AppMaster для проектирования и реализации REST API.

Визуальное проектирование серверных приложений и бизнес-процессов

Интуитивно понятный визуальный интерфейс AppMaster позволяет создавать модели данных , проектировать бизнес-логику и настраивать endpoints REST API и WebSocket без написания кода. Используя мощные серверные приложения и инструменты проектирования бизнес-процессов платформы, вы можете быстро создавать и развертывать масштабируемые API профессионального качества, соответствующие принципам проектирования REST.

Автоматическое создание исходного кода и документации

После того как вы разработали свой API с помощью визуальных инструментов AppMaster, платформа автоматически генерирует исходный код (на Go) для ваших серверных приложений, TypeScript и Vue3 для веб-приложений и Kotlin / Jetpack Compose для приложений Android. Кроме того, AppMaster создает исчерпывающую документацию Swagger (OpenAPI), упрощая клиентам понимание вашего API и интеграцию с ним. Автоматически создаваемая документация обеспечивает согласованность конструкции вашего API и упрощает обслуживание и обновления по мере развития вашего проекта.

Отсутствие технического долга и масштабируемость

AppMaster оптимизирует процесс разработки и устраняет техническую задолженность, восстанавливая ваши приложения с нуля при изменении требований. В результате вы можете гарантировать, что ваш REST API останется эффективным, удобным в обслуживании и масштабируемым, не накапливая задолженность по коду, которая со временем может привести к проблемам с производительностью и увеличению затрат на разработку. Этот подход особенно подходит для проектов, требующих высокой масштабируемости и производительности, что делает его отличным выбором как для малого бизнеса, так и для крупных предприятий.

Гибкие планы подписки и варианты развертывания

AppMaster предлагает несколько планов подписки для удовлетворения потребностей разных клиентов, от стартапов до крупных предприятий. В зависимости от уровня вашей подписки вы можете воспользоваться многими функциями, включая экспорт двоичных файлов для локального хостинга или доступ к исходному коду ваших приложений. Кроме того, вы можете развернуть свой API в облачной инфраструктуре AppMaster или на своих собственных серверах, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования к производительности и безопасности.

Интеграция дизайна REST API с AppMaster может значительно сократить время, усилия и сложность разработки REST API профессионального качества. Используя инструменты визуального проектирования AppMaster и возможности автоматической генерации кода, вы можете сосредоточиться на разработке и внедрении эффективных, масштабируемых и безопасных API-интерфейсов REST, которые удовлетворяют потребности ваших клиентов и помогают вашему бизнесу расти.