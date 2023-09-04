أصبح نقل الحالة التمثيلية (REST) ​​هو الأسلوب المعماري المعتمد لبناء خدمات الويب وواجهات برمجة التطبيقات . تنبع هذه الشعبية من بساطته وقابلية التوسع وسهولة الاستخدام. تسمح واجهات برمجة تطبيقات RESTful للمطورين بالتفاعل مع الخوادم باستخدام أساليب HTTP القياسية وأنماط عناوين URL، مما يجعلها سهلة الفهم وقابلة للاعتماد عبر مختلف الأنظمة الأساسية ولغات البرمجة.

تساعد مبادئ تصميم REST في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات فعالة وقابلة للتطوير. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكنك إنشاء واجهات برمجة التطبيقات التي يسهل صيانتها وتكاملها وترقيتها، مما يوفر تجربة سلسة لكل من المطورين والمستخدمين. تتضمن بعض المبادئ الأساسية لـ REST ما يلي:

انعدام الجنسية تسمية الموارد المناسبة وهيكلتها استخدام أساليب HTTP بشكل مناسب استجابات الخطأ الموحدة تنفيذ الإصدارات تأمين واجهات برمجة التطبيقات

سوف تتعمق الأقسام التالية بشكل أعمق في فهم هذه المبادئ وتنفيذها.

احتضان انعدام الجنسية

يعد انعدام الجنسية مبدأ أساسيًا في تصميم REST. تنص على أن كل طلب من العميل إلى الخادم يجب أن يحتوي على جميع المعلومات المطلوبة لمعالجة الطلب. بمعنى آخر، يجب ألا يقوم الخادم بتخزين أي معلومات حول العميل بين الطلبات. هذا مهم لعدة أسباب:

قابلية التوسع: تعمل البنية عديمة الحالة على تبسيط القياس الأفقي من خلال السماح للخوادم بمعالجة الطلبات الواردة بشكل مستقل. فهو يتجنب الحاجة إلى آليات معقدة للمزامنة وإدارة الحالة عبر مثيلات الخادم، مما يعزز قوة النظام. الموثوقية: نظرًا لأن الخوادم لا تعتمد على المعلومات الواردة من الطلبات السابقة، فهي أكثر مرونة في مواجهة حالات الفشل ويمكنها الاستمرار في معالجة الطلبات حتى إذا واجهت إحدى مثيلات الخادم مشكلة. قابلية الصيانة: يعمل التصميم عديم الحالة على تبسيط تنفيذ الخادم عن طريق إزالة الحاجة إلى إدارة البيانات الخاصة بالعميل وتخزينها. وهذا أيضًا يقلل من مخاطر الأخطاء من جانب الخادم المتعلقة بإدارة حالة العميل.

لفرض انعدام الجنسية في واجهات برمجة تطبيقات REST الخاصة بك، تأكد من إرسال جميع البيانات المطلوبة لمعالجة الطلب داخل الطلب، إما في عنوان URL أو رؤوس الطلب أو الحمولة. تجنب استخدام الجلسات من جانب الخادم أو الآليات الأخرى من جانب الخادم لتخزين معلومات حول العملاء. يمكن استخدام رموز المصادقة المميزة، مثل JWT (JSON Web Tokens)، لنقل البيانات الخاصة بالعميل اللازمة لأغراض المصادقة والترخيص دون انتهاك حالة انعدام الجنسية.

التسمية الصحيحة للموارد وهيكلتها

تعتبر تسمية الموارد وهيكلتها أمرًا بالغ الأهمية في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات REST البديهية وسهلة الاستخدام. يمكن أن تساعدك الإرشادات التالية في تصميم تسمية الموارد وهيكلتها بشكل فعال:

استخدم الأسماء، وليس الأفعال: في تصميم REST API، يجب تمثيل الموارد بالأسماء، وليس بالأفعال. على سبيل المثال، استخدم "/orders" بدلاً من "/getOrders" أو "/createOrder". وهذا يؤكد حقيقة أنه يتم التلاعب بالموارد وليس الإجراءات نفسها. اجعل الأمر بسيطًا ووصفيًا: استخدم أسماء يسهل فهمها وتنقل بدقة معنى المورد. على سبيل المثال، استخدم "/products" بدلاً من "/prdcts" أو "/inventory_items". يساعد هذا في إنشاء واجهة برمجة تطبيقات بديهية يمكن للمطورين اعتمادها بسرعة. استخدم صيغ الجمع لموارد المجموعة: عند التعامل مع مجموعة من الموارد، استخدم أسماء الجمع (على سبيل المثال، /orders، /customers). يشير هذا إلى أن المورد يشير إلى مجموعة من العناصر، مما يجعل واجهة برمجة التطبيقات (API) أكثر قابلية للفهم للمطورين. تداخل الموارد لتمثيل العلاقات: عندما يكون هناك تسلسل هرمي واضح أو علاقة بين الموارد، استخدم عناوين URL المتداخلة للتعبير عنها. على سبيل المثال، يمكن استخدام "/orders/123/items" لتمثيل العناصر التي تنتمي إلى الطلب 123. ويمكّنك هذا أيضًا من تمثيل العلاقات المعقدة بين الموارد باستخدام بنية URL بسيطة وبديهية.

يمكن أن يؤدي الالتزام بهذه الإرشادات إلى إنشاء واجهة REST API جيدة التنظيم وسهلة الفهم والتي تعزز تجربة المستخدم الأفضل والتكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى.

تأمين واجهات برمجة تطبيقات REST

يعد الأمان جانبًا مهمًا في تصميم REST API. تعد حماية واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك والبيانات التي تعالجها أمرًا حيويًا للحفاظ على الثقة مع عملائك والدفاع ضد التهديدات المحتملة. سيناقش هذا القسم بعض أفضل الممارسات لتأمين واجهات برمجة تطبيقات REST، بما في ذلك استخدام HTTPS وتنفيذ آليات المصادقة والترخيص وتطبيق سياسات التحكم في الوصول وتحديد المعدل.

استخدم HTTPS للاتصالات المشفرة

يعد فرض HTTPS (بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن) لجميع الاتصالات بين العملاء وواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك هو خط الدفاع الأول لتبادل البيانات بشكل آمن. يستخدم HTTPS تشفير SSL/TLS لإنشاء اتصالات آمنة بين العميل والخادم، مما يمنع الأطراف الثالثة من اعتراض البيانات أثناء النقل أو التلاعب بها.

إن الحصول على شهادة SSL من مرجع مصدق موثوق (CA) وتنفيذها على الخادم الخاص بك يضمن أن العملاء يمكنهم الثقة والتواصل بشكل آمن مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك. في معظم الحالات، سيعرض العملاء والمتصفحات الحديثة تحذيرًا عند محاولة اتصال غير HTTPS، مما يدفع المستخدم إلى إعادة النظر قبل المتابعة.

تنفيذ آليات المصادقة والترخيص

يجب أن يكون هناك حل قوي للمصادقة والترخيص للتحكم في الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك ومواردها. يمكن أن يساعد تنفيذ آليات راسخة مثل OAuth 2.0 أو JSON Web Tokens (JWT) أو مفاتيح API في تحقيق هذا الهدف.

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OAuth 2.0 هو إطار عمل معتمد على نطاق واسع يمكّن المستخدمين من منح تطبيقات الطرف الثالث إمكانية الوصول إلى مواردهم دون مشاركة بيانات الاعتماد الخاصة بهم. من ناحية أخرى، JWT عبارة عن تنسيق رمزي مدمج ومكتفي بذاته يسمح بتبادل البيانات بشكل آمن بين الأطراف ويمكن استخدامه لأغراض المصادقة والترخيص. مفاتيح واجهة برمجة التطبيقات (API) هي معرفات فريدة يتم إصدارها للعملاء، مما يتيح لك تتبع وإدارة استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم. يمكن أن يؤدي الجمع بين هذه الآليات حسب الحاجة إلى توفير حل مرن وآمن وسهل الاستخدام للتحكم في الوصول لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك.

تطبيق سياسات التحكم في الوصول وتحديد المعدل

التحكم في الوصول هو عملية تحديد مستويات الأذونات المختلفة لموارد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك والتأكد من أنه لا يمكن للعملاء الوصول إلا إلى الوظائف والبيانات التي تم منحهم الإذن بها. يمكن أن يساعد تنفيذ التحكم في الوصول المستند إلى الدور (RBAC) أو التحكم في الوصول المستند إلى السمات (ABAC) في إنشاء بنية إذن واضحة ومرنة لواجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، مما يسمح لك بمنح الوصول أو تقييده بشكل دقيق.

تحديد المعدل هو أسلوب يستخدم لتنظيم عدد الطلبات التي يمكن للعميل تقديمها إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك خلال إطار زمني محدد. يساعد تطبيق سياسات تحديد المعدل على منع إساءة الاستخدام والاحتيال واستنفاد الموارد غير المقصود مع ضمان الاستخدام العادل لجميع العملاء. من خلال تقييد عدد الطلبات، يمكنك حماية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك من هجمات رفض الخدمة (DoS) المحتملة والحفاظ على خدمة صحية وسريعة الاستجابة.

دمج تصميم REST API مع AppMaster

على الرغم من أن تصميم واجهات برمجة تطبيقات REST وتنفيذها يدويًا يمكن أن يكون مهمة معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، إلا أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster يمكنها تبسيط هذه العملية من خلال تمكينك من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات بشكل مرئي باستخدام التطبيقات الخلفية ومصممي العمليات التجارية. يتيح لك دمج تصميم REST API مع AppMaster تطوير واجهات برمجة التطبيقات الفعالة والآمنة التي تتبع أفضل ممارسات الصناعة دون الحاجة إلى خبرة واسعة في البرمجة. سيناقش هذا القسم فوائد استخدام AppMaster لتصميم وتنفيذ REST API.

التصميم المرئي للتطبيقات الخلفية والعمليات التجارية

تتيح لك واجهة AppMaster المرئية البديهية إنشاء نماذج بيانات وتصميم منطق الأعمال وتكوين endpoints REST API و WebSocket دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الاستفادة من تطبيقات الواجهة الخلفية القوية وأدوات مصمم عمليات الأعمال، يمكنك إنشاء ونشر واجهات برمجة تطبيقات عالية الجودة وقابلة للتطوير بسرعة تلتزم بمبادئ تصميم REST.

الإنشاء التلقائي للكود المصدري والوثائق

بمجرد تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك باستخدام أدوات AppMaster المرئية، يقوم النظام الأساسي تلقائيًا بإنشاء كود المصدر (في Go) لتطبيقات الواجهة الخلفية لديك، وTypeScript و Vue3 لتطبيقات الويب، و Kotlin / Jetpack Compose لتطبيقات Android. بالإضافة إلى ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء وثائق Swagger (OpenAPI) شاملة، مما يسهل على العملاء فهم واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك والتكامل معها. تضمن الوثائق التي يتم إنشاؤها تلقائيًا الاتساق في تصميم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك وتبسط عملية الصيانة والتحديثات مع تطور مشروعك.

لا يوجد ديون فنية وقابلية للتوسع

يعمل AppMaster على تبسيط عملية التطوير وإزالة الديون الفنية عن طريق إعادة إنشاء تطبيقاتك من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. ونتيجة لذلك، يمكنك التأكد من أن واجهة REST API الخاصة بك تظل فعالة وقابلة للصيانة وقابلة للتطوير دون تراكم ديون التعليمات البرمجية التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات في الأداء وزيادة تكاليف التطوير بمرور الوقت. يعد هذا النهج مناسبًا بشكل خاص للمشاريع التي تتطلب قابلية التوسع والأداء العالي، مما يجعله خيارًا ممتازًا لكل من الشركات الصغيرة والمؤسسات.

خطط الاشتراك المرنة وخيارات النشر

يقدم AppMaster خطط اشتراك متعددة لتلبية احتياجات العملاء المختلفين، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى المؤسسات الكبيرة. اعتمادًا على مستوى اشتراكك، يمكنك الاستفادة من العديد من الميزات، بما في ذلك تصدير الملفات الثنائية للاستضافة المحلية أو الوصول إلى التعليمات البرمجية المصدر لتطبيقاتك. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اختيار نشر واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك على البنية التحتية السحابية لـ AppMaster أو الخوادم الخاصة بك لتلبية متطلبات الأداء والأمان الخاصة بك.

يمكن أن يؤدي دمج تصميم REST API مع AppMaster إلى تقليل الوقت والجهد والتعقيد بشكل كبير في تطوير واجهات برمجة تطبيقات REST ذات الجودة الاحترافية. من خلال الاستفادة من أدوات التصميم المرئي لـ AppMaster وإمكانيات إنشاء التعليمات البرمجية تلقائيًا، يمكنك التركيز على تصميم وتنفيذ واجهات برمجة تطبيقات REST الفعالة والقابلة للتطوير والآمنة التي تلبي احتياجات عملائك وتساعد أعمالك على النمو.