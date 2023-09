REST-Designprinzipien

Representational State Transfer (REST) ​​hat sich zum bevorzugten Architekturstil für die Erstellung von Webdiensten und APIs entwickelt. Diese Popularität ist auf die Einfachheit, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zurückzuführen. RESTful-APIs ermöglichen Entwicklern die Interaktion mit Servern über Standard-HTTP-Methoden und URL-Muster, wodurch sie leicht verständlich und auf verschiedenen Plattformen und Programmiersprachen anwendbar sind.

Die Prinzipien des REST-Designs helfen bei der Erstellung effizienter und skalierbarer APIs. Durch die Einhaltung dieser Prinzipien können Sie APIs erstellen, die einfach zu warten, zu integrieren und zu aktualisieren sind und sowohl Entwicklern als auch Benutzern ein nahtloses Erlebnis bieten. Zu den Grundprinzipien von REST gehören:

Staatenlosigkeit Richtige Benennung und Strukturierung der Ressourcen HTTP-Methoden angemessen nutzen Standardisierte Fehlerreaktionen Versionierung implementieren APIs sichern

In den folgenden Abschnitten wird tiefer auf das Verständnis und die Umsetzung dieser Prinzipien eingegangen.

Staatenlosigkeit annehmen

Zustandslosigkeit ist ein Kernprinzip im REST-Design. Darin heißt es, dass jede Anfrage eines Clients an einen Server alle für die Bearbeitung der Anfrage erforderlichen Informationen enthalten muss. Mit anderen Worten: Der Server sollte zwischen Anfragen keine Informationen über den Client speichern. Dies ist aus mehreren Gründen wichtig:

Skalierbarkeit: Die zustandslose Architektur vereinfacht die horizontale Skalierung, indem sie es Servern ermöglicht, eingehende Anfragen unabhängig zu verarbeiten. Es vermeidet die Notwendigkeit komplexer Synchronisierungs- und Zustandsverwaltungsmechanismen über Serverinstanzen hinweg und erhöht so die Systemstärke. Zuverlässigkeit: Da Server nicht auf Informationen früherer Anfragen angewiesen sind, sind sie ausfallsicherer und können Anfragen auch dann weiter verarbeiten, wenn bei einer der Serverinstanzen ein Problem auftritt. Wartbarkeit: Das zustandslose Design vereinfacht die Implementierung des Servers, indem es die Notwendigkeit entfällt, clientspezifische Daten zu verwalten und zu speichern. Dadurch wird auch das Risiko serverseitiger Fehler im Zusammenhang mit der Verwaltung des Clientstatus verringert.

Um Zustandslosigkeit in Ihren REST-APIs zu erzwingen, stellen Sie sicher, dass alle für die Verarbeitung einer Anfrage erforderlichen Daten innerhalb der Anfrage gesendet werden, entweder in der URL, in den Anfrageheadern oder in der Nutzlast. Vermeiden Sie die Verwendung serverseitiger Sitzungen oder anderer serverseitiger Mechanismen zum Speichern von Informationen über die Clients. Authentifizierungstoken wie JWT (JSON Web Tokens) können verwendet werden, um kundenspezifische Daten zu übertragen, die für Authentifizierungs- und Autorisierungszwecke benötigt werden, ohne die Zustandslosigkeit zu verletzen.

Richtige Benennung und Strukturierung von Ressourcen

Die Benennung und Strukturierung von Ressourcen ist für die Erstellung intuitiver und benutzerfreundlicher REST-APIs von entscheidender Bedeutung. Die folgenden Richtlinien können Ihnen beim Entwerfen einer effektiven Ressourcenbenennung und -strukturierung helfen:

Verwenden Sie Substantive, keine Verben: Im REST-API-Design sollten Ressourcen durch Substantive und nicht durch Verben dargestellt werden. Verwenden Sie beispielsweise „/orders“ anstelle von „/getOrders“ oder „/createOrder“. Dies unterstreicht die Tatsache, dass Ressourcen manipuliert werden und nicht die Aktionen selbst. Halten Sie es einfach und beschreibend: Verwenden Sie Namen, die leicht verständlich sind und die Bedeutung einer Ressource genau wiedergeben. Verwenden Sie beispielsweise „/products“ anstelle von „/prdcts“ oder „/inventory_items“. Dies hilft beim Aufbau einer intuitiven API, die Entwickler schnell übernehmen können. Verwenden Sie Pluralformen für Sammlungsressourcen: Wenn Sie mit einer Sammlung von Ressourcen arbeiten, verwenden Sie Pluralnamen (z. B. /orders, /customers). Dies weist darauf hin, dass die Ressource auf eine Sammlung von Elementen verweist, wodurch die API für Entwickler verständlicher wird. Verschachteln Sie Ressourcen, um Beziehungen darzustellen: Wenn zwischen Ressourcen eine klare Hierarchie oder Beziehung besteht, verwenden Sie verschachtelte URLs, um diese auszudrücken. Beispielsweise kann „/orders/123/items“ verwendet werden, um Artikel darzustellen, die zur Bestellung 123 gehören. Dadurch können Sie auch komplexe Beziehungen zwischen Ressourcen mithilfe einer einfachen und intuitiven URL-Struktur darstellen.

Durch die Einhaltung dieser Richtlinien kann eine gut strukturierte und leicht verständliche REST-API erstellt werden, die eine bessere Benutzererfahrung und Integration mit anderen Anwendungen und Diensten fördert.

REST-APIs sichern

Sicherheit ist ein entscheidender Aspekt des REST-API-Designs. Der Schutz Ihrer APIs und der von ihnen verarbeiteten Daten ist von entscheidender Bedeutung, um das Vertrauen Ihrer Kunden aufrechtzuerhalten und sich gegen potenzielle Bedrohungen zu verteidigen. In diesem Abschnitt werden einige Best Practices zum Sichern von REST-APIs erläutert, darunter die Verwendung von HTTPS, die Implementierung von Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen sowie die Anwendung von Zugriffskontroll- und Ratenbegrenzungsrichtlinien.

Verwenden Sie HTTPS für die verschlüsselte Kommunikation

Die Durchsetzung von HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) für die gesamte Kommunikation zwischen Clients und Ihrer API ist die erste Verteidigungslinie für einen sicheren Datenaustausch. HTTPS verwendet SSL/TLS-Verschlüsselung, um sichere Verbindungen zwischen Client und Server herzustellen und zu verhindern, dass Dritte die Daten während der Übertragung abfangen oder manipulieren.

Wenn Sie ein SSL-Zertifikat von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) beziehen und es auf Ihrem Server implementieren, stellen Sie sicher, dass die Clients Ihrer API vertrauen und sicher mit ihr kommunizieren können. In den meisten Fällen zeigen moderne Clients und Browser eine Warnung an, wenn versucht wird, eine Nicht-HTTPS-Verbindung herzustellen, und fordern den Benutzer auf, es sich noch einmal zu überlegen, bevor er fortfährt.

Implementieren Sie Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen

Es sollte eine leistungsstarke Authentifizierungs- und Autorisierungslösung vorhanden sein, um den Zugriff auf Ihre API und ihre Ressourcen zu kontrollieren. Die Implementierung etablierter Mechanismen wie OAuth 2.0, JSON Web Tokens (JWT) oder API-Schlüssel kann dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen.

OAuth 2.0 ist ein weit verbreitetes Autorisierungsframework, das es Benutzern ermöglicht, Anwendungen von Drittanbietern Zugriff auf ihre Ressourcen zu gewähren, ohne ihre Anmeldeinformationen weiterzugeben. JWT hingegen ist ein kompaktes, eigenständiges Token-Format, das einen sicheren Datenaustausch zwischen Parteien ermöglicht und für Authentifizierungs- und Autorisierungszwecke verwendet werden kann. API-Schlüssel sind eindeutige Kennungen, die an Clients ausgegeben werden und es Ihnen ermöglichen, deren API-Nutzung zu verfolgen und zu verwalten. Durch die Kombination dieser Mechanismen nach Bedarf kann eine flexible, sichere und benutzerfreundliche Zugriffskontrolllösung für Ihre API bereitgestellt werden.

Wenden Sie Richtlinien zur Zugriffskontrolle und Ratenbegrenzung an

Bei der Zugriffskontrolle werden verschiedene Berechtigungsstufen für die Ressourcen Ihrer API definiert und sichergestellt, dass Clients nur auf Funktionen und Daten zugreifen können, für die ihnen Berechtigungen erteilt wurden. Die Implementierung einer rollenbasierten Zugriffskontrolle (RBAC) oder einer attributbasierten Zugriffskontrolle (ABAC) kann dabei helfen, eine klare und flexible Berechtigungsstruktur für Ihre API zu etablieren, die es Ihnen ermöglicht, den Zugriff fein abgestuft zu gewähren oder einzuschränken.

Bei der Ratenbegrenzung handelt es sich um eine Technik, mit der die Anzahl der Anfragen reguliert wird, die ein Client innerhalb eines bestimmten Zeitraums an Ihre API stellen kann. Die Anwendung von Ratenbegrenzungsrichtlinien trägt dazu bei, Missbrauch, Betrug und unbeabsichtigte Ressourcenerschöpfung zu verhindern und gleichzeitig eine faire Nutzung für alle Kunden sicherzustellen. Indem Sie die Anzahl der Anfragen begrenzen, können Sie Ihre API vor potenziellen Denial-of-Service-Angriffen (DoS) schützen und einen fehlerfreien, reaktionsfähigen Dienst aufrechterhalten.

Integration von REST API Design mit AppMaster

Während das manuelle Entwerfen und Implementieren von REST-APIs eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe sein kann, können No-Code- Plattformen wie AppMaster diesen Prozess vereinfachen, indem sie es Ihnen ermöglichen, APIs mithilfe von Backend-Anwendungen und Geschäftsprozessdesignern visuell zu erstellen. Durch die Integration des REST-API-Designs mit AppMaster können Sie effiziente und sichere APIs entwickeln, die den Best Practices der Branche folgen, ohne dass umfassende Programmierkenntnisse erforderlich sind. In diesem Abschnitt werden die Vorteile der Verwendung AppMaster für den Entwurf und die Implementierung von REST-APIs erläutert.

Visuelle Gestaltung von Backend-Anwendungen und Geschäftsprozessen

Mit der intuitiven visuellen Benutzeroberfläche von AppMaster können Sie Datenmodelle erstellen, Geschäftslogik entwerfen und REST-API- und WebSocket- endpoints konfigurieren, ohne Code schreiben zu müssen. Durch die Nutzung der leistungsstarken Backend-Anwendungs- und Geschäftsprozess-Designer-Tools der Plattform können Sie schnell skalierbare APIs in professioneller Qualität erstellen und bereitstellen, die den REST-Designprinzipien entsprechen.

Automatische Generierung von Quellcode und Dokumentation

Sobald Sie Ihre API mit den visuellen Tools von AppMaster entworfen haben, generiert die Plattform automatisch Quellcode (in Go) für Ihre Backend-Anwendungen, TypeScript und Vue3 für Webanwendungen und Kotlin / Jetpack Compose für Android-Anwendungen. Darüber hinaus erstellt AppMaster eine umfassende Swagger-Dokumentation (OpenAPI), die es Kunden leicht macht, Ihre API zu verstehen und in sie zu integrieren. Die automatisch generierte Dokumentation gewährleistet die Konsistenz des API-Designs und vereinfacht die Wartung und Aktualisierung im Zuge der Weiterentwicklung Ihres Projekts.

Keine technischen Schulden und Skalierbarkeit

AppMaster rationalisiert den Entwicklungsprozess und beseitigt technische Schulden, indem Ihre Anwendungen bei jeder Änderung der Anforderungen von Grund auf neu generiert werden. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Ihre REST-API effizient, wartbar und skalierbar bleibt, ohne Codeschulden anzuhäufen, die im Laufe der Zeit zu Leistungsproblemen und erhöhten Entwicklungskosten führen können. Dieser Ansatz eignet sich besonders für Projekte, die eine hohe Skalierbarkeit und Leistung erfordern, und ist daher eine ausgezeichnete Wahl sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen.

Flexible Abonnementpläne und Bereitstellungsoptionen

AppMaster bietet mehrere Abonnementpläne an, um den Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden, von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen. Abhängig von Ihrer Abonnementstufe können Sie von vielen Funktionen profitieren, darunter dem Export von Binärdateien für das lokale Hosting oder dem Zugriff auf den Quellcode Ihrer Anwendungen. Darüber hinaus können Sie Ihre API auf der Cloud-Infrastruktur von AppMaster oder auf Ihren eigenen Servern bereitstellen, um Ihre spezifischen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

Durch die Integration des REST-API-Designs mit AppMaster können Zeit, Aufwand und Komplexität bei der Entwicklung professioneller REST-APIs erheblich reduziert werden. Durch die Nutzung der visuellen Designtools und automatisierten Codegenerierungsfunktionen von AppMaster können Sie sich auf die Entwicklung und Implementierung effizienter, skalierbarer und sicherer REST-APIs konzentrieren, die den Anforderungen Ihrer Kunden gerecht werden und zum Wachstum Ihres Unternehmens beitragen.